Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
ФИФА отвръща на атаките: „Кампания за дискредитиране цели да разклати доверието в световния футбол“

ФИФА отвръща на атаките: „Кампания за дискредитиране цели да разклати доверието в световния футбол“

9 Август, 2026 14:44 894 5

  • фифа-
  • джани инфантино-
  • уефа-
  • футбол-
  • скандал-
  • разследване-
  • авторитет-
  • световна футболна централа-
  • дезинформация-
  • спортни новини

Световната футболна централа категорично отхвърля обвиненията срещу президента Инфантино и призовава за обективност и прозрачност

ФИФА отвръща на атаките: „Кампания за дискредитиране цели да разклати доверието в световния футбол“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В последните дни ФИФА се оказа в окото на бурята, след като медийни публикации хвърлиха сянка върху авторитета на организацията и нейния президент Джани Инфантино. Според информация на британския „Телеграф“, УЕФА е изплатила значителна сума като обезщетение на служителка, свързвана с Инфантино по време на неговия мандат като генерален секретар на европейската футболна централа. В резултат на това се заговори за възможно разследване срещу настоящия президент на ФИФА.

В официално изявление, разпространено до медиите, ФИФА остро реагира на разпространяваните твърдения, определяйки ги като част от целенасочена и продължителна кампания за подкопаване на доверието към организацията и нейното ръководство. „Става все по-очевидно, че определени среди се опитват да постигнат чрез инсинуации и дезинформация това, което не могат да постигнат по демократичен път“, се казва в позицията на централата. ФИФА подчертава, че последните новини съдържат „необосновани и явно неверни твърдения“, които не трябва да се приемат за чиста монета. „Повтарянето на една лъжа не я превръща в истина“, категорични са от организацията.

В защита на президента си, ФИФА припомня, че Джани Инфантино е посветил над 30 години от живота си на развитието на европейския и световния футбол. През този период той е допринесъл за значими реформи, разширяване на достъпа до спорта и увеличаване на възможностите за милиони по цял свят. „Промяната винаги среща съпротива, но това не оправдава опитите за подкопаване на легитимността на нашия президент и институцията, която той ръководи“, се казва още в изявлението.

ФИФА заявява, че приветства всякакъв легитимен контрол и прозрачност, но остро се противопоставя на изопачаването на факти и разпространението на спекулации. „Нашата отговорност е към 211-те ни членки и към футболната общност по света. Няма да позволим на фалшиви новини и манипулации да ни отклонят от мисията ни – да превърнем футбола в истински глобален спорт“, завършва позицията на организацията.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 митко ефбетбатов

    7 1 Отговор
    Още Марадона ви го каза -фифа сте най-голямата мафия.

    14:54 09.08.2026

  • 2 Грета Тунберг

    7 0 Отговор
    Ционизма трябва да се изчисти от международните институции.

    15:09 09.08.2026

  • 3 Дзак

    6 0 Отговор
    Не става ясно кому е нужна Приватизация на ФИФА?

    15:37 09.08.2026

  • 4 пляскащата с цици

    4 1 Отговор
    абе я оставете добрите хорица на мира
    и те искат да им пляскат с сиски и да си взимат по некое и друго милионче за дневни разходи

    15:46 09.08.2026

  • 5 Специалист

    1 0 Отговор
    И тези се изложиха.Примери много.Французите казват Търсете жената.

    16:43 09.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове