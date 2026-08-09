ФИФА отвръща на атаките: „Кампания за дискредитиране цели да разклати доверието в световния футбол“

В последните дни ФИФА се оказа в окото на бурята, след като медийни публикации хвърлиха сянка върху авторитета на организацията и нейния президент Джани Инфантино. Според информация на британския „Телеграф“, УЕФА е изплатила значителна сума като обезщетение на служителка, свързвана с Инфантино по време на неговия мандат като генерален секретар на европейската футболна централа. В резултат на това се заговори за възможно разследване срещу настоящия президент на ФИФА.

В официално изявление, разпространено до медиите, ФИФА остро реагира на разпространяваните твърдения, определяйки ги като част от целенасочена и продължителна кампания за подкопаване на доверието към организацията и нейното ръководство. „Става все по-очевидно, че определени среди се опитват да постигнат чрез инсинуации и дезинформация това, което не могат да постигнат по демократичен път“, се казва в позицията на централата. ФИФА подчертава, че последните новини съдържат „необосновани и явно неверни твърдения“, които не трябва да се приемат за чиста монета. „Повтарянето на една лъжа не я превръща в истина“, категорични са от организацията.

В защита на президента си, ФИФА припомня, че Джани Инфантино е посветил над 30 години от живота си на развитието на европейския и световния футбол. През този период той е допринесъл за значими реформи, разширяване на достъпа до спорта и увеличаване на възможностите за милиони по цял свят. „Промяната винаги среща съпротива, но това не оправдава опитите за подкопаване на легитимността на нашия президент и институцията, която той ръководи“, се казва още в изявлението.

ФИФА заявява, че приветства всякакъв легитимен контрол и прозрачност, но остро се противопоставя на изопачаването на факти и разпространението на спекулации. „Нашата отговорност е към 211-те ни членки и към футболната общност по света. Няма да позволим на фалшиви новини и манипулации да ни отклонят от мисията ни – да превърнем футбола в истински глобален спорт“, завършва позицията на организацията.