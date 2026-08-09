Сержи Роберто се присъедини към Лос Анджелис Галакси

Лос Анджелис Галакси официално обяви трансфера на опитния полузащитник Сержи Роберто, който ще облече екипа на американския гранд в опит да изведе тима към нови върхове в Мейджър Лийг Сокър. С този ход калифорнийците демонстрират сериозни амбиции за предстоящите битки в Западната конференция.

Роденият в Испания Сержи Роберто е истинска футболна икона, чието име е тясно свързано с Барселона. В продължение на цели 18 сезона той бе неизменна част от каталунския колос, като допринесе за спечелването на впечатляващите 25 трофея. След това, търсейки нови предизвикателства, Роберто се отправи към Италия, където с екипа на Комо изигра ключова роля за историческото класиране на отбора в Шампионската лига.

С впечатляващите 473 мача, 21 гола и 43 асистенции в професионалната си кариера, 34-годишният испанец е доказал, че е не само лидер на терена, но и истински отборен играч. Освен клубните си успехи, Роберто има и 11 участия с националната фланелка на Испания, което допълнително подчертава неговия опит и класа.

Генералният мениджър на Лос Анджелис Галакси, Уил Кунц, не скри възхищението си от новото попълнение: „Сержи Роберто е бил сърцето на някои от най-успешните отбори на своето време. Той знае как се печели и как се изгражда шампионски дух.“ В момента Галакси се намира само на две точки от плейофната зона в Западната конференция, а до края на редовния сезон остават 15 мача. Привличането на Роберто идва в ключов момент, когато всеки двубой може да се окаже решаващ за съдбата на отбора.