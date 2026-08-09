Георги Василев – 80 години футболна магия и незабравими триумфи

Днес българският футбол отдава заслужена почит на един от своите най-ярки символи – Георги Василев, по-известен като Гочето. Роден на 9 август 1946 година в китния Бобов дол, Василев оставя незаличима следа както на терена, така и край тъчлинията. Кариерата му като футболист преминава през отбори като Струмска слава, Сливен, Локомотив (Горна Оряховица), Марек и Етър, където демонстрира завидна техника и борбен дух.
Истинската слава на Гочето обаче идва с треньорската професия. Той се превръща в единствения наставник, който извежда три различни български клуба до шампионската титла – Етър, Левски и ЦСКА. През 1991 година Василев изписва златна страница в историята на „болярите“, а само няколко сезона по-късно води „сините“ до две поредни титли (1994, 1995). Кулминацията идва през 1997-а, когато с ЦСКА постига златен дубъл – шампионска титла и Купа на България.
Георги Василев е автор на някои от най-запомнящите се моменти в родния футбол. Под негово ръководство Левски разгромява ЦСКА със 7:1 – резултат, който и до днес е ненадминат в историята на „вечното дерби“. Не по-малко известна е и неговата култова реплика за „змиите в Борисовата градина“, която се превръща в част от фолклора на българския спорт.
Василев води още Спартак (Плевен), Локомотив (София), Нефтохимик, Несебър, Черноморец (Бургас), както и кипърските Анортозис и Неа Саламис, и гръцкия Левадиакос. В Германия постига истински подвиг, извеждайки втородивизионния Унион (Берлин) до финал за Купата на Германия през 2001 година – историческо постижение, макар и загубено от Шалке 04. В този период Василев залага на български футболисти, с които е работил успешно у нас.
През 1986 година Гочето е част от треньорския щаб на България на световното първенство в Мексико, където „лъвовете“ записват престижни равенства срещу Италия и Южна Корея. Макар няколко пъти да е бил на крачка от селекционерския пост, съдбата не му отрежда да поеме националния тим, включително и преди легендарното лято на САЩ’94.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РЕАЛНО
Коментиран от #9
15:20 09.08.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:24 09.08.2026
3 ПОЗДРАВИ
15:25 09.08.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #8
15:28 09.08.2026
5 ТЪРНОВО
15:33 09.08.2026
6 Има хора които го помнят този спец
Коментиран от #10
16:38 09.08.2026
7 Гочето - Бетона
16:42 09.08.2026
8 Малеее, страшна работа...
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Той страшни съперници отстранил в турнир където пращат готвачите и шофьорите на клуба да поритат топката.
Коментиран от #11
16:44 09.08.2026
9 Мхммм
До коментар #1 от "РЕАЛНО":По какво? Белот?
16:44 09.08.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Има хора които го помнят този спец":С 11 защитника и без вратар ли❓
Или с вратаря - 12 играчи на терена🤔
16:46 09.08.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Малеее, страшна работа...":Нещо си обАркал турнирите по шах и табла на масата пред блока с турнира за Купата на Германия❗
16:48 09.08.2026
12 Тренерчето
17:44 09.08.2026
13 Тренерчето
17:46 09.08.2026