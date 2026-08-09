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Георги Василев – 80 години футболна магия и незабравими триумфи

Георги Василев – 80 години футболна магия и незабравими триумфи

9 Август, 2026 15:14 1 083 13

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Юбилеят на един от най-емблематичните треньори в българския футбол

Георги Василев – 80 години футболна магия и незабравими триумфи - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес българският футбол отдава заслужена почит на един от своите най-ярки символи – Георги Василев, по-известен като Гочето. Роден на 9 август 1946 година в китния Бобов дол, Василев оставя незаличима следа както на терена, така и край тъчлинията. Кариерата му като футболист преминава през отбори като Струмска слава, Сливен, Локомотив (Горна Оряховица), Марек и Етър, където демонстрира завидна техника и борбен дух.

Истинската слава на Гочето обаче идва с треньорската професия. Той се превръща в единствения наставник, който извежда три различни български клуба до шампионската титла – Етър, Левски и ЦСКА. През 1991 година Василев изписва златна страница в историята на „болярите“, а само няколко сезона по-късно води „сините“ до две поредни титли (1994, 1995). Кулминацията идва през 1997-а, когато с ЦСКА постига златен дубъл – шампионска титла и Купа на България.

Георги Василев е автор на някои от най-запомнящите се моменти в родния футбол. Под негово ръководство Левски разгромява ЦСКА със 7:1 – резултат, който и до днес е ненадминат в историята на „вечното дерби“. Не по-малко известна е и неговата култова реплика за „змиите в Борисовата градина“, която се превръща в част от фолклора на българския спорт.

Василев води още Спартак (Плевен), Локомотив (София), Нефтохимик, Несебър, Черноморец (Бургас), както и кипърските Анортозис и Неа Саламис, и гръцкия Левадиакос. В Германия постига истински подвиг, извеждайки втородивизионния Унион (Берлин) до финал за Купата на Германия през 2001 година – историческо постижение, макар и загубено от Шалке 04. В този период Василев залага на български футболисти, с които е работил успешно у нас.

През 1986 година Гочето е част от треньорския щаб на България на световното първенство в Мексико, където „лъвовете“ записват престижни равенства срещу Италия и Южна Корея. Макар няколко пъти да е бил на крачка от селекционерския пост, съдбата не му отрежда да поеме националния тим, включително и преди легендарното лято на САЩ’94.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛНО

    8 0 Отговор
    НАЙ ДОБРИЯ НИ ТРЕНЕР. ФАКТ!!!

    Коментиран от #9

    15:20 09.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор
    Можеше и малко за подвизите му в Германия да прочетеш и напишеш❗

    15:24 09.08.2026

  • 3 ПОЗДРАВИ

    11 0 Отговор
    ЗДРАВЕ И КЪСМЕТ ГОЧЕ. ТИ СИ ВЕЛИК. НЕ СЕ СЪРДИ НА ФУТБОЛНАТА МАФИЯ,ТЕ СИ ОСТАВАТ ЦЪРВУЛИ.

    15:25 09.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор
    Гочето бе в основата на чудото играещият в Регионаллигата (третото ниво на местния футбол) група Унион Берлин по невероятен начин да стигне до финала за купата на страната, отстранявайки съперници като Бохум и Борусия Мьонхенгладбах.

    Коментиран от #8

    15:28 09.08.2026

  • 5 ТЪРНОВО

    8 1 Отговор
    МНОГО ЗВЕЗДИ И МИЛИОНЕРИ НЕБЛАГОДАРНИЦИ СЪЗДАДЕ. ДА СИ ЗДРАВ.

    15:33 09.08.2026

  • 6 Има хора които го помнят този спец

    1 5 Отговор
    Този при загуба в първия мач с 0:2 играеше с 11 защитника и пазеше резултата в реванша за 0:0. Страшен спец, страшни триумфи. Абслоюютен страхливец и некадърник.

    Коментиран от #10

    16:38 09.08.2026

  • 7 Гочето - Бетона

    1 2 Отговор
    Помня как на Левски му трябваше победа в евро турнирите с един гол след като падна в София и на реванша този "специалист" беше забъркал бетон с 11 в защита да пази нулево равенство. Самите футболисти се чудеха на терена какво правят и защо го правят.

    16:42 09.08.2026

  • 8 Малеее, страшна работа...

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Той страшни съперници отстранил в турнир където пращат готвачите и шофьорите на клуба да поритат топката.

    Коментиран от #11

    16:44 09.08.2026

  • 9 Мхммм

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛНО":

    По какво? Белот?

    16:44 09.08.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Има хора които го помнят този спец":

    С 11 защитника и без вратар ли❓
    Или с вратаря - 12 играчи на терена🤔

    16:46 09.08.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Малеее, страшна работа...":

    Нещо си обАркал турнирите по шах и табла на масата пред блока с турнира за Купата на Германия❗

    16:48 09.08.2026

  • 12 Тренерчето

    1 0 Отговор
    Гочето е пич. Подкарваше ги като овце със свиркане.

    17:44 09.08.2026

  • 13 Тренерчето

    2 0 Отговор
    Гочето е пич. Подкарваше ги като овце със свиркане.

    17:46 09.08.2026

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