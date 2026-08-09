10 000 билета са разпродадени към момента за сблъсъка на ЦСКА с Макаби

Само дни преди решаващия двубой от Лига Европа между ЦСКА и израелския Макаби (Тел Авив), армейската публика вече изкупи 10 000 билета за срещата, която ще се проведе на Националния стадион "Васил Левски". Очакванията са атмосферата да бъде наелектризираща.

След като "червените" разгромиха Макаби с 3:0 в първия мач, възпитаниците на Христо Янев са само на крачка от плейофа срещу гръцкия ОФИ Крит. При нов успех срещу израелския тим, ЦСКА ще си осигури минимум участие в груповата фаза на Лигата на конференциите – мечта, която вдъхновява феновете и отбора.

До този момент пропуските се предлагаха единствено онлайн, но от днес стартира и физическата продажба на билети. Очаква се в четвъртък секторите "А", "В" и "Г" да бъдат изпълнени до последното място, а подкрепата от трибуните да даде допълнителни сили на армейците в битката за европейска слава.

София се готви за истински футболен спектакъл, а армейската общност е обединена от вярата, че този сезон може да донесе нови поводи за гордост.