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10 000 билета са разпродадени към момента за сблъсъка на ЦСКА с Макаби

10 000 билета са разпродадени към момента за сблъсъка на ЦСКА с Макаби

9 Август, 2026 17:09 880 10

  • лига европа-
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  • христо янев-
  • футбол

Феновете на "червените" се готвят за футболен празник на "Васил Левски"

10 000 билета са разпродадени към момента за сблъсъка на ЦСКА с Макаби - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Само дни преди решаващия двубой от Лига Европа между ЦСКА и израелския Макаби (Тел Авив), армейската публика вече изкупи 10 000 билета за срещата, която ще се проведе на Националния стадион "Васил Левски". Очакванията са атмосферата да бъде наелектризираща.

След като "червените" разгромиха Макаби с 3:0 в първия мач, възпитаниците на Христо Янев са само на крачка от плейофа срещу гръцкия ОФИ Крит. При нов успех срещу израелския тим, ЦСКА ще си осигури минимум участие в груповата фаза на Лигата на конференциите – мечта, която вдъхновява феновете и отбора.

До този момент пропуските се предлагаха единствено онлайн, но от днес стартира и физическата продажба на билети. Очаква се в четвъртък секторите "А", "В" и "Г" да бъдат изпълнени до последното място, а подкрепата от трибуните да даде допълнителни сили на армейците в битката за европейска слава.

София се готви за истински футболен спектакъл, а армейската общност е обединена от вярата, че този сезон може да донесе нови поводи за гордост.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    2 4 Отговор
    Някакви смотани ритнитопковци, разбираш ли. Че и си дали парите да гледат 20 кухи кратуни.🤣

    17:24 09.08.2026

  • 2 Феновете на "червените"

    7 1 Отговор
    Някак си не изпитват ли гнус от факта че с израелски боклуци играят. С отбора на геноцида

    17:53 09.08.2026

  • 3 истински футболен спектакъл, а

    7 0 Отговор
    Така ли? С гости нацисти?

    17:54 09.08.2026

  • 4 Макаби (Тел Авив)

    7 0 Отговор
    е азиатски отбор ако не знаят феновете на "червените" и ги правят на луди. И е гнусно тази цинистка сган въобще да бъде допускана на Националния стадион "Васил Левски".

    17:58 09.08.2026

  • 5 Лопата Орешник

    4 1 Отговор
    Разпродадени ли са или са продадени? Що се напъвате да ползвате по сложните и неточни думички, мисирки? Да не е разпродажба бе?

    18:02 09.08.2026

  • 6 Макаби (Тел Авив) от Азия

    5 0 Отговор
    В Лига Европа. Ку-куууу!

    18:05 09.08.2026

  • 7 Ще стане мазало

    7 0 Отговор
    Как мислят да ги опазят после тея чфути?

    18:09 09.08.2026

  • 8 Чорбакаша

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    18:16 09.08.2026

  • 9 Левски 1914

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    Феновете на цска ще гледат доведения Литекс, който играе с лиценза на Етрополе.

    Коментиран от #10

    18:40 09.08.2026

  • 10 Лафчис 2016

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Левски 1914":

    Пак си забравил да пиеш аповете днес

    21:35 09.08.2026

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