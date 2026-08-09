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Гьозтепе с победа над Трабзонспор в емоционална контрола без Мохамед Салах

Гьозтепе с победа над Трабзонспор в емоционална контрола без Мохамед Салах

9 Август, 2026 16:12 1 720 2

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  • станимир стоилов-
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  • контрола-
  • исмаил кьойбашъ-
  • мохамед салах

Измир стана арена на прощални емоции и футболни страсти

Гьозтепе с победа над Трабзонспор в емоционална контрола без Мохамед Салах - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Гьозтепе, воден от опитния Станимир Стоилов, се наложи с 2:1 над Трабзонспор в приятелски двубой. Срещата не беше просто поредната контрола – тя се превърна в паметен момент за феновете, които изпратиха с аплодисменти своя дългогодишен капитан Исмаил Кьойбашъ, обявил края на своята професионална кариера.

Въпреки че новото звездно попълнение на Трабзонспор – египетският ас Мохамед Салах – не взе участие в мача, интригата и динамиката не липсваха. Салах, който подписа с клуба само преди дни, наблюдаваше отстрани как новите му съотборници се борят на терена.

Първото полувреме предложи здрава битка, но в самия му край бившият защитник на Левски и Лудогорец – Ноа Сонко Сундберг – откри резултата за домакините, вдигайки трибуните на крака. Само пет минути след почивката Яндерсон удвои преднината на Гьозтепе, а гостите от Трабзонспор успяха да върнат едно попадение чрез Метехан Мимароглу в 53-ата минута.

Денят ще остане в историята на Гьозтепе не само с победата, но и с трогателното сбогуване с Исмаил Кьойбашъ – футболист, оставил незаличима следа в клуба. Докато феновете изпращаха своя капитан, отборът показа, че е готов за нови предизвикателства под ръководството на Стоилов.


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  • 1 Това е голяма

    2 0 Отговор
    и много важна "новина". Без нея ще се наруши прецесията на кълбото. Бравус

    Коментиран от #2

    16:37 09.08.2026

  • 2 Нарочно пускат такива турски новини

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това е голяма":

    да свикваме, че скоро отново ще сме paятлъ в Румелия.

    18:43 09.08.2026

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