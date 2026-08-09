Гьозтепе с победа над Трабзонспор в емоционална контрола без Мохамед Салах

Гьозтепе, воден от опитния Станимир Стоилов, се наложи с 2:1 над Трабзонспор в приятелски двубой. Срещата не беше просто поредната контрола – тя се превърна в паметен момент за феновете, които изпратиха с аплодисменти своя дългогодишен капитан Исмаил Кьойбашъ, обявил края на своята професионална кариера.

Въпреки че новото звездно попълнение на Трабзонспор – египетският ас Мохамед Салах – не взе участие в мача, интригата и динамиката не липсваха. Салах, който подписа с клуба само преди дни, наблюдаваше отстрани как новите му съотборници се борят на терена.

Първото полувреме предложи здрава битка, но в самия му край бившият защитник на Левски и Лудогорец – Ноа Сонко Сундберг – откри резултата за домакините, вдигайки трибуните на крака. Само пет минути след почивката Яндерсон удвои преднината на Гьозтепе, а гостите от Трабзонспор успяха да върнат едно попадение чрез Метехан Мимароглу в 53-ата минута.

Денят ще остане в историята на Гьозтепе не само с победата, но и с трогателното сбогуване с Исмаил Кьойбашъ – футболист, оставил незаличима следа в клуба. Докато феновете изпращаха своя капитан, отборът показа, че е готов за нови предизвикателства под ръководството на Стоилов.