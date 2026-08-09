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Продължителна война между Вашингтон и Техеран е изгодна за Русия и Китай
  Тема: Иранската криза

Продължителна война между Вашингтон и Техеран е изгодна за Русия и Китай

9 Август, 2026 17:33 1 283 18

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  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • ядрено оръжие

В САЩ се опасяват, че Южна Корея и Япония могат да поставят под съмнение способността на Вашингтон да ги защити с конвенционални, неядрени средства, поради което ще са по-склонни да създадат собствено ядрено оръжие

Продължителна война между Вашингтон и Техеран е изгодна за Русия и Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The New York Times The New York Times

Войната срещу Иран е довела до значително намаляване на запасите от оръжие в САЩ, по-специално на ракетите за противовъздушна отбрана, което може да създаде допълнителни рискове в случай на конфликт с Русия или Китай и се отразява на ситуацията в Украйна, пише The New York Times, цитирана от Фокус.

Както се отбелязва, запасите от ракети, всяка от които струва милиони долари, са намалели до такава степен, че това предизвиква тревога сред длъжностните лица в администрацията на Доналд Тръмп. Поради дефицита Вашингтон отложи част от доставките на оръжие за европейските и азиатските партньори.

Освен това войната принуди Пентагона да прехвърли в Близкия Изток кораби, самолети и подразделения за противовъздушна отбрана от Европа и Азия. Това значително отслаби американските военни възможности в тези региони.

Администрацията на Тръмп работи с отбранителни подизпълнители за ускоряване и разширяване на производството. Изданието обаче отбелязва, че за възстановяването на над 1500 ракети за Patriot, използвани във войната с Иран, може да са необходими повече от две години. В момента запасът от такива ракети в САЩ е по-малко от 1700 броя.

Дефицитът на боеприпаси се отразява най-силно на Украйна, посочва NYT. Според анализатори основният проблем се състои в значителното увеличаване на производството на ракети от страна на Русия, докато западните партньори на Украйна не успяват да произвеждат системи за противовъздушна отбрана с необходимите темпове.

Освен това, по време на войната с Иран американските войски до голяма степен изчерпаха запасите си от някои видове ракети с голям обсег, по-специално ATACMS и Precision Strike Missiles.

Такива ракети биха имали решаващо значение в случай на война с Китай или Русия, където системите за противовъздушна отбрана са значително по-съвършени от иранските. Москва и Пекин внимателно следят запасите от американско оръжие, като ги оценяват въз основа на отворени източници, както и с помощта на шпионски спътници и други средства за наблюдение. Дълготрайната война на САЩ с Иран е изгодна за Русия и Китай, се посочва в статията.

Дългосрочните последствия от изчерпването на запасите могат да се почувстват в Азия. Индо-тихоокеанското командване на САЩ се превърна в един от основните източници на боеприпаси за войната с Иран: значителна част от ракетите Tomahawk и друго оръжие с голям обсег, което е от критично значение в случай на конфликт с Китай, бяха прехвърлени в Близкия Изток.

Там бяха изпратени и стотици съвременни ракети от Южна Корея и други азиатски държави. Същевременно, в подкрепа на кампанията срещу Иран, от региона бяха предислоцирани авианосна ударна група и няколко от най-съвременните разрушители на ВМС на САЩ.

Според оценки на NYT, в случай на война със Северна Корея американските военни в Южна Корея могат да станат по-уязвими, тъй като Пентагонът е пренасочил тактическите средства за разузнаване към Близкия Изток и е изтеглил системите за противовъздушна отбрана.

В САЩ се опасяват, че Южна Корея и Япония могат да поставят под съмнение способността на Вашингтон да ги защити с конвенционални, неядрени средства, поради което ще са по-склонни да създадат собствено ядрено оръжие.

В резултат на това европейските съюзници на САЩ вече търсят възможности да закупят оръжие от други държави, обобщава изданието.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Победа Украйна

    4 18 Отговор
    А продължителната война Русия -Украйна е неизгодна за 2 милиона убити блатни рашисти...

    Коментиран от #6

    17:36 09.08.2026

  • 2 пръц

    17 1 Отговор
    Ако не греша никой не е нападал обора та да им трябват ракети за противовъздушна отбрана.

    17:37 09.08.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    3 15 Отговор
    Всяка една американска, англосаксонска, френска, турска, чешка, българска, сръбска бомба, дрон, снаряд, ракета, които падат на руска територия са изключително полезни за руската икономика и здравето на руснака !!! Заклевам се 👆

    17:39 09.08.2026

  • 4 СМЯХ ПО ЦЯЛОТО ЗИМНО КЪЛБО

    14 0 Отговор
    Първата армия в света за трети път пуца няколко седмици и свършва патроните, а междувременно ракети на бедните, гладни и изостанали севернокорейчета правят за смях краварското ПВО в 404.

    17:42 09.08.2026

  • 5 Особенно

    3 0 Отговор
    за Русия!Путин затова ги подкокороса!

    17:43 09.08.2026

  • 6 За вдовиците

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Победа Украйна":

    е изгодна!

    17:44 09.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Механик

    7 0 Отговор
    Помляха ви еййй! Помляха ви "О-шанките" дето викахте как били в 18-ти век и не можели пирон да направят. И ония, "чаршафите", дето били в каменната ера. И те ви помляха. Цял свят ви видя колко сте нескопосани и голи. На ваше място бих си събрал парцалките и бих си налегнал покъсаните дрипи. Бих се заровил в някоя американска пустиня, че срамът ви е велик.

    Коментиран от #14

    17:51 09.08.2026

  • 9 Ами

    6 0 Отговор
    До колкото помня САЩ нападнаха Иран, а не Иран САЩ.
    Като не им се с@ре, защо се надуват американците :)

    17:58 09.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Урсулите:

    6 0 Отговор
    Но продължителната война Русия -Украйна е Изгодна защото са избити близо 2 милиона Славяни, което е добре за англосаксите!

    18:15 09.08.2026

  • 13 Кожата на Кравата

    7 0 Отговор
    Китай,Русия,Иран и Северна Корея преносно и буквално в момента разпъват кожата на Кравата в 4 посоки.

    18:18 09.08.2026

  • 14 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    САЩ нямат победа във война от 1946г.и продължават в същия дух.
    САЩ са били военна суперсила през Втората световна война, когато там е концентрирано до 80% от световното производство.
    Днес САЩ са с двадесет и няколко процента от световното производство и са след Китай , а военно и след Русия.

    18:48 09.08.2026

  • 15 Укротрола има разсейки от рака.

    2 0 Отговор
    Укротрола има разсейки от рака.

    18:52 09.08.2026

  • 16 Полгер

    2 0 Отговор
    Добре бе,нали СаШ и НАТО не воюват срещу Русия а само окраийьнъта?Какво плаче просяка за ракети и трамп се безпокоял за намалели запаси!Нали се бориха за МИР,какви са тия ракети,тия сополи,тия сълзи за оръжия!Нещо и миротворците от мършава европа затихнаха щото идва зима и дженифър на студено не вирее!

    19:03 09.08.2026

  • 17 Ники

    3 0 Отговор
    Е как бе,нали СаШ са миротворци,а НАТО отбранителен съюз?!Защо са им ракети на тия филантропи?Глупаци страхливи,не бойте се и нали знаете ,бурканче с мед и при баба Меца,на сладка раздумка а не с рогата напред!

    19:13 09.08.2026

  • 18 Неон

    1 0 Отговор
    А за тия добрите с разсейките!Който се е задържал в Киьиф, винаги следва продължение!Единия с разсейки в земята,другия с разсейки в костите,третия в простатата!Не е лесно да си против Бог и да се занимаваш с тайни лаборатории под земята!Свикваш и...

    19:20 09.08.2026