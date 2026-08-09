Продължителна война между Вашингтон и Техеран е изгодна за Русия и Китай

Войната срещу Иран е довела до значително намаляване на запасите от оръжие в САЩ, по-специално на ракетите за противовъздушна отбрана, което може да създаде допълнителни рискове в случай на конфликт с Русия или Китай и се отразява на ситуацията в Украйна, пише The New York Times, цитирана от Фокус.

Както се отбелязва, запасите от ракети, всяка от които струва милиони долари, са намалели до такава степен, че това предизвиква тревога сред длъжностните лица в администрацията на Доналд Тръмп. Поради дефицита Вашингтон отложи част от доставките на оръжие за европейските и азиатските партньори.

Освен това войната принуди Пентагона да прехвърли в Близкия Изток кораби, самолети и подразделения за противовъздушна отбрана от Европа и Азия. Това значително отслаби американските военни възможности в тези региони.

Администрацията на Тръмп работи с отбранителни подизпълнители за ускоряване и разширяване на производството. Изданието обаче отбелязва, че за възстановяването на над 1500 ракети за Patriot, използвани във войната с Иран, може да са необходими повече от две години. В момента запасът от такива ракети в САЩ е по-малко от 1700 броя.

Дефицитът на боеприпаси се отразява най-силно на Украйна, посочва NYT. Според анализатори основният проблем се състои в значителното увеличаване на производството на ракети от страна на Русия, докато западните партньори на Украйна не успяват да произвеждат системи за противовъздушна отбрана с необходимите темпове.

Освен това, по време на войната с Иран американските войски до голяма степен изчерпаха запасите си от някои видове ракети с голям обсег, по-специално ATACMS и Precision Strike Missiles.

Такива ракети биха имали решаващо значение в случай на война с Китай или Русия, където системите за противовъздушна отбрана са значително по-съвършени от иранските. Москва и Пекин внимателно следят запасите от американско оръжие, като ги оценяват въз основа на отворени източници, както и с помощта на шпионски спътници и други средства за наблюдение. Дълготрайната война на САЩ с Иран е изгодна за Русия и Китай, се посочва в статията.

Дългосрочните последствия от изчерпването на запасите могат да се почувстват в Азия. Индо-тихоокеанското командване на САЩ се превърна в един от основните източници на боеприпаси за войната с Иран: значителна част от ракетите Tomahawk и друго оръжие с голям обсег, което е от критично значение в случай на конфликт с Китай, бяха прехвърлени в Близкия Изток.

Там бяха изпратени и стотици съвременни ракети от Южна Корея и други азиатски държави. Същевременно, в подкрепа на кампанията срещу Иран, от региона бяха предислоцирани авианосна ударна група и няколко от най-съвременните разрушители на ВМС на САЩ.

Според оценки на NYT, в случай на война със Северна Корея американските военни в Южна Корея могат да станат по-уязвими, тъй като Пентагонът е пренасочил тактическите средства за разузнаване към Близкия Изток и е изтеглил системите за противовъздушна отбрана.

В САЩ се опасяват, че Южна Корея и Япония могат да поставят под съмнение способността на Вашингтон да ги защити с конвенционални, неядрени средства, поради което ще са по-склонни да създадат собствено ядрено оръжие.

В резултат на това европейските съюзници на САЩ вече търсят възможности да закупят оръжие от други държави, обобщава изданието.