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Педри с нова визия: Изпълни обещанието си след триумфа на Испания

Педри с нова визия: Изпълни обещанието си след триумфа на Испания

9 Август, 2026 15:42 1 289 3

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  • феран торес

Златният медал вдъхнови звездата на Барселона да се преобрази

Педри с нова визия: Изпълни обещанието си след триумфа на Испания - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След като националният отбор на Испания триумфира на Световното първенство в Мексико, Канада и САЩ, халфът на Барселона – Педри, не се поколеба да изпълни дадената дума. 23-годишният талант обеща преди началото на шампионата, че ако „Ла Фурия Роха“ се окичи със златото, ще боядиса косата си в русо. Думите му не останаха хвърлени на вятъра – Педри вече се радва на новата си, ослепително руса прическа.

Педри не е единственият, който спази мъжката си дума след историческия успех. Преди него Марк Кукурея и Гави също се осмелиха да променят външния си вид, за да отпразнуват победата на Испания. Ламин Ямал пък се зарече да си пусне брада след финала в Ню Джърси, а Педри отправи предизвикателство към съотборника си Феран Торес – да обръсне косата си.

Тези забавни и смели обещания се превърнаха в истинска традиция сред испанските национали, които не само демонстрират спортен дух на терена, но и показват характер и чувство за хумор извън него. Новата визия на Педри вече предизвика вълна от коментари и усмивки сред феновете, а социалните мрежи буквално „избухнаха“ със снимки на преобразения полузащитник.

След златния успех и последвалите трансформации, испанските футболисти доказаха, че умеят да се забавляват и да сплотяват отбора не само с голове, но и с нестандартни жестове.


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