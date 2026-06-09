Тръмп бе освиркан от публиката в Ню Йорк на третия мач от финала на НБА

Американският президент Доналд Тръмп бе освиркан снощи от публиката на третия мач от финала на Националната баскетболна асоциация (НБА) в Ню Йорк, предаде ДПА, съобщи БТА.
Освирквания и подигравки заваляха от публиката, когато на големите екрани в залата за кратко се появи лицето на президента, докато той отдаваше военен поздрав по време на изпълнението на националния химн на САЩ преди началото на мача между „Ню Йорк Никс“ и „Сан Антонио Спърс“, съобщи Ройтерс.
Освиркването спря, когато на екраните се появи американското знаме, а зрителите аплодираха появата на играчите на „Ню Йорк Никс“, чиито фен е 79-годишният Тръмп. Той бе поканен на финала в Ню Йорк от собственика на „Ню Йорк Никс“ и „Медисън Скуеър Гардън“ Джеймс Долън.
Според Националната баскетболна асоциация Тръмп е първият действащ президент на САЩ, който присъства на мач от финала на НБА.
Откакто се върна в Белия дом миналата година, Тръмп е присъствал на редица големи спортни събития като „Супербоул“ през 2025 г. и на мач от тенис турнира „Ю Ес Оупън“, отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
07:44 09.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 гуд морнинг френдс
07:53 09.06.2026
4 Ясно
07:55 09.06.2026
5 Артилерист
07:55 09.06.2026
6 Швейк
07:55 09.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да внимава
07:58 09.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Анонимен
08:07 09.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 кравария
08:28 09.06.2026
14 Иван
До коментар #11 от "Българин":Да не искаш да кажеш, че сатанинския евреин Шорош мрази подлогите на Израел?
08:29 09.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Лгтбвгдщшиая
Според официално проучване на Statistics Canada, малко над половината (около 52.8%) от жените, родени в Канада на възраст между 20 и 49 години, към момента нямат деца. Общо за цялото население на страната в тази възрастова група процентът е малко по-нисък.
Икономически натиск: Високите разходи за живот, недостъпните цени на имотите и скъпото платено отглеждане на деца
Разминаване между желания и реалност: Повечето млади канадци заявяват, че искат да имат средно по две деца, но отлагат или се отказват поради липса на финансова стабилност и сигурност за бъдещето.
08:38 09.06.2026
17 Агент Краснов
Зеленски за Костюма
И веднага ще заслужи
Адмирациите на Купейките.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Отново ще Реват
ТРЪМП НАШ
ТРЪМП НАШ .
08:42 09.06.2026
18 Стоянчо Калпазанчо
08:52 09.06.2026
19 Комон Сенс
Сунак направи нещо подобно в ЮК. Сега управляват лейбъристи...
Голямата въпросителна в САЩ е с колко ще бъде загубен Конгреса тази година. За републиканците загуба на Сената с 45-55 би била успех.
А на следващите избори за Белия дом ще се борят съвсем различни лица.И републиканците ще са в друга роля - полу-опозиция, при загубен контрол над Конгреса.
И тази динамика в исторически план ни най-малко не е новост. И Роналд Рейгън беше дори в подобна ситуация. И други преди него.
08:57 09.06.2026
20 едно не разбирам
Сега ще трявба да го търсим по дргуги сайтове. Сори, лоша реклама си правите.
08:59 09.06.2026
21 Дони Деменцията
09:26 09.06.2026