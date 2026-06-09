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Тръмп бе освиркан от публиката в Ню Йорк на третия мач от финала на НБА

Тръмп бе освиркан от публиката в Ню Йорк на третия мач от финала на НБА

9 Юни, 2026 07:42 2 013 21

  • ню йорк никс-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • баскетбол

Тръмп е първият действащ президент на САЩ, който присъства на мач от финала на НБА

Тръмп бе освиркан от публиката в Ню Йорк на третия мач от финала на НБА - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп бе освиркан снощи от публиката на третия мач от финала на Националната баскетболна асоциация (НБА) в Ню Йорк, предаде ДПА, съобщи БТА.

Освирквания и подигравки заваляха от публиката, когато на големите екрани в залата за кратко се появи лицето на президента, докато той отдаваше военен поздрав по време на изпълнението на националния химн на САЩ преди началото на мача между „Ню Йорк Никс“ и „Сан Антонио Спърс“, съобщи Ройтерс.

Освиркването спря, когато на екраните се появи американското знаме, а зрителите аплодираха появата на играчите на „Ню Йорк Никс“, чиито фен е 79-годишният Тръмп. Той бе поканен на финала в Ню Йорк от собственика на „Ню Йорк Никс“ и „Медисън Скуеър Гардън“ Джеймс Долън.

Според Националната баскетболна асоциация Тръмп е първият действащ президент на САЩ, който присъства на мач от финала на НБА.

Откакто се върна в Белия дом миналата година, Тръмп е присъствал на редица големи спортни събития като „Супербоул“ през 2025 г. и на мач от тенис турнира „Ю Ес Оупън“, отбелязва ДПА.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    18 2 Отговор
    Пред залата стана пълен калабалък! Нормално е да го освиркат!!

    07:44 09.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 гуд морнинг френдс

    20 0 Отговор
    Американски ударен хеликоптер AH-64 Apache се разби близо до Ормуз.

    07:53 09.06.2026

  • 4 Ясно

    18 0 Отговор
    обаче как свърши мача? Резултат някакъв, ако е удобно?

    07:55 09.06.2026

  • 5 Артилерист

    21 1 Отговор
    Няма данни в статията за скандиранията против Тръмп и защо е бил освиркан, но определено може да се предположи, че е за неговите постоянни "миротворчески" лъжи и по същество неспиращи агресии...

    07:55 09.06.2026

  • 6 Швейк

    18 2 Отговор
    Той иска да ги направи отново велики , пък те го освиркват

    07:55 09.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да внимава

    18 0 Отговор
    Ако иде в Далас освиркването е по-друго.

    07:58 09.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анонимен

    17 0 Отговор
    Браво. Да се осъзнае какво върши

    08:07 09.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 кравария

    10 2 Отговор
    изтече в канала!

    08:28 09.06.2026

  • 14 Иван

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Да не искаш да кажеш, че сатанинския евреин Шорош мрази подлогите на Израел?

    08:29 09.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Лгтбвгдщшиая

    3 1 Отговор
    Интересна статистика.
    Според официално проучване на Statistics Canada, малко над половината (около 52.8%) от жените, родени в Канада на възраст между 20 и 49 години, към момента нямат деца. Общо за цялото население на страната в тази възрастова група процентът е малко по-нисък.
    Икономически натиск: Високите разходи за живот, недостъпните цени на имотите и скъпото платено отглеждане на деца
    Разминаване между желания и реалност: Повечето млади канадци заявяват, че искат да имат средно по две деца, но отлагат или се отказват поради липса на финансова стабилност и сигурност за бъдещето.

    08:38 09.06.2026

  • 17 Агент Краснов

    2 4 Отговор
    Да почне да критикува
    Зеленски за Костюма
    И веднага ще заслужи
    Адмирациите на Купейките.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Отново ще Реват

    ТРЪМП НАШ

    ТРЪМП НАШ .

    08:42 09.06.2026

  • 18 Стоянчо Калпазанчо

    3 1 Отговор
    Уау каква сензация само! Не съм чел по-важно нещо скоро 🤨 !

    08:52 09.06.2026

  • 19 Комон Сенс

    3 1 Отговор
    Тръмп изпълни функцията си - да спечели втори мандат и да проведе след това непопулярни политики. Не може да се кандидатира за трети мандат.
    Сунак направи нещо подобно в ЮК. Сега управляват лейбъристи...
    Голямата въпросителна в САЩ е с колко ще бъде загубен Конгреса тази година. За републиканците загуба на Сената с 45-55 би била успех.
    А на следващите избори за Белия дом ще се борят съвсем различни лица.И републиканците ще са в друга роля - полу-опозиция, при загубен контрол над Конгреса.
    И тази динамика в исторически план ни най-малко не е новост. И Роналд Рейгън беше дори в подобна ситуация. И други преди него.

    08:57 09.06.2026

  • 20 едно не разбирам

    1 0 Отговор
    Как не се сети списвачът да сподели резултата от мач 3?
    Сега ще трявба да го търсим по дргуги сайтове. Сори, лоша реклама си правите.

    08:59 09.06.2026

  • 21 Дони Деменцията

    1 0 Отговор
    Хубав мач беше, дремнах си яко

    09:26 09.06.2026