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Милиардери ще играят на Мондиал 2026

Милиардери ще играят на Мондиал 2026

9 Юни, 2026 08:00 827 0

  • лионел меси-
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  • световно първенство

Според Forbes Меси е спечелил £1.2 милиарда от договорите си с Барселона, Пари Сен Жермен и Интер Маями

Милиардери ще играят на Мондиал 2026 - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо и Лионел Меси официално влязоха в клуба на милиардерите броени дни преди Световно първенство.

Според Forbes Меси е спечелил £1.2 милиарда от договорите си с Барселона, Пари Сен Жермен и Интер Маями.

Приходите на Роналдо отбелязаха огромен скок след трансфера му в Ал Насър през 2023 г. Той е подписал договор на стойност £178 милиона годишно плюс различни бонуси. По този начин приходите му от футбол до този момент са приблизително £1.26 милиарда.

Тези цифри са преди облагане с данъци.


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