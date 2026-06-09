Милиардери ще играят на Мондиал 2026

Кристиано Роналдо и Лионел Меси официално влязоха в клуба на милиардерите броени дни преди Световно първенство.

Според Forbes Меси е спечелил £1.2 милиарда от договорите си с Барселона, Пари Сен Жермен и Интер Маями.

Приходите на Роналдо отбелязаха огромен скок след трансфера му в Ал Насър през 2023 г. Той е подписал договор на стойност £178 милиона годишно плюс различни бонуси. По този начин приходите му от футбол до този момент са приблизително £1.26 милиарда.

Тези цифри са преди облагане с данъци.