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Експерт: Ако Дунав спадне с още 20 см, АЕЦ "Козлодуй" спира работа

Експерт: Ако Дунав спадне с още 20 см, АЕЦ "Козлодуй" спира работа

11 Август, 2026 19:59 1 574 44

  • дунав-
  • аец козлодуй

Лошият сценарий е на два етапа, обясняват експертите

Експерт: Ако Дунав спадне с още 20 см, АЕЦ "Козлодуй" спира работа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Спадът в нивото на река Дунав за последните 24 часа е между 1 и 3 сантиметра, като при Русе се отчита най-голямо понижение. Там са регистрирани минус 114 см под условната кота нула, съобщи бТВ.

При продължителен спад на нивото с още 30 см има риск АЕЦ „Козлодуй“ да спре работа, предупреждават експерти. От Министерството на енергетиката уверяват, че се работи превантивно, за да не спира централата.

За да се осигури оптимално количество на постъпващата вода, се извършва почистване на каналите от река Дунав към бреговата помпена станция. Следи се работата на бреговите помпи, като дебитът се регулира чрез промяна на ъгъла на работните лопатки. При необходимост се изработват решения за подобряване и оптимизиране на работата на помпите.

Лошият сценарий е на два етапа, обясняват експертите.

„Първото критично ниво, така да се каже, което е с 12-13 см по-ниско — тогава трябва да започне намаляване на мощността по програмата от централата. Ако спадне с още 20 см, тогава трябва да стане спиране на централата“, казва Георги Касчиев, енергиен експерт.

Въпреки това Касчиев, който доскоро беше в ръководството на централата, не очаква в скоро време нивото да стане критично ниско.

„Прогнозите са за слабо намаляване, така че следващите 2 седмици вероятно няма да бъде достигнат нито първият предел“, казва Георги Касчиев.

На около 415 км от АЕЦ „Козлодуй“ по течението на река Дунав Румъния обсъжда варианта да спре и втория блок на нейния АЕЦ „Черна вода“. Предвижда се това да се случи след 2 дни, като още 3 см делят централата от критичния минимум вода за нормалното ѝ функциониране.

„Това включва процедури за осигуряване на безопасността на оборудването, които ще продължат приблизително 48 часа, след което същинското спиране на Блок 2 ще започне към края на тази седмица. Очакваме ситуацията да продължи за по-дълъг период, тъй като метеорологичните прогнози сочат, че трудната обстановка ще се запази до края на август“, казва Кристиан Бушой, държавен секретар в Министерството на енергетиката на Румъния.

В Унгария ситуацията с нивото на реката леко се подобрява. Така местната АЕЦ „Пакш“ вече произвежда електроенергия от снощи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    19 3 Отговор
    що бе нал не зависел от рикята
    тъй повтаряха сите мисирки и експерти

    ся на го да вервам
    много съм объркан

    20:01 11.08.2026

  • 2 Kaлпазанин

    23 7 Отговор
    А къде останаха статиите че не можела да спре щото е уникално построена и за всичко е пари мислено ,или как иначе ще оправдаете високите цени на тока

    Коментиран от #41

    20:02 11.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    16 5 Отговор
    До края на седмицата режим на тока в България като в Унгария и Румъния.

    Коментиран от #40

    20:02 11.08.2026

  • 4 Еми

    6 3 Отговор
    Да беха копнали на 15 метра навсекаде по Дунава има подпочвени води

    20:03 11.08.2026

  • 5 kоkорчо 💋🍌

    13 6 Отговор
    ей оня ден идйотова каза че бг е сигурна дестинация и аз като писах че след седмица две и ток нема да има ми нацвькахте минуси

    20:05 11.08.2026

  • 6 Боли ме к-а

    12 9 Отговор
    За АЕЦ а . С него, без нега хаир не виждаме. Ще намали кражбите на някой хора. И да не работи пак ще ни го нахулят на 3 ката с двеста. Създават напрежение хората да им се вълнуват за тъпата централа от което няма никаква полза за обществото.

    20:07 11.08.2026

  • 7 Роберто Карлош

    26 1 Отговор
    Чуйте ме сега!
    Тези политици, дето се карат за кресла и говорят на празно, нямат място в Народното събрание. Държавата ни е на дъното, а те броят глави и правят коалиции за власт, без да знаят какво е литр бензин или ремонт на покрив.
    Време е да бъдат изгонени с протокол – и на тяхно място да влязат учени. Лекари, инженери, агрономи, физици, химици, математици – хората, които реално знаят как работят нещата. Хората, които не лъжат, не крадат и не обещават, защото знаят, че лъжата има крака, а науката – доказателства.
    Политиците ни закопаха, брат. Престъпност, бедност, държавен колапс – това е тяхното наследство. А научният свят дава отговорите, които ни трябват – за здраве, за образование, за инфраструктура, за бъдеще.
    Не чакаме партийни клоуни. Искаме хора с капачки, шноли и лабораторни престилки в парламента. Те ще наредят хаоса, защото знаят как. И няма да искат подаръци от никого.
    Това не е борба за власт – това е борба за оцеляване. Науката ни спаси от чума, глад и тъмнина. Сега да ни спаси и от политиците!

    Коментиран от #34

    20:07 11.08.2026

  • 8 АЛЧННОСТА ЗА ПАРИ И ВЛАСТ

    5 0 Отговор
    ДО КЪДЕ ДОКАРА СВЕТА 0.000000% НА ЧОВЕЧЕСТВОТО НА ТАЗИ ПЛАНЕТА ...... 🤬🤬🤬🤬🤬👎👎👎👎👎💸💵💶🧻💰🤝💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣

    20:08 11.08.2026

  • 9 Бг гражданин

    13 2 Отговор
    Айде по по хари ,както казват циганите, бай Тошо го е измислил за разлика от другите, но с помощта на руските специалисти изградили АЕЦ - Козлозуй

    20:10 11.08.2026

  • 10 Цуци

    2 0 Отговор
    А, да не би онуй гном да се е басирала да ни върне в първобитно-общинен строй?

    20:16 11.08.2026

  • 11 Време е

    11 1 Отговор
    да приключва територията !

    20:18 11.08.2026

  • 12 Дебил

    10 4 Отговор
    Най-добре да се взриви от прегряване. И без това в територията всичко е скапано.

    20:18 11.08.2026

  • 13 Козлодуй

    2 1 Отговор
    Сега къде ще смучат?

    Коментиран от #42

    20:20 11.08.2026

  • 14 дядото

    17 1 Отговор
    няма петрол и газ.няма дъжд и тока ще спре.няма да има сладка вода за нищо,но ес и нато харчат милиарди за украйна,за оръжия за война.умници.

    20:21 11.08.2026

  • 15 Николова , София

    3 1 Отговор
    На кой му пука , в западния свят UK, USA,Канада ... никой не го интересува кой от какво прави ток ..даже го купуваш авансово предплатен ..свободен и по добрия пазар ,па ако ще от джибри да го произвеждат

    Коментиран от #32

    20:23 11.08.2026

  • 16 Кобра Кай 🥋

    2 1 Отговор
    Тесльо електрика СпейсЕкса ни каза да си купим тесла или бид. Електричките са бъдещето, зареждаш евтин ток за 800км пробег.

    20:27 11.08.2026

  • 17 1488

    3 6 Отговор
    Страхотно ще е да видим пак как гръмва АЕЦ, че през 1986г не го даваха по телевизията, дано сега го дават

    20:27 11.08.2026

  • 18 Иван

    4 0 Отговор
    И ако се качи с 20 сантиметра никога няма да спре нали такива тъпи статии

    20:31 11.08.2026

  • 19 Дунавски космат мамут

    4 0 Отговор
    А ако пресъхне съвсем, АЕЦ-а ще го разглобят и ще го преместят в Пловдив, на Марица.

    20:33 11.08.2026

  • 20 kоkорчо 💋🍌

    3 0 Отговор
    зАЕЦ Козлодуй
    🐰🐺
    НУ ПАГАДИ !!!!!!

    20:35 11.08.2026

  • 21 Нова АЕЦ

    7 0 Отговор
    вместо Белене, ще строим на Слънчака, и няма да е АЕЦ а КАЕЦ (кафява АЕЦ) и ще се захранва от заустените тръби.

    20:35 11.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Розов пеньоар

    8 0 Отговор
    Няма проблем.Трябва даже да затворим АЕЦ Козлодуй защото е руски.

    20:39 11.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Селянин

    9 2 Отговор
    Да му мислят столичани щото ние на село можем и без ток

    20:42 11.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Така Така

    0 0 Отговор
    Жа л ки сте

    20:45 11.08.2026

  • 30 Така Така

    8 1 Отговор
    Дано Природата се оттърве от тази " цивилизация" ще и олекне на планетата

    20:47 11.08.2026

  • 31 Да,бе

    12 1 Отговор
    Добре е да се случи,за да разберат и най-простите,че без ТЕЦ и АЕЦ няма енергийна система и зелените простотии са примамка за малоумници...

    20:51 11.08.2026

  • 32 Така Така

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Николова , София":

    Те може да си купуват и г вна, но като природата не позволява производството ще купят айня ните си гащи защото и да се изперат немогат точно тия

    20:53 11.08.2026

  • 33 нашенските майцепродавци

    5 0 Отговор
    разпродадоха и реките от лакомия...

    20:55 11.08.2026

  • 34 Боли ме к-а

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Роберто Карлош":

    Учените в Нългария са същите корумпета и продажници като политиците ни. Същите боклуци. Българите масово са алчни и продажни. С малки изключения. Където е минал комунизма всичко е сбъркано за съжаление.

    Коментиран от #35

    20:56 11.08.2026

  • 35 змерт

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Боли ме к-а":

    на куманизъма и червените дибили!

    20:57 11.08.2026

  • 36 Горски

    12 0 Отговор
    Сърбите са затворили Железни врата. Тази река може да се манипулира на много места по дължината й. Ганчо е най-прецакан, щото е накрая. Затова навремето братушките са ни направили и АЕЦ, която да бачка при подобни диверсии на Западните ни другари. 4 десетилетия ни прекараха през култура криза, демографска, икономическа, политическа, морална и военна криза ... Директно още не си излезнал от едната крива и влизаш в другата и на това му казвали успешен път за чакални ? Ами срам ме е за пропуснатото поколение, което стсана свидетел на "тези успехи чужди". Там не работят ли специалисти, които да си преценят нужно ли е спирането или не. То най- вероятно си е написано черно на бяло при какви параметри и обстоятелства да се случи това. Защо министърката на земеделието , пардон, на енергетиката е тръгнала да им свети на специалистите, които са доста по- грамотни вероятно във всяко отношение от нея.

    21:00 11.08.2026

  • 37 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Власите се давят на края на Дунава

    21:02 11.08.2026

  • 38 Гост

    2 0 Отговор
    Когато има проблем, идват Рязко Експертите!
    Когато няма проблем, Резко се появяват експертите да Обяснят, че има Проблем!

    21:34 11.08.2026

  • 39 !!!?

    2 3 Отговор
    Няма страшно...тогава ще пуснем ЯЕЦ Белене" !
    Копейките ще носят с кофи вода от Перловска река...!!!?

    21:42 11.08.2026

  • 40 !!!?

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    България сега има ток в изобилие...ако спре Козлодуй, просто няма да изнася !

    Коментиран от #43

    21:45 11.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Козлодуй":

    ОТ ЧУ ЧУ РА
    НА АЕЦ БЕЛЯ НЕ
    ЦЯЛАТА ПРОГРЕСИВНА И ВЪЗРОЖДЕНСКА...ДЪРВЕНИЦИ..😬

    23:01 11.08.2026

  • 43 Няма Икономика !

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "!!!?":

    Има Ток !

    Дип Че беше Бай Тошо !

    Да осигури Това !

    Другото Го Разграбиха !

    За Пари !

    23:05 11.08.2026

  • 44 Ботев

    0 0 Отговор
    Тоя хубавец да ни обясни как успяха да докарат централна пред фалит

    00:16 12.08.2026

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