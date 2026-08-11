Експерт: Ако Дунав спадне с още 20 см, АЕЦ "Козлодуй" спира работа

Спадът в нивото на река Дунав за последните 24 часа е между 1 и 3 сантиметра, като при Русе се отчита най-голямо понижение. Там са регистрирани минус 114 см под условната кота нула, съобщи бТВ.

При продължителен спад на нивото с още 30 см има риск АЕЦ „Козлодуй“ да спре работа, предупреждават експерти. От Министерството на енергетиката уверяват, че се работи превантивно, за да не спира централата.

За да се осигури оптимално количество на постъпващата вода, се извършва почистване на каналите от река Дунав към бреговата помпена станция. Следи се работата на бреговите помпи, като дебитът се регулира чрез промяна на ъгъла на работните лопатки. При необходимост се изработват решения за подобряване и оптимизиране на работата на помпите.

Лошият сценарий е на два етапа, обясняват експертите.

„Първото критично ниво, така да се каже, което е с 12-13 см по-ниско — тогава трябва да започне намаляване на мощността по програмата от централата. Ако спадне с още 20 см, тогава трябва да стане спиране на централата“, казва Георги Касчиев, енергиен експерт.

Въпреки това Касчиев, който доскоро беше в ръководството на централата, не очаква в скоро време нивото да стане критично ниско.

„Прогнозите са за слабо намаляване, така че следващите 2 седмици вероятно няма да бъде достигнат нито първият предел“, казва Георги Касчиев.

На около 415 км от АЕЦ „Козлодуй“ по течението на река Дунав Румъния обсъжда варианта да спре и втория блок на нейния АЕЦ „Черна вода“. Предвижда се това да се случи след 2 дни, като още 3 см делят централата от критичния минимум вода за нормалното ѝ функциониране.

„Това включва процедури за осигуряване на безопасността на оборудването, които ще продължат приблизително 48 часа, след което същинското спиране на Блок 2 ще започне към края на тази седмица. Очакваме ситуацията да продължи за по-дълъг период, тъй като метеорологичните прогнози сочат, че трудната обстановка ще се запази до края на август“, казва Кристиан Бушой, държавен секретар в Министерството на енергетиката на Румъния.

В Унгария ситуацията с нивото на реката леко се подобрява. Така местната АЕЦ „Пакш“ вече произвежда електроенергия от снощи.