Експерт: Ако Дунав спадне с още 20 см, АЕЦ "Козлодуй" спира работа

Спадът в нивото на река Дунав за последните 24 часа е между 1 и 3 сантиметра, като при Русе се отчита най-голямо понижение. Там са регистрирани минус 114 см под условната кота нула, съобщи бТВ.
При продължителен спад на нивото с още 30 см има риск АЕЦ „Козлодуй“ да спре работа, предупреждават експерти. От Министерството на енергетиката уверяват, че се работи превантивно, за да не спира централата.
За да се осигури оптимално количество на постъпващата вода, се извършва почистване на каналите от река Дунав към бреговата помпена станция. Следи се работата на бреговите помпи, като дебитът се регулира чрез промяна на ъгъла на работните лопатки. При необходимост се изработват решения за подобряване и оптимизиране на работата на помпите.
Лошият сценарий е на два етапа, обясняват експертите.
„Първото критично ниво, така да се каже, което е с 12-13 см по-ниско — тогава трябва да започне намаляване на мощността по програмата от централата. Ако спадне с още 20 см, тогава трябва да стане спиране на централата“, казва Георги Касчиев, енергиен експерт.
Въпреки това Касчиев, който доскоро беше в ръководството на централата, не очаква в скоро време нивото да стане критично ниско.
„Прогнозите са за слабо намаляване, така че следващите 2 седмици вероятно няма да бъде достигнат нито първият предел“, казва Георги Касчиев.
На около 415 км от АЕЦ „Козлодуй“ по течението на река Дунав Румъния обсъжда варианта да спре и втория блок на нейния АЕЦ „Черна вода“. Предвижда се това да се случи след 2 дни, като още 3 см делят централата от критичния минимум вода за нормалното ѝ функциониране.
„Това включва процедури за осигуряване на безопасността на оборудването, които ще продължат приблизително 48 часа, след което същинското спиране на Блок 2 ще започне към края на тази седмица. Очакваме ситуацията да продължи за по-дълъг период, тъй като метеорологичните прогнози сочат, че трудната обстановка ще се запази до края на август“, казва Кристиан Бушой, държавен секретар в Министерството на енергетиката на Румъния.
В Унгария ситуацията с нивото на реката леко се подобрява. Така местната АЕЦ „Пакш“ вече произвежда електроенергия от снощи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
тъй повтаряха сите мисирки и експерти
ся на го да вервам
много съм объркан
20:01 11.08.2026
2 Kaлпазанин
Коментиран от #41
20:02 11.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #40
20:02 11.08.2026
4 Еми
20:03 11.08.2026
5 kоkорчо 💋🍌
20:05 11.08.2026
6 Боли ме к-а
20:07 11.08.2026
7 Роберто Карлош
Тези политици, дето се карат за кресла и говорят на празно, нямат място в Народното събрание. Държавата ни е на дъното, а те броят глави и правят коалиции за власт, без да знаят какво е литр бензин или ремонт на покрив.
Време е да бъдат изгонени с протокол – и на тяхно място да влязат учени. Лекари, инженери, агрономи, физици, химици, математици – хората, които реално знаят как работят нещата. Хората, които не лъжат, не крадат и не обещават, защото знаят, че лъжата има крака, а науката – доказателства.
Политиците ни закопаха, брат. Престъпност, бедност, държавен колапс – това е тяхното наследство. А научният свят дава отговорите, които ни трябват – за здраве, за образование, за инфраструктура, за бъдеще.
Не чакаме партийни клоуни. Искаме хора с капачки, шноли и лабораторни престилки в парламента. Те ще наредят хаоса, защото знаят как. И няма да искат подаръци от никого.
Това не е борба за власт – това е борба за оцеляване. Науката ни спаси от чума, глад и тъмнина. Сега да ни спаси и от политиците!
Коментиран от #34
20:07 11.08.2026
8 АЛЧННОСТА ЗА ПАРИ И ВЛАСТ
20:08 11.08.2026
9 Бг гражданин
20:10 11.08.2026
10 Цуци
20:16 11.08.2026
11 Време е
20:18 11.08.2026
12 Дебил
20:18 11.08.2026
13 Козлодуй
Коментиран от #42
20:20 11.08.2026
14 дядото
20:21 11.08.2026
15 Николова , София
Коментиран от #32
20:23 11.08.2026
16 Кобра Кай 🥋
20:27 11.08.2026
17 1488
20:27 11.08.2026
18 Иван
20:31 11.08.2026
19 Дунавски космат мамут
20:33 11.08.2026
20 kоkорчо 💋🍌
🐰🐺
НУ ПАГАДИ !!!!!!
20:35 11.08.2026
21 Нова АЕЦ
20:35 11.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Розов пеньоар
20:39 11.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Селянин
20:42 11.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Така Така
20:45 11.08.2026
30 Така Така
20:47 11.08.2026
31 Да,бе
20:51 11.08.2026
32 Така Така
До коментар #15 от "Николова , София":Те може да си купуват и г вна, но като природата не позволява производството ще купят айня ните си гащи защото и да се изперат немогат точно тия
20:53 11.08.2026
33 нашенските майцепродавци
20:55 11.08.2026
34 Боли ме к-а
До коментар #7 от "Роберто Карлош":Учените в Нългария са същите корумпета и продажници като политиците ни. Същите боклуци. Българите масово са алчни и продажни. С малки изключения. Където е минал комунизма всичко е сбъркано за съжаление.
Коментиран от #35
20:56 11.08.2026
35 змерт
До коментар #34 от "Боли ме к-а":на куманизъма и червените дибили!
20:57 11.08.2026
36 Горски
21:00 11.08.2026
37 Сатана Z
21:02 11.08.2026
38 Гост
Когато няма проблем, Резко се появяват експертите да Обяснят, че има Проблем!
21:34 11.08.2026
39 !!!?
Копейките ще носят с кофи вода от Перловска река...!!!?
21:42 11.08.2026
40 !!!?
До коментар #3 от "Последния Софиянец":България сега има ток в изобилие...ако спре Козлодуй, просто няма да изнася !
Коментиран от #43
21:45 11.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #13 от "Козлодуй":ОТ ЧУ ЧУ РА
НА АЕЦ БЕЛЯ НЕ
ЦЯЛАТА ПРОГРЕСИВНА И ВЪЗРОЖДЕНСКА...ДЪРВЕНИЦИ..😬
23:01 11.08.2026
43 Няма Икономика !
До коментар #40 от "!!!?":Има Ток !
Дип Че беше Бай Тошо !
Да осигури Това !
Другото Го Разграбиха !
За Пари !
23:05 11.08.2026
44 Ботев
00:16 12.08.2026