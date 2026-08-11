Левски привлече млад вратар от Димитровград

Столичният гранд Левски официално си осигури услугите на перспективния млад вратар Алекс Койнов, съобщиха от досегашния му клуб Димитровград 1947, предаде БТА.

18-годишният страж ще бъде интегриран в дублиращия отбор на „сините“, където ще продължи своето професионално развитие.

Младият вратар Алекс Койнов направи отлична кампания през изминалия сезон в Югоизточната Трета лига, демонстрирайки завидни рефлекси, увереност и характер под рамката на вратата. Ръководството на третодивизионния тим изрази своята гордост от трансфера и пожела на младия футболист здраве, много труд и безброй спасени топки по пътя от Димитровград до „Герена“.

Койнов е юноша на школата на Бригада (Димитровград), преди да премине в мъжкия състав на ФК Димитровград 1947. Новият вратар на Левски II има шанс да направи своя официален дебют със синия екип още на 15 август 2026 г. Тогава тимът се изправя срещу втория отбор на Септември (София) в среща от третия кръг на Югозападната Трета лига.