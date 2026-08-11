Веласкес не планира промени за Кайрат, Мишо Вълчев оптимист

Треньорът на Левски Хулио Веласкес няма да прави промени по състава за днешния реванш срещу Кайрат в Казахстан от квалификациите на Лигата на конференциите.

Испанският специалист е останал изключително доволен от тактическата дисциплина и раздаването на футболистите в първия двубой в София и смята да заложи на абсолютно същите стартови единадесет. „Сините“ ще излязат в идентична постройка, целяща да неутрализира бързите контраатаки на домакините и да задържа топката в средата на терена. Веласкес е провел индивидуални разговори с офанзивните си играчи, изисквайки по-голяма ефективност пред гола, която се оказа ключова в досегашните срещи от надпреварата.

Легендарният нападател на Левски Михаил Вълчев изрази умерена увереност преди решителния сблъсък на казахстанска земя. В интервю за topsport.bg, Вълчев анализира шансовете на българския тим: „Мисля, че няма да загубим този мач. Отборът показва добро израстване в дефанзивен план под ръководството на Веласкес. Най-важното е момчетата да издържат физически на първоначалния натиск, който Кайрат неизбежно ще окаже като домакин. Ако успеем да отбележим ранен гол, двубоят ще се развие изцяло в наша полза.“ Настроението в лагера на столичния гранд е приповдигнато, а медицинският щаб е уверил ръководството, че всички основни фигури са напълно възстановени и готови за 90-минутна битка.