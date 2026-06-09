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Тежка загуба за България U17 от Албания във втората контрола в Тирана

Тежка загуба за България U17 от Албания във втората контрола в Тирана

9 Юни, 2026 10:00 580 1

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Двубоят бе част от подготвителния лагер на селекцията на Светослав Петров, която използва двете проверки срещу албанците за натрупване на игрова практика на различни състезатели

Тежка загуба за България U17 от Албания във втората контрола в Тирана - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Юношеският национален отбор на България до 17 години загуби с 0:5 от връстниците си от Албания във втората контролна среща между двата отбора, изиграна в Тирана.

Двубоят бе част от подготвителния лагер на селекцията на Светослав Петров, която използва двете проверки срещу албанците за натрупване на игрова практика на различни състезатели. А само три дни по-рано младите „лъвове“ записаха победа с 4:1 в първата контрола между двата тима. Тогава българските национали демонстрираха отлична игра, а Петър Петров и Александър Сираков реализираха по две попадения за успеха в албанската столица.

Себастиан Сина откри резултата за домакините в 39-ата минута, Ангелос Комо удвои минута преди края на първата част. Лоренц Перлала вкара за 3:0 пет минути след подновяването на играта. До края на мача паднаха нови два гола, дело на Матия Джемаили в 55-ата и на Лорент Зара в добавеното време.

Състав на България U17: Пандазиев, Ди Пило, Палиев, Захариев, Даскалов, Кюмюрджиев, Янакиев, Тодоров, Антонов, Господинов, Петров (Резерви: Здравков, Кузманов, Хаджиев, Димитров, Динев, Костов, Митрушев, Неделчев, Недев, Сираков)


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