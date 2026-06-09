Тежка загуба за България U17 от Албания във втората контрола в Тирана

Юношеският национален отбор на България до 17 години загуби с 0:5 от връстниците си от Албания във втората контролна среща между двата отбора, изиграна в Тирана.

Двубоят бе част от подготвителния лагер на селекцията на Светослав Петров, която използва двете проверки срещу албанците за натрупване на игрова практика на различни състезатели. А само три дни по-рано младите „лъвове“ записаха победа с 4:1 в първата контрола между двата тима. Тогава българските национали демонстрираха отлична игра, а Петър Петров и Александър Сираков реализираха по две попадения за успеха в албанската столица.

Себастиан Сина откри резултата за домакините в 39-ата минута, Ангелос Комо удвои минута преди края на първата част. Лоренц Перлала вкара за 3:0 пет минути след подновяването на играта. До края на мача паднаха нови два гола, дело на Матия Джемаили в 55-ата и на Лорент Зара в добавеното време.

Състав на България U17: Пандазиев, Ди Пило, Палиев, Захариев, Даскалов, Кюмюрджиев, Янакиев, Тодоров, Антонов, Господинов, Петров (Резерви: Здравков, Кузманов, Хаджиев, Димитров, Динев, Костов, Митрушев, Неделчев, Недев, Сираков)