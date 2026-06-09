Кошмар сполетя Валери Божинов

Бившият национал Валери Божинов е лежал известно време в две болнични заведения заради здравословен проблем. Първо в Пловдив, а после и в София. Той е бил приет по спешност заради бактериална инфекция, която плъзнала в организма му след поставяне на инжекции с цел облекчаване на болка поради контузия.
Навършилият на 15 февруари 40 години Божинов се лекува с кортикостероиди след консултация с лекар, което му изиграло лоша шега. Прави впечатление, че звездата от дълго време няма публикации в социалните мрежи, където по принцип е доста активен.
Не присъства и на „Мача на надеждата“ в събота, организиран от фондацията на Стилиян Петров, с когото е близък. Преди повече от месец бе анонсирано участието му в двубоя в Бургас. Според Блиц Божинката вече се възстановява и нещата при него са добре.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
12:24 09.06.2026
2 И тоя е една звезда
С липсата на интелект
12:37 09.06.2026
3 Еелементарно ве Божинов,😁❤️🇧🇬
имунната система, 🤣 от там крехкото ти тяло става по приемливо за инфекции, защото да повторя още веднъж, Кортикостероидите подтискат Имунната Система на измъченото ти телце, са ако си ходил по .Урвите на калашите, може да си прихванал нещо бактериално и със слаба имунна система батка, си готов за Болницата🤣😂🤣😂🤣❤️🇧🇬🤣
14:02 09.06.2026