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Кошмар сполетя Валери Божинов

Кошмар сполетя Валери Божинов

9 Юни, 2026 12:00 2 068 3

  • валети божинов-
  • футбол

Навършилият на 15 февруари 40 години Божинов се лекува с кортикостероиди след консултация с лекар, което му изиграло лоша шега

Кошмар сполетя Валери Божинов - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият национал Валери Божинов е лежал известно време в две болнични заведения заради здравословен проблем. Първо в Пловдив, а после и в София. Той е бил приет по спешност заради бактериална инфекция, която плъзнала в организма му след поставяне на инжекции с цел облекчаване на болка поради контузия.

Навършилият на 15 февруари 40 години Божинов се лекува с кортикостероиди след консултация с лекар, което му изиграло лоша шега. Прави впечатление, че звездата от дълго време няма публикации в социалните мрежи, където по принцип е доста активен.

Не присъства и на „Мача на надеждата“ в събота, организиран от фондацията на Стилиян Петров, с когото е близък. Преди повече от месец бе анонсирано участието му в двубоя в Бургас. Според Блиц Божинката вече се възстановява и нещата при него са добре.


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  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 0 Отговор
    Дано се оправи човека!

    12:24 09.06.2026

  • 2 И тоя е една звезда

    4 1 Отговор
    По скоро е известен
    С липсата на интелект

    12:37 09.06.2026

  • 3 Еелементарно ве Божинов,😁❤️🇧🇬

    0 0 Отговор
    но кой да знай, 🤣, кортикостероидите батка, подтискат
    имунната система, 🤣 от там крехкото ти тяло става по приемливо за инфекции, защото да повторя още веднъж, Кортикостероидите подтискат Имунната Система на измъченото ти телце, са ако си ходил по .Урвите на калашите, може да си прихванал нещо бактериално и със слаба имунна система батка, си готов за Болницата🤣😂🤣😂🤣❤️🇧🇬🤣

    14:02 09.06.2026

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