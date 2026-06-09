Кошмар сполетя Валери Божинов

Бившият национал Валери Божинов е лежал известно време в две болнични заведения заради здравословен проблем. Първо в Пловдив, а после и в София. Той е бил приет по спешност заради бактериална инфекция, която плъзнала в организма му след поставяне на инжекции с цел облекчаване на болка поради контузия.

Навършилият на 15 февруари 40 години Божинов се лекува с кортикостероиди след консултация с лекар, което му изиграло лоша шега. Прави впечатление, че звездата от дълго време няма публикации в социалните мрежи, където по принцип е доста активен.

Не присъства и на „Мача на надеждата“ в събота, организиран от фондацията на Стилиян Петров, с когото е близък. Преди повече от месец бе анонсирано участието му в двубоя в Бургас. Според Блиц Божинката вече се възстановява и нещата при него са добре.