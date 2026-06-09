САЩ изхвърли от Световното един от най-добрите съдии

Най-добрият африкански съдия за 2025 година Омар Абдулкадир Артан няма да ръководи мачове на Световното първенство, след като му е бил отказан достъп до САЩ.

Сомалиецът е бил спрян на летището в Маями, където го шокирали с неприятната новина. 34-годишният Артан е получил отказ и е трябвало да се завърне с обратен полет към Истанбул.

Драматичната ситуация се случва, въпреки че посолството на Сомалия в Найроби е осигурило дипломатически паспорт на рефера. Той обаче не е успял да преодолее строгите имиграционни правила.

Артан беше един от седемте главни съдии от Африка, които бяха избрани да ръководят мачове от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико (от 11 юни до 19 юли).

Основната причина Артан да не бъде допуснат в САЩ е, че Сомалия е една от държавите под строги ограничения за пътуване, наложени от Америка.