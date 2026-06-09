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САЩ изхвърли от Световното един от най-добрите съдии

САЩ изхвърли от Световното един от най-добрите съдии

9 Юни, 2026 11:01 676 1

  • омар абдулкадир артан-
  • съдия-
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  • футбол-
  • световно първенство

Сомалиецът е бил спрян на летището в Маями, където го шокирали с неприятната новина

САЩ изхвърли от Световното един от най-добрите съдии - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Най-добрият африкански съдия за 2025 година Омар Абдулкадир Артан няма да ръководи мачове на Световното първенство, след като му е бил отказан достъп до САЩ.

Сомалиецът е бил спрян на летището в Маями, където го шокирали с неприятната новина. 34-годишният Артан е получил отказ и е трябвало да се завърне с обратен полет към Истанбул.

Драматичната ситуация се случва, въпреки че посолството на Сомалия в Найроби е осигурило дипломатически паспорт на рефера. Той обаче не е успял да преодолее строгите имиграционни правила.

Артан беше един от седемте главни съдии от Африка, които бяха избрани да ръководят мачове от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико (от 11 юни до 19 юли).

Основната причина Артан да не бъде допуснат в САЩ е, че Сомалия е една от държавите под строги ограничения за пътуване, наложени от Америка.


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  • 1 Лопата Орешник

    10 3 Отговор
    Не ни трябват добри, а послушни съдии!

    11:07 09.06.2026

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