Български национал разкри най-добре пазената си тайна

Българският национал Християн Петров ще става баща. Защитникът на Хееренвеен, който този месец ще навърши 24 години, и годеницата му Мелина Любомирова се похвалиха с щастливата новина в социалните мрежи.

Влюбените заснеха специална фотосесия, на която се вижда наедрялото коремче на красавицата. Освен това те разкриха и пола на бебето, след като на един от кадрите двамата са оцветени в розово, докато Мелина показва два пръста, а Петров един.

„Най-добре пазената ни тайна. Един от нас е на път да остане малцинство“, споделиха двамата в Инстаграм.

Бившият футболист на ЦСКА направи романтично предложение на любимата си в края на 2025-а. Любомирова е по-голяма с 6 години от него и също е спортна натура. Тя има диплома за треньор по тенис от университета в Мичиган, като е тренирала още художествена гимнастика, конна езда, волейбол и фигурно пързаляне, а през зимата кара ски.