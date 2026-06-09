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Български национал разкри най-добре пазената си тайна

Български национал разкри най-добре пазената си тайна

9 Юни, 2026 12:59 603 2

  • християн петров-
  • футбол

Влюбените заснеха специална фотосесия, на която се вижда наедрялото коремче на красавицата

Български национал разкри най-добре пазената си тайна - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският национал Християн Петров ще става баща. Защитникът на Хееренвеен, който този месец ще навърши 24 години, и годеницата му Мелина Любомирова се похвалиха с щастливата новина в социалните мрежи.

Влюбените заснеха специална фотосесия, на която се вижда наедрялото коремче на красавицата. Освен това те разкриха и пола на бебето, след като на един от кадрите двамата са оцветени в розово, докато Мелина показва два пръста, а Петров един.

„Най-добре пазената ни тайна. Един от нас е на път да остане малцинство“, споделиха двамата в Инстаграм.

Бившият футболист на ЦСКА направи романтично предложение на любимата си в края на 2025-а. Любомирова е по-голяма с 6 години от него и също е спортна натура. Тя има диплома за треньор по тенис от университета в Мичиган, като е тренирала още художествена гимнастика, конна езда, волейбол и фигурно пързаляне, а през зимата кара ски.


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  • 1 хахаха

    1 0 Отговор
    👃👃👃👃🌽🌽🌽💀🚽🚽🚽💀💀💀

    13:07 09.06.2026

  • 2 Ковачев

    0 0 Отговор
    Тръмп ли е бащата, че сте го изтипосали на статията ? Ееех факти смешни сте

    13:56 09.06.2026

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