Турски клубове с интерес към Исак Соле

Не само Леандро Годой от ЦСКА е желан от турски клубове. „Мач Телеграф“ съобщава, че халфът Исак Соле също е следен под лупа от няколко отбора от югоизточната ни съседка и е възможно съвсем скоро да изпратят оферта за него.

Националът на ЦАР е добре познат в Суперлигата, след като игра много силно за Гьозтепе на Станимир Стоилов. Той записа 11 мача, в които вкара 2 гола и даде 2 асистенции. И тъкмо когато Гьозтепе щеше да упражни опцията си за закупуване, Соле получи тежка контузия. Заради това халфът се върна в Славия. След като се възстанови напълно, той показа най-добрата си версия за „белите“, като игра много силно срещу Левски и Лудогорец през есента. Мачове, в които най-старият столичен клуб взе 4 точки. Заради това през зимата имаше наддаване за неговите права, което в крайна сметка беше спечелено от ЦСКА.

Нещата за национала на ЦАР при „армейците“ обаче не тръгнаха, както се очакваше. Той записа 15 мача във всички турнири, в които не вкара гол, но се отчете с една асистенция. Започна като титуляр обаче само 3 пъти. Така че, ако дойде оферта за него, която да е за около 500 000 евро и покрие дадената през зимата сума, е напълно възможно от ЦСКА да я разгледат и при съгласие от страна на футболиста, дори да се стигне до трансфер.