Новини
Спорт »
Бг футбол »
Турски клубове с интерес към Исак Соле

Турски клубове с интерес към Исак Соле

9 Юни, 2026 11:31 344 0

  • исак соле-
  • цска-
  • футбол-
  • гьозтепе

Националът на ЦАР е добре познат в Суперлигата, след като игра много силно за Гьозтепе на Станимир Стоилов

Турски клубове с интерес към Исак Соле - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не само Леандро Годой от ЦСКА е желан от турски клубове. „Мач Телеграф“ съобщава, че халфът Исак Соле също е следен под лупа от няколко отбора от югоизточната ни съседка и е възможно съвсем скоро да изпратят оферта за него.

Националът на ЦАР е добре познат в Суперлигата, след като игра много силно за Гьозтепе на Станимир Стоилов. Той записа 11 мача, в които вкара 2 гола и даде 2 асистенции. И тъкмо когато Гьозтепе щеше да упражни опцията си за закупуване, Соле получи тежка контузия. Заради това халфът се върна в Славия. След като се възстанови напълно, той показа най-добрата си версия за „белите“, като игра много силно срещу Левски и Лудогорец през есента. Мачове, в които най-старият столичен клуб взе 4 точки. Заради това през зимата имаше наддаване за неговите права, което в крайна сметка беше спечелено от ЦСКА.

Нещата за национала на ЦАР при „армейците“ обаче не тръгнаха, както се очакваше. Той записа 15 мача във всички турнири, в които не вкара гол, но се отчете с една асистенция. Започна като титуляр обаче само 3 пъти. Така че, ако дойде оферта за него, която да е за около 500 000 евро и покрие дадената през зимата сума, е напълно възможно от ЦСКА да я разгледат и при съгласие от страна на футболиста, дори да се стигне до трансфер.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове