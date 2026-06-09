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Славия се разбра с Цървена звезда за Балов, Венци Стефанов се закани на ЦСКА

Славия се разбра с Цървена звезда за Балов, Венци Стефанов се закани на ЦСКА

9 Юни, 2026 13:29 557 4

  • венци стефанов-
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  • цървена звезда-
  • кристиян балов

Всички страни са доволни - Славия, Звезда и Кристиян

Славия се разбра с Цървена звезда за Балов, Венци Стефанов се закани на ЦСКА - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кристиян Балов ще продължи кариерата си в Цървена звезда. "Снощи в полунощ получихме нова оферта от Белград и всичко се нареди. Да, малко в стила на Гриша Ганчев нещата станаха през нощта, но нищо чудно Гришата да го е видял това от някого, ха-ха", заяви президентът на Славия Венцеслав Стефанов пред Sportal.bg.

"Всички страни са доволни - Славия, Звезда и Кристиян. Това е шанс за него, знаете звездашите къде продават своите футболисти. Ще бъде добре приет, говорих с генералния директор Звездан Терзич, с Деян Станкович, с техническия Марко Марин, който знаете, че беше национал на Германия. Това са все много сериозни имена. Може би утре Кристиян ще мине медицинските прегледи в Белград", добави босът на "белите".

"Нека се знае, че школата на Славия продължава да работи и да вади таланти. Българските деца трябва да получават шанс. През зимата продадохме Мартин Георгиев в АЕК, сега Кристиян Балов отива в Звезда. Даваме свежа кръв в националния отбор. За Кристиян имаше интерес и от български отбори, но предпочетохме да го пратим в доказан европейски клуб. Звезда не е кой да е", каза още бизнесменът.

Той даде коментар и относно снощния жребий за efbet Лига: "Все си мисля, че е редно всичко да е равнопоставено. Докато някои от нашите грандове се имат за "свещени крави", няма да е добре. В първия кръг се надявам да озорим ЦСКА. Сериозно да ги озорим. Разбира се, говорим за след месец, нека видим каква селекция ще направят, ние също все още не сме приключили със селекцията. Но със сигурност няма да им е лесно".

Накрая Стефанов заяви: "През новия сезон мерките на стадион "Александър Шаламанов" ще бъдат затегнати. Категорично. Чичо Венци, Баба Гуна - свърши тая".


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  • 1 фАНТОМасс

    3 0 Отговор
    Каквото и да говорим , Славия си играе с предимно български играчи. А освен това и продава своите кадри , за немалко пари.

    13:38 09.06.2026

  • 2 Не на факти

    0 0 Отговор
    Тоя докога ще цапа земята с простотията си. Нема ли да отлита.

    13:50 09.06.2026

  • 3 дрън дрън

    0 0 Отговор
    бок да го прости

    13:55 09.06.2026

  • 4 Иван Грозни

    0 0 Отговор
    Това нещо е едно от малкото смешни нега в бг. футбола.Другото е мъка без край.

    14:02 09.06.2026

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