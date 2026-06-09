Бившият наставник на ЦСКА - Саша Илич поема Партизан

Бившият треньор на ЦСКА - Саша Илич, официално пое кормилото на Партизан. След години, прекарани на терена и на скамейката, сръбският специалист се завръща в клуба, с който е свързан през по-голямата част от своята бляскава кариера. Днес, на специална пресконференция, Илич бе представен като новия старши треньор на "гробарите".

Според информация на сръбското издание Hotsport.rs, Илич е подписал двугодишен контракт, който ще му донесе общо 600 000 евро – по 300 000 евро на сезон. Това възнаграждение подчертава доверието, което ръководството на Партизан гласува на своята клубна икона.

"Горд съм, че отново съм част от Партизан. Този клуб означава всичко за мен", сподели развълнуваният Илич пред събралите се журналисти. Той подчерта, че след края на активната си кариера през 2019 г. е натрупал ценен опит като треньор в различни клубове – от борещи се за титлата до такива, които развиват млади таланти. "Готов съм за най-голямото предизвикателство в живота ми", категоричен бе новият наставник.

Илич не скри, че ситуацията в Партизан е сложна, особено през последните години, но заяви, че е човек, който не се плаши от трудностите. "Познавам клуба до болка и вярвам, че с подкрепата на феновете можем да върнем успехите", допълни той. Треньорът подчерта, че предстои много работа, особено с оглед на младия състав и нуждата от нови попълнения, които да направят разликата на терена.

Илич разкри, че вече е получавал предложения да поеме Партизан в миналото, но едва сега се чувства напълно подготвен за тази отговорност. "Преди няколко години не бях готов, но сега имам нужния опит и увереност", заяви той.

Новият треньор на Партизан подчерта, че началото на сезона ще бъде ключово, особено заради предстоящите европейски мачове. "Европа е първото голямо изпитание. Обещавам, че ще изградим разпознаваем стил и ще се борим за успехи. В този клуб всичко зависи от резултатите – ако ги има, ще остана, ако не – ще си тръгна с вдигната глава", завърши Илич.