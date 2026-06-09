Левски обяви старт на продажбата на абонаментни карти до края на годината

Футболният клуб Левски официално стартира продажбата на абонаментни карти за предстоящия сезон. Тези пропуски ще важат до края на календарната година, като след това ще има опция за подновяване, в зависимост от избрания стадион, на който „сините“ ще играят домакинските си срещи.

Ето какво съобщиха от клуба:

"Абонаментната кампания „Шампиони 2026/2027“ вече е в ход!

Започваме с най-чаканата новина от всички – тази година наред с двубоите от първенството и Купата на България, абонаментните карти ще дават достъп и до първите две срещи в европейските клубни турнири. Така че ако искате да сте сигурни, че ще имате гарантирано място в онези специални европейски вечери, когато цяла България се тресе със „сините“, побързайте.

Абонаментните карти ще важат за първия полусезон на сезон 2026/2027, а след Нова година ще могат да бъдат подновени в зависимост от това на кой стадион ще продължи да играе отборът.

От тази година абонаментните карти не носят отстъпка в клубния магазин, а такива ще можете да получите с членската си карта.

Цените са както следва:

Сектор „А“, ВИП – 564,80 €

При подновяване -10% – 508,32 €

За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 282,40 €

За притежателите на Златна и членска карта -10% – 508,32 €

За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 536,56 €

Сектор „А“,Блок 1914 – 195,20 €

При подновяване -10% – 175,86 €

За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 97,60 €

За притежателите на Златна и членска карта -10% – 175,86 €

За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 185,44 €

Сектор „А“, Блокове 1 и 2 – 166,40 €

При подновяване -10% – 149,76 €

За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 83,20 €

За притежателите на Златна и членска карта -10% – 149,76 €

За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 158,08 €

Сектор „А“, Блокове 3 и 4 – 131,20 €

При подновяване -10% – 118,08 €

За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 65,60 €

За притежателите на Златна и членска карта -10% – 118,08 €

За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 124,64 €

Сектор „А“, Блокове 5 и 6 – 113,60 €

При подновяване -10% – 102,24 €

За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 56,80 €

За притежателите на Златна и членска карта -10% – 102,24 €

За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 107,92 €

Сектор „В“ – 97,60 €

При подновяване -10% – 87,84 €

За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 48,80 €

За притежателите на Златна и членска карта -10% – 87,84 €

За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 92,72 €

Сектор „Б“ – 72,00 €

При подновяване -10% – 64,80 €

За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 36,00 €

За притежателите на Златна и членска карта -10% – 64,80 €

За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 68,40 €

ВАЖНО! Местата на притежатели на абонаментни карти за сезон 2025/2026 ще се пазят до 21 юни включително. На 22 юни в 10:00 ако има неподновени карти местата ще бъдат пуснати в свободна продажба.

Можете да закупите своята абонаментна карта както в официалния магазин на клуба в Сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“, така и онлайн ТУК!"