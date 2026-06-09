Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски обяви старт на продажбата на абонаментни карти до края на годината

Левски обяви старт на продажбата на абонаментни карти до края на годината

9 Юни, 2026 18:04 510 3

  • левски-
  • карти-
  • абонаментни карти-
  • стадион георги аспарухов-
  • терена-
  • сезон

Гъвкави условия и удобство за привържениците

Левски обяви старт на продажбата на абонаментни карти до края на годината - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболният клуб Левски официално стартира продажбата на абонаментни карти за предстоящия сезон. Тези пропуски ще важат до края на календарната година, като след това ще има опция за подновяване, в зависимост от избрания стадион, на който „сините“ ще играят домакинските си срещи.

Ето какво съобщиха от клуба:

"Абонаментната кампания „Шампиони 2026/2027“ вече е в ход!

Започваме с най-чаканата новина от всички – тази година наред с двубоите от първенството и Купата на България, абонаментните карти ще дават достъп и до първите две срещи в европейските клубни турнири. Така че ако искате да сте сигурни, че ще имате гарантирано място в онези специални европейски вечери, когато цяла България се тресе със „сините“, побързайте.

Абонаментните карти ще важат за първия полусезон на сезон 2026/2027, а след Нова година ще могат да бъдат подновени в зависимост от това на кой стадион ще продължи да играе отборът.

От тази година абонаментните карти не носят отстъпка в клубния магазин, а такива ще можете да получите с членската си карта.

Цените са както следва:

Сектор „А“, ВИП – 564,80 €

  • При подновяване -10% – 508,32 €
  • За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 282,40 €
  • За притежателите на Златна и членска карта -10% – 508,32 €
  • За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 536,56 €

Сектор „А“,Блок 1914 – 195,20 €

  • При подновяване -10% – 175,86 €
  • За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 97,60 €
  • За притежателите на Златна и членска карта -10% – 175,86 €
  • За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 185,44 €

Сектор „А“, Блокове 1 и 2 – 166,40 €

  • При подновяване -10% – 149,76 €
  • За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 83,20 €
  • За притежателите на Златна и членска карта -10% – 149,76 €
  • За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 158,08 €

Сектор „А“, Блокове 3 и 4 – 131,20 €

  • При подновяване -10% – 118,08 €
  • За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 65,60 €
  • За притежателите на Златна и членска карта -10% – 118,08 €
  • За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 124,64 €

Сектор „А“, Блокове 5 и 6 – 113,60 €

  • При подновяване -10% – 102,24 €
  • За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 56,80 €
  • За притежателите на Златна и членска карта -10% – 102,24 €
  • За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 107,92 €

Сектор „В“ – 97,60 €

  • При подновяване -10% – 87,84 €
  • За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 48,80 €
  • За притежателите на Златна и членска карта -10% – 87,84 €
  • За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 92,72 €

Сектор „Б“ – 72,00 €

  • При подновяване -10% – 64,80 €
  • За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 36,00 €
  • За притежателите на Златна и членска карта -10% – 64,80 €
  • За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 68,40 €

ВАЖНО! Местата на притежатели на абонаментни карти за сезон 2025/2026 ще се пазят до 21 юни включително. На 22 юни в 10:00 ако има неподновени карти местата ще бъдат пуснати в свободна продажба.

Можете да закупите своята абонаментна карта както в официалния магазин на клуба в Сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“, така и онлайн ТУК!"


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Подуяне 1914

    2 7 Отговор
    А на Гунди шофьорската книжка с печат от ДС ще я продавате ли?

    Коментиран от #2

    18:08 09.06.2026

  • 2 Левски 1914

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Подуяне 1914":

    Ще я проверят , когато проверят как Литекс взе името на ФАЛИРАЛИЯ отбор.

    Коментиран от #3

    18:50 09.06.2026

  • 3 Не само

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    стадиона ще се казва "Етрополе".

    19:13 09.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове