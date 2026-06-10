Новак Джокович с трогателно послание към Зверев: „Гордея се с теб, братко!“

В света на професионалния тенис често се раждат съперничества, но понякога именно спортът създава и дълбоки приятелства. Такъв е случаят между Новак Джокович и Александър Зверев – двама шампиони, които през годините изградиха силна връзка, основана на взаимно уважение и подкрепа. Германският ас неведнъж е споделял, че приема Джокович не само като идол, но и като наставник, особено в трудните моменти след тежката си контузия преди три години.

Историята между двамата започва още в ранните им години. Още когато Саша Зверев е бил едва на 10, той се е изправял срещу най-малкия брат на Ноле, докато самият Новак е мерил сили с Миша Зверев при юношите и в мъжкия тенис. С течение на времето отношенията между двете семейства се задълбочават, а разговорите за тенис, тактики, бизнес и житейски уроци стават неизменна част от тяхното ежедневие.

Вчера Александър Зверев постигна най-голямото си изкупление – спечели първата си титла от Големия шлем на кортовете на Ролан Гарос. Този успех не остана незабелязан от Джокович, който не скри вълнението си и отправи сърдечно послание към своя приятел в социалните мрежи. Сърбинът припомни трудностите, през които Зверев е преминал – от борбата с болестта още в детството до преодоляването на психологическите бариери и постоянните критики, че никога няма да вдигне голям трофей.

„Тази титла е не просто трофей – тя е символ на твоята воля, труд и непоколебим дух. Видях сълзите ти на щастие и се разчувствах заедно с теб и целия ти екип. Ти заслужаваш този успех, защото никога не се отказа и работеше неуморно. Наслади се на момента, гордея се с теб! Молодец, брат!“ – написа Джокович, изпълнен с гордост и радост за постижението на своя близък приятел.

Историята на Зверев и Джокович е доказателство, че зад всеки голям успех стоят години на усилия, подкрепа и приятелство. Триумфът на Саша на Ролан Гарос е не само лична победа, но и вдъхновение за всички, които вярват, че с постоянство и вяра могат да надскочат всяко препятствие.