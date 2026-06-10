Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Новак Джокович с трогателно послание към Зверев: „Гордея се с теб, братко!“

Новак Джокович с трогателно послание към Зверев: „Гордея се с теб, братко!“

10 Юни, 2026 15:27 750 2

  • новак джокович-
  • александър зверев-
  • ролан гарос-
  • тенис-
  • приятелство-
  • титла от големия шлем-
  • спортни новини-
  • успех-
  • мотивация-
  • подкрепа

След историческата победа на Ролан Гарос, сърбинът поздрави германеца за преодоляването на всички препятствия

Новак Джокович с трогателно послание към Зверев: „Гордея се с теб, братко!“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В света на професионалния тенис често се раждат съперничества, но понякога именно спортът създава и дълбоки приятелства. Такъв е случаят между Новак Джокович и Александър Зверев – двама шампиони, които през годините изградиха силна връзка, основана на взаимно уважение и подкрепа. Германският ас неведнъж е споделял, че приема Джокович не само като идол, но и като наставник, особено в трудните моменти след тежката си контузия преди три години.

Историята между двамата започва още в ранните им години. Още когато Саша Зверев е бил едва на 10, той се е изправял срещу най-малкия брат на Ноле, докато самият Новак е мерил сили с Миша Зверев при юношите и в мъжкия тенис. С течение на времето отношенията между двете семейства се задълбочават, а разговорите за тенис, тактики, бизнес и житейски уроци стават неизменна част от тяхното ежедневие.

Вчера Александър Зверев постигна най-голямото си изкупление – спечели първата си титла от Големия шлем на кортовете на Ролан Гарос. Този успех не остана незабелязан от Джокович, който не скри вълнението си и отправи сърдечно послание към своя приятел в социалните мрежи. Сърбинът припомни трудностите, през които Зверев е преминал – от борбата с болестта още в детството до преодоляването на психологическите бариери и постоянните критики, че никога няма да вдигне голям трофей.

„Тази титла е не просто трофей – тя е символ на твоята воля, труд и непоколебим дух. Видях сълзите ти на щастие и се разчувствах заедно с теб и целия ти екип. Ти заслужаваш този успех, защото никога не се отказа и работеше неуморно. Наслади се на момента, гордея се с теб! Молодец, брат!“ – написа Джокович, изпълнен с гордост и радост за постижението на своя близък приятел.

Историята на Зверев и Джокович е доказателство, че зад всеки голям успех стоят години на усилия, подкрепа и приятелство. Триумфът на Саша на Ролан Гарос е не само лична победа, но и вдъхновение за всички, които вярват, че с постоянство и вяра могат да надскочат всяко препятствие.



Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    3 0 Отговор
    Дзверо игра много добре. Допущаше и някои грешки на корта,но общо взето,играта му беше в рамките на нормалното.

    15:42 10.06.2026

  • 2 Няма титла за Ноле

    2 0 Отговор
    Джокович отново се провали на "Ролан Гарос"

    15:53 10.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове