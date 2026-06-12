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Безценен момент: Млад роден талант тренира с Григор Димитров в София

Безценен момент: Млад роден талант тренира с Григор Димитров в София

12 Юни, 2026 11:00 739 2

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Тренировка с играч от ранга на Димитров – бивш №3 в света и носител на титли от ATP Finals и множество престижни турнири – е шанс да се почерпят знания, навици и професионална култура от най-високо ниво

Безценен момент: Млад роден талант тренира с Григор Димитров в София - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Младият български тенисист Димитър Кисимов получи шанс, за който мечтае всеки роден талант – да проведе съвместна тренировка с най-успешния български тенисист в историята, Григор Димитров. Двамата се срещнаха на кортовете в София, а кадри от заниманието бяха споделени от Кисимов в неговия Instagram профил, където бързо предизвикаха вълна от позитивни реакции.

За младия състезател това е безценен опит, който може да се окаже ключов за развитието му. Тренировка с играч от ранга на Димитров – бивш №3 в света и носител на титли от ATP Finals и множество престижни турнири – е шанс да се почерпят знания, навици и професионална култура от най-високо ниво.

От своя страна Григор Димитров за пореден път показа, че остава силно ангажиран с подкрепата на младите български таланти. Той често отделя време за срещи, разговори и тренировки с подрастващи играчи, като по този начин допринася за развитието на тениса у нас и вдъхновява следващото поколение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Перо

    4 0 Отговор
    И какво ще научи момчето от кауна, който е 170-ти в ранг листата! Ще научи как се пускат платени реклами за неща, които нямат нищо общо с тениса, защото е кръгла нула!

    Коментиран от #2

    11:25 12.06.2026

  • 2 Как се забиват мацки

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Перо":

    Като се пуска селски чар и бг акцент

    Това е научило момчето пак е нещо
    Колко бг спортисти могат да се похвалят
    Че са минали през най кухите лейки гравитиращи около световни мероприятия

    11:52 12.06.2026

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