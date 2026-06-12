Безценен момент: Млад роден талант тренира с Григор Димитров в София

Младият български тенисист Димитър Кисимов получи шанс, за който мечтае всеки роден талант – да проведе съвместна тренировка с най-успешния български тенисист в историята, Григор Димитров. Двамата се срещнаха на кортовете в София, а кадри от заниманието бяха споделени от Кисимов в неговия Instagram профил, където бързо предизвикаха вълна от позитивни реакции.

За младия състезател това е безценен опит, който може да се окаже ключов за развитието му. Тренировка с играч от ранга на Димитров – бивш №3 в света и носител на титли от ATP Finals и множество престижни турнири – е шанс да се почерпят знания, навици и професионална култура от най-високо ниво.

От своя страна Григор Димитров за пореден път показа, че остава силно ангажиран с подкрепата на младите български таланти. Той често отделя време за срещи, разговори и тренировки с подрастващи играчи, като по този начин допринася за развитието на тениса у нас и вдъхновява следващото поколение.