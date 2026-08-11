Руската армия се възползва от недостига на ракети "Пейтриът" в Украйна

Русия пренасочва производството на далекобойни оръжия към системи, които по-лесно преодоляват украинската противовъздушна отбрана, като увеличава дела на балистичните ракети и по-бързите реактивни дронове, съобщи на 10 август генерал-майор Вадим Скибицки, заместник-ръководител на украинското военно разузнаване.
Очаква се през зимата на 2026/2027 г. Москва да засили ударите срещу украинската енергийна инфраструктура, обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).
Според Скибицки от април Москва увеличава производството на балистични и крилати ракети, като цели да се възползва от недостига на американски ракети-прехващачи "Пейтриът". Изстрелванията на балистични ракети срещу Украйна са се увеличили повече от три пъти между април и юли. Русия използва такива ракети и срещу украински предприятия от отбранителната промишленост, за да затрудни производството на украински балистични ракети.
Скибицки заяви, че Москва спира производството на по-неточните авиационни балистични ракети "Кинжал" и крилати ракети Х-32, за да освободи капацитет за други системи. Измежду ползваните от Русия такива са пускови установки С-400 за изстрелване на специално разработени ракети РМ-48У по балистична траектория за наземни цели.
Украинските сили същевременно продължават да свалят голяма част от по-бавните руски дронове с бутални двигатели. Именно затова Русия пренасочва производството си към моделите с реактивен двигател "Геран-4" и "Геран-5", чиято бързина ги прави по-трудни за прехващане. Москва планира през август да произведе общо 11 000 дрона от моделите "Геран", "Гарпия" и "Гербера".
Скибицки заяви още, че Русия складира ракетите "Калибър", вместо да ги използва, и ги прехвърля към флотове извън Черно море, понеже Украйна е постигнала почти 100% успеваемост при прехващането им.
Според украинския командир на безпилотните операции Роберт Бровди Русия може да изстреля едновременно 77 ракети от различни типове и се стреми да увеличи максималния залп до 200.
Очаква се през зимата на 2026/2027 г. Москва да засили ударите срещу украинската енергийна инфраструктура. Според украинският експерт в областта на военните радиотехнологии Сергей Бескрестнов целта ще бъде допълнително отслабване на енергийната система. Президентът Володимир Зеленски заяви, че почти няма неповредени електроцентрали, а недостигът на ракети "Пейтриът" остава ключов проблем.
На 10 август украинските сили продължиха ударите по руска петролна инфраструктура и военни обекти. Русия е изстреляла срещу Украйна една ракета Х-59/69, три крилати ракети "Бандерол" и 126 дрона. Нито руските, нито украинските сили са постигнали териториален напредък.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТАЗИ СТАТИЯ
07:48 11.08.2026
2 дядо Дони
07:48 11.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ОТ ДВЕ СЕДМИЦИ
07:49 11.08.2026
5 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
07:50 11.08.2026
6 Еми, ако воюва
07:51 11.08.2026
7 Хе хе...
Ти да видиш!
Коментиран от #30
07:52 11.08.2026
8 Хи хи
07:52 11.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 БРАВО
07:59 11.08.2026
12 СМЯХ
08:01 11.08.2026
13 Баце
Папата им каза какво да правят.
08:02 11.08.2026
14 Лост
08:02 11.08.2026
15 Гориил
08:02 11.08.2026
16 зелен наркозависим смешник
08:02 11.08.2026
17 Шорт
08:03 11.08.2026
18 Нищо хубаво не е дошло
08:05 11.08.2026
19 Задача по математика
Отг. 40 000 "Искандера"; 27г.9м. приблизително; $40млрд.
Коментиран от #23, #25, #27, #34, #58
08:06 11.08.2026
20 Каунь
08:06 11.08.2026
21 Люпче
08:07 11.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 стоян георгиев
До коментар #19 от "Задача по математика":Стига се повтаря бе козяшки тррроллл,за кой път вече я публикуваш тази простотия ?
08:08 11.08.2026
24 Оня
08:09 11.08.2026
25 Оня
До коментар #19 от "Задача по математика":А колко бяха необходими за заличаването на Хирошима? А умник?
Коментиран от #26, #28
08:11 11.08.2026
26 В РФ има 11 АЕЦ
До коментар #25 от "Оня":с над 30 действащи реактора и още 10 спрени. Украинците са казали, че ако РФ използва ЯО те ще бомбандират с дронове всички действащи и спрени ядрени реактори предизвиквайки над 40 "Чернобила". Досега тренираха с НПЗ,"дивите ягоди" и натрупаха опит с дроновете. Скоро Украйна ще има и балистични ракети за целта които трудно ще бъдат спрени.
Коментиран от #31, #36
08:13 11.08.2026
27 Баце
До коментар #19 от "Задача по математика":Разрушаването на Дрезден е варварска акция срещу цивилно население извършена от англосаксите, забележи, англосаксите.
Русия удря САМО военни обекти и не търси изравняване със земята, освен това тези земи след като ги вземат трябва да ги възстановяват?!?!?
Иначе математиката е точна наука и не лъже.
Но целта и манталитета е друг!
Коментиран от #35
08:13 11.08.2026
28 За какво ти е
До коментар #25 от "Оня":да използваш ЯО, ти си тръгнал(говоря за орките) да грабиш и присъединяваш територии, да биеш, да изнасилваш, да крадеш лично за себе си ценности, валута, бижута. Всичко това изчезва при ядрен удар. Ще има милиони зомбита болни от лъчева болест - какво ще ги правиш, ще ги лекуваш ли след като си ги "асвабадил"?
Коментиран от #32
08:16 11.08.2026
29 Рускиня
Коментиран от #51
08:18 11.08.2026
30 О, ама то така
До коментар #7 от "Хе хе...":Мислят и евро-натовците. Открито провъзгласиха вече: "Ние ще водим (обявим) война на Русия 2029, 2030-та г.. За това сега се подготвяме!" Само не мога да разбера, това в кой военен учебник са го учили? По-тъпо обявяване на война едва ли има? И някой ще те чака, ти да се въоръжиш и да дойдеш да му унищожиш страната след това?? Ама образованието им и логиката страшно е паднала!!!
08:19 11.08.2026
31 Оня
До коментар #26 от "В РФ има 11 АЕЦ":Извади си пръстите от контакта и си завии краката да не настинеш!
Коментиран от #38
08:19 11.08.2026
32 Оня
До коментар #28 от "За какво ти е":Стига само един и не урките а ЕС ще забрави думичката война за винаги!
08:23 11.08.2026
33 Другари
Коментиран от #49, #52
08:23 11.08.2026
34 О, ама Дрезден
До коментар #19 от "Задача по математика":Не беше напълно унищожен! Също и Хирошима и Нагасаки не бяха. Отиди и виж на гугъл - карти по улиците! Там са си нормални градове. Би трябвало наистина да се унищожава само ръководството на страната и тогава победа! А да унищожаваш всичко и цивилното население е много глупава военна стратегия. Ама до сега и руснаците не са го разбрали. Тичат по села и ливади да "превземат"! Пълна глупост. Докато зеленото се среща в Куив с всякакви фашисти, местни и чужди и му дават пари, оръжия.... Това не е война, а някаква глупост!!!
08:25 11.08.2026
35 Това за изравняване
До коментар #27 от "Баце":със земята го има и в Бахмут, Соледар, Мариупол, Авдеевка, Маринка и други още. Руснаците не са по-милостиви от англосаксите.
Коментиран от #41, #44
08:32 11.08.2026
36 Това само показва
До коментар #26 от "В РФ има 11 АЕЦ":Какъв е фашизмът. Значи те ще "ударят всичките АЕЦ-ове"? Ама то радиацията не избира, тя ще зарази Русия, но и цяла Европа! Евала на тъпите европейци, щом помагат на такива психопати да "победят"! И да "влязат в ЕС"! Тези даже не подозират, с какви чудовища си имат работа. Нали също си затвориха очите и ушите за избиването на над 14000 цивилни покрайнци от руски етнос? Само Полша донякъде разбра, че имат работа с фашисти. А западналите не.
Коментиран от #53
08:32 11.08.2026
37 ОБЕКТИВЕН
Коментиран от #40
08:37 11.08.2026
38 Това е напълно реално
До коментар #31 от "Оня":да го направят ако руснаците използват ЯО. Не е нужно да гърмят всичките реактори, стига само един на Ленинградската АЕЦ. Каквото повикало, такова се обадило.
Коментиран от #39
08:38 11.08.2026
39 Ако се води такава
До коментар #38 от "Това е напълно реално":Война на пълно унищожение, то защо тогава вече почти унищожените страни от западналите още не са унищожили АЕЦ-овете на унищожителите си? Тука говорим за тотална война вече. В момента, в който една АЕЦ се унищожи, като военна цел, то няма нищо друго, което да спре другите да НЕ използват всякакви други ОМП!!! И целият свят отива на кино. Но щом са тъпи, така ще е...
Коментиран от #43
08:51 11.08.2026
40 И с ракети не се
До коментар #37 от "ОБЕКТИВЕН":печели война. Един Искандер стува $1млн. и носи 500кг. взрив. ТУ-95 носи 15т. бомби или 30 броя ФАБ500 което е много по-евтино. Дори и със свободно падащи бомби никой досега не е печелил война. Докато не стъпи кашика територията не е твоя.
08:57 11.08.2026
41 Другар капейка
До коментар #35 от "Това за изравняване":Аааа да ги нямаме тия!!! раша е найнайанайнайнай по всичко нали видяхте как победи гнилия запад в студената война 🤩👍
09:04 11.08.2026
42 стоян георгиев
09:04 11.08.2026
43 Кои са тъпите?
До коментар #39 от "Ако се води такава":Кой е заплашил Русия, че ще я напада? Украйна, НАТО? Дори когато две ядрени държави нападнаха Иран никоя от тях не заплаши, че ще употреби ЯО. Друг пример: Двете най-големи, съседни и ядрени държави имат големи гранични спорове за Тибет, Кашмир и какво правят? Бият се с тояги и камъни по границите и имат доста убити от двете страни. За да не ескалират обстановката дори не използват леки оръжия - ето кои са умните. Само оня тъп и пиян Медводков заплашва с ЯО когато е трезвен - добре, че напоследък много рядко му се случва.
Коментиран от #46
09:08 11.08.2026
44 Ясно, че си Изравнен в глава Та
До коментар #35 от "Това за изравняване":също, като англо саксонските Ти демоНОкратично завършени и не уядени центове Атлантически Господари
09:12 11.08.2026
45 Бандерата
09:13 11.08.2026
46 Виж си логиката
До коментар #43 от "Кои са тъпите?":Ядрени държави, нападнали Иран.. но, понеже "без да използват яо, нямало проблем...."? Противоречиш си! Според логиката на бандерите Иран сега имал право да унищожи всички американски и израелски АЕЦ-ове? Щом за бандерите е "нормално", то и за Иран, Ирак, Сирия, Афганистан, бивша Югославия... е "нормално" да унищожат всичките АЕЦове в Европа и в САЩ?
Коментиран от #54
09:14 11.08.2026
47 Специалист
09:16 11.08.2026
48 Ти да видиш
09:19 11.08.2026
49 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #33 от "Другари":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
09:19 11.08.2026
50 Артилерист
09:20 11.08.2026
51 дедо Драго
До коментар #29 от "Рускиня":Абе и ти да ми паднеш, нема те пропусна, че как съм загорел, не пропускам кyцо, кьoраво, сaкато, че и дpъту!
09:24 11.08.2026
52 Центове
До коментар #33 от "Другари":Не ли ви втръсна да ви драскат и облъчват за тази война. Не разбрахте ли че британците и Урсула са Сивите Кардинали и го командват ония носен Мравояд - Шут ..как си искат а ако са Изчезне и войната свърши. ..... А сега тълкувайте думичките (Мъртво море, Червено море и Червената скала в Австралия)...
АВЕ Не Тълкувайте Нищо, Щото Вие Центове Не можете да мислите, па камо ли да тълкувате...а й евреите са ви първи Дружки
09:24 11.08.2026
53 Значи една
До коментар #36 от "Това само показва":атомна бомба над Киев е добре, но украинците след това да бомбандират някой руски реактор е тероризъм. Пропусна да уточниш, че това са жертвите и от двете страни плюс цивилните жертви. До 31.12.2021г жертвите в Донбас са: 3404 цивилни граждани, около 4400 украински войници и около 6500 проруски сепаратисти.
09:29 11.08.2026
54 Логиката е, че
До коментар #46 от "Виж си логиката":срещу Иран не е използвано ЯО и те нямат право да удрят американски или израелски реактори. Украинците няма да удрят реактори, но ако Путин изцепи една атомна бомба над Киев ще го направят.
Коментиран от #59
09:39 11.08.2026
55 Инна
След като прочетох тази статия, имам въпрос: „Какво пречи на „най-мощната“ икономика също да увеличи производството на ракети-прехващачи „Пейтриът“?“
В края на краищата, САЩ разполагат с всички ресурси за това (за разлика от изостаналата Русия, където са свършили бензинът и яйцата ( по-нататък в списъка ), горят факли по домовете си и използват външни тоалетни).
Наскоро генерал-майор Вадим Скибицки, заместник-началник на Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната, заяви, че руският военно-промишлен комплекс поддържа високи темпове на производство и превишава плановете. Той отбеляза, че Русия усложнява атаките си и че технологиите се развиват.
А какво ще стане, ако Западът направи същото?
Или ето едно интересно съобщение:
„Експертите смятат, че устойчивостта на руския отбранително-промишлен комплекс се обяснява със създаването на нови технологии.“ През съветския период, производствените мощности и последващата им модернизация."
До каква степен Съветският съюз изгради производствени мощности, които повече от тридесет години по-късно все още осигуряват отбрана на толкова много страни?
И къде отидоха подобни производствени мощности в Украйна? Или все още има някои и се унищожават ли с такава трудност именно защото са построени през съветския период.
Накратко,
Коментиран от #56
09:42 11.08.2026
56 Инна
До коментар #55 от "Инна":Накратко, западните лидери биха се справили добре, ако помислят за това, но се опасявам, че просто нямат с какво да мислят.
Междувременно зимата наближава.
09:44 11.08.2026
57 а не бе
10:09 11.08.2026
58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Задача по математика":Математиката в ръцете на НЕуките е като автомат в ръцете на маймуна❗
Ама ти това си го знаеш , нали❗
Да сравняваш тонове бомби с тонове тротил е като да сравняваш колко е дълга река Дунав с колко е дълго Черно море❗
10:30 11.08.2026
59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #54 от "Логиката е, че":Индианците не са използвали огнестрелни оръжия срещу бледоликите, но това не е спряло бледоликите да стрелят с пушки и пистолети❗
Япония не е използвала АТОМНИ бомби но това не попречи на САЩ да хвърлят две такива над Япония❗
Толкова за ЛОГИКАТА ти❗
10:40 11.08.2026