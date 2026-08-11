Руската армия се възползва от недостига на ракети "Пейтриът" в Украйна

Русия пренасочва производството на далекобойни оръжия към системи, които по-лесно преодоляват украинската противовъздушна отбрана, като увеличава дела на балистичните ракети и по-бързите реактивни дронове, съобщи на 10 август генерал-майор Вадим Скибицки, заместник-ръководител на украинското военно разузнаване.

Очаква се през зимата на 2026/2027 г. Москва да засили ударите срещу украинската енергийна инфраструктура, обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).

Според Скибицки от април Москва увеличава производството на балистични и крилати ракети, като цели да се възползва от недостига на американски ракети-прехващачи "Пейтриът". Изстрелванията на балистични ракети срещу Украйна са се увеличили повече от три пъти между април и юли. Русия използва такива ракети и срещу украински предприятия от отбранителната промишленост, за да затрудни производството на украински балистични ракети.

Скибицки заяви, че Москва спира производството на по-неточните авиационни балистични ракети "Кинжал" и крилати ракети Х-32, за да освободи капацитет за други системи. Измежду ползваните от Русия такива са пускови установки С-400 за изстрелване на специално разработени ракети РМ-48У по балистична траектория за наземни цели.

Украинските сили същевременно продължават да свалят голяма част от по-бавните руски дронове с бутални двигатели. Именно затова Русия пренасочва производството си към моделите с реактивен двигател "Геран-4" и "Геран-5", чиято бързина ги прави по-трудни за прехващане. Москва планира през август да произведе общо 11 000 дрона от моделите "Геран", "Гарпия" и "Гербера".

Скибицки заяви още, че Русия складира ракетите "Калибър", вместо да ги използва, и ги прехвърля към флотове извън Черно море, понеже Украйна е постигнала почти 100% успеваемост при прехващането им.

Според украинския командир на безпилотните операции Роберт Бровди Русия може да изстреля едновременно 77 ракети от различни типове и се стреми да увеличи максималния залп до 200.

Очаква се през зимата на 2026/2027 г. Москва да засили ударите срещу украинската енергийна инфраструктура. Според украинският експерт в областта на военните радиотехнологии Сергей Бескрестнов целта ще бъде допълнително отслабване на енергийната система. Президентът Володимир Зеленски заяви, че почти няма неповредени електроцентрали, а недостигът на ракети "Пейтриът" остава ключов проблем.

На 10 август украинските сили продължиха ударите по руска петролна инфраструктура и военни обекти. Русия е изстреляла срещу Украйна една ракета Х-59/69, три крилати ракети "Бандерол" и 126 дрона. Нито руските, нито украинските сили са постигнали териториален напредък.