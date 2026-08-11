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Руската армия се възползва от недостига на ракети "Пейтриът" в Украйна
  Тема: Украйна

Руската армия се възползва от недостига на ракети "Пейтриът" в Украйна

11 Август, 2026 07:46 2 201 59

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове

Украинските сили същевременно продължават да свалят голяма част от по-бавните руски дронове с бутални двигатели

Руската армия се възползва от недостига на ракети "Пейтриът" в Украйна - 1
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Русия пренасочва производството на далекобойни оръжия към системи, които по-лесно преодоляват украинската противовъздушна отбрана, като увеличава дела на балистичните ракети и по-бързите реактивни дронове, съобщи на 10 август генерал-майор Вадим Скибицки, заместник-ръководител на украинското военно разузнаване.

Очаква се през зимата на 2026/2027 г. Москва да засили ударите срещу украинската енергийна инфраструктура, обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).

Според Скибицки от април Москва увеличава производството на балистични и крилати ракети, като цели да се възползва от недостига на американски ракети-прехващачи "Пейтриът". Изстрелванията на балистични ракети срещу Украйна са се увеличили повече от три пъти между април и юли. Русия използва такива ракети и срещу украински предприятия от отбранителната промишленост, за да затрудни производството на украински балистични ракети.

Скибицки заяви, че Москва спира производството на по-неточните авиационни балистични ракети "Кинжал" и крилати ракети Х-32, за да освободи капацитет за други системи. Измежду ползваните от Русия такива са пускови установки С-400 за изстрелване на специално разработени ракети РМ-48У по балистична траектория за наземни цели.

Украинските сили същевременно продължават да свалят голяма част от по-бавните руски дронове с бутални двигатели. Именно затова Русия пренасочва производството си към моделите с реактивен двигател "Геран-4" и "Геран-5", чиято бързина ги прави по-трудни за прехващане. Москва планира през август да произведе общо 11 000 дрона от моделите "Геран", "Гарпия" и "Гербера".

Скибицки заяви още, че Русия складира ракетите "Калибър", вместо да ги използва, и ги прехвърля към флотове извън Черно море, понеже Украйна е постигнала почти 100% успеваемост при прехващането им.

Според украинския командир на безпилотните операции Роберт Бровди Русия може да изстреля едновременно 77 ракети от различни типове и се стреми да увеличи максималния залп до 200.

Очаква се през зимата на 2026/2027 г. Москва да засили ударите срещу украинската енергийна инфраструктура. Според украинският експерт в областта на военните радиотехнологии Сергей Бескрестнов целта ще бъде допълнително отслабване на енергийната система. Президентът Володимир Зеленски заяви, че почти няма неповредени електроцентрали, а недостигът на ракети "Пейтриът" остава ключов проблем.

На 10 август украинските сили продължиха ударите по руска петролна инфраструктура и военни обекти. Русия е изстреляла срещу Украйна една ракета Х-59/69, три крилати ракети "Бандерол" и 126 дрона. Нито руските, нито украинските сили са постигнали териториален напредък.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТАЗИ СТАТИЯ

    39 1 Отговор
    Е за раздел хумористична фантастика.

    07:48 11.08.2026

  • 2 дядо Дони

    24 4 Отговор
    Спокойно!Ще ви дам лиценз за производство в Украйна.

    07:48 11.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ОТ ДВЕ СЕДМИЦИ

    55 3 Отговор
    Руската армия бомби малко по сериозно и Бандерия се разпадна.

    07:49 11.08.2026

  • 5 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    63 4 Отговор
    Можеха да имат една голяма и сравнително багата държава, но британците ги набутаха в тяхната прокси война и бандерите загубиха държавата си.

    07:50 11.08.2026

  • 6 Еми, ако воюва

    17 3 Отговор
    Украйна, то няма значение, дали някой друг ще й дава нещо или не. Че то и на Русия ако извънземните й дадат някакво ОМП, което прекодира мозъците на всички земни фашисти в нормални, то тя ще победи западналите и без да употребява атомно оръжие. Атомните й оръжия не се оказаха много "въздържащи"! А и тя не иска с тях да побеждава.

    07:51 11.08.2026

  • 7 Хе хе...

    40 3 Отговор
    Да бе, странна работа. Вместо да изчакат десетина години пiHд0ccTaH да се натуткат и да произведат хиляда патриота, лошите руснаци се възползвали били...
    Ти да видиш!

    Коментиран от #30

    07:52 11.08.2026

  • 8 Хи хи

    42 4 Отговор
    Руснаците успяват, щото навсякъде вграждат чипове от перални. Ако не бяха пералните, урките щяха да са вече в Крим ! Долни пропутински перални !

    07:52 11.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БРАВО

    33 3 Отговор
    Кой прелъсти и изостави киевската хунта?

    07:59 11.08.2026

  • 12 СМЯХ

    29 3 Отговор
    Супер-дупер НАТЮфското ПВО стана за резил от ракети на бедните, гладни и изоснанали севернокорейчета!

    08:01 11.08.2026

  • 13 Баце

    23 2 Отговор
    Ааа не бе, ще им чете вчерашни вестници!?!
    Папата им каза какво да правят.

    08:02 11.08.2026

  • 14 Лост

    25 2 Отговор
    И , защо да не се възползва?

    08:02 11.08.2026

  • 15 Гориил

    31 3 Отговор
    От хиляда дрона с бутални двигатели можете да унищожите максимум сто. Но от тези сто, петдесет ще бъдат дронове-примамки. В резултат на това ще изтощите системата си за противовъздушна отбрана и ще загубите десетки милиони евро. Но не мога да не поправя грешката ви. Руската отбранителна промишленост отдавна произвежда няколко вида и класове ударни дронове с реактивни двигатели.

    08:02 11.08.2026

  • 16 зелен наркозависим смешник

    22 4 Отговор
    Като ударя няколко бели защитни линии и почвам да свалям по 50 ракети от 40 изтреляни!

    08:02 11.08.2026

  • 17 Шорт

    24 3 Отговор
    Добрият укрйнски народ страда защото правителството са евреи!

    08:03 11.08.2026

  • 18 Нищо хубаво не е дошло

    3 21 Отговор
    от русия

    08:05 11.08.2026

  • 19 Задача по математика

    5 20 Отговор
    За да се разруши град като Дрезден през ВСВ са били необходими 8000 тона бомби. Една ракета "Искандер" носи 0,5 тона тротил. Да се пресметне колко Искандера са необходими за Киев( 2,5 пъти по-голям по площ от Дрезден). Една ракета е $1млн. За колко време ще се произведат тия ракети при 120 на месец и колко пари ще струва?
    Отг. 40 000 "Искандера"; 27г.9м. приблизително; $40млрд.

    Коментиран от #23, #25, #27, #34, #58

    08:06 11.08.2026

  • 20 Каунь

    17 2 Отговор
    Абе напишете си направо, че съюзниците изоставят Украйна, щото нямат какво повече да дадат и затова Зеленски все повече реве за мир. Другите се усетиха вече на къде отиват нещата вече, само ние продължаваме да правим на ощипани девици....

    08:06 11.08.2026

  • 21 Люпче

    17 2 Отговор
    Прехванали са осраинците Калибър ама само со дпеее 😂😂😂 .

    08:07 11.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 стоян георгиев

    17 2 Отговор

    До коментар #19 от "Задача по математика":

    Стига се повтаря бе козяшки тррроллл,за кой път вече я публикуваш тази простотия ?

    08:08 11.08.2026

  • 24 Оня

    20 2 Отговор
    Брей тоз льош Путин бре! Ами идете и му се помолете бе умници,... Ама Урсулата не даваа,и кво прайм? Старите хора са казали, Не може да си постелиш рогозка а да легнеш на дюшек! Сега ще подлежите единствено на утилизация!

    08:09 11.08.2026

  • 25 Оня

    18 2 Отговор

    До коментар #19 от "Задача по математика":

    А колко бяха необходими за заличаването на Хирошима? А умник?

    Коментиран от #26, #28

    08:11 11.08.2026

  • 26 В РФ има 11 АЕЦ

    4 24 Отговор

    До коментар #25 от "Оня":

    с над 30 действащи реактора и още 10 спрени. Украинците са казали, че ако РФ използва ЯО те ще бомбандират с дронове всички действащи и спрени ядрени реактори предизвиквайки над 40 "Чернобила". Досега тренираха с НПЗ,"дивите ягоди" и натрупаха опит с дроновете. Скоро Украйна ще има и балистични ракети за целта които трудно ще бъдат спрени.

    Коментиран от #31, #36

    08:13 11.08.2026

  • 27 Баце

    16 2 Отговор

    До коментар #19 от "Задача по математика":

    Разрушаването на Дрезден е варварска акция срещу цивилно население извършена от англосаксите, забележи, англосаксите.
    Русия удря САМО военни обекти и не търси изравняване със земята, освен това тези земи след като ги вземат трябва да ги възстановяват?!?!?
    Иначе математиката е точна наука и не лъже.
    Но целта и манталитета е друг!

    Коментиран от #35

    08:13 11.08.2026

  • 28 За какво ти е

    3 16 Отговор

    До коментар #25 от "Оня":

    да използваш ЯО, ти си тръгнал(говоря за орките) да грабиш и присъединяваш територии, да биеш, да изнасилваш, да крадеш лично за себе си ценности, валута, бижута. Всичко това изчезва при ядрен удар. Ще има милиони зомбита болни от лъчева болест - какво ще ги правиш, ще ги лекуваш ли след като си ги "асвабадил"?

    Коментиран от #32

    08:16 11.08.2026

  • 29 Рускиня

    13 0 Отговор
    Ако на украинците се случи такава възможност, те ще я пропуснат ли? Що за статия и обвинения кум Русия?

    Коментиран от #51

    08:18 11.08.2026

  • 30 О, ама то така

    19 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хе хе...":

    Мислят и евро-натовците. Открито провъзгласиха вече: "Ние ще водим (обявим) война на Русия 2029, 2030-та г.. За това сега се подготвяме!" Само не мога да разбера, това в кой военен учебник са го учили? По-тъпо обявяване на война едва ли има? И някой ще те чака, ти да се въоръжиш и да дойдеш да му унищожиш страната след това?? Ама образованието им и логиката страшно е паднала!!!

    08:19 11.08.2026

  • 31 Оня

    11 1 Отговор

    До коментар #26 от "В РФ има 11 АЕЦ":

    Извади си пръстите от контакта и си завии краката да не настинеш!

    Коментиран от #38

    08:19 11.08.2026

  • 32 Оня

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "За какво ти е":

    Стига само един и не урките а ЕС ще забрави думичката война за винаги!

    08:23 11.08.2026

  • 33 Другари

    9 0 Отговор
    Не ви ли писна да ви пишат за тази война. Не разбрахте ли че зеления е двойник и го командват как си искат а ако си подаде оставката и войната ще свърши. ..... А сега тълкувайте думичките Мъртво море, Червено море и Червената скала в Австралия.

    Коментиран от #49, #52

    08:23 11.08.2026

  • 34 О, ама Дрезден

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Задача по математика":

    Не беше напълно унищожен! Също и Хирошима и Нагасаки не бяха. Отиди и виж на гугъл - карти по улиците! Там са си нормални градове. Би трябвало наистина да се унищожава само ръководството на страната и тогава победа! А да унищожаваш всичко и цивилното население е много глупава военна стратегия. Ама до сега и руснаците не са го разбрали. Тичат по села и ливади да "превземат"! Пълна глупост. Докато зеленото се среща в Куив с всякакви фашисти, местни и чужди и му дават пари, оръжия.... Това не е война, а някаква глупост!!!

    08:25 11.08.2026

  • 35 Това за изравняване

    4 8 Отговор

    До коментар #27 от "Баце":

    със земята го има и в Бахмут, Соледар, Мариупол, Авдеевка, Маринка и други още. Руснаците не са по-милостиви от англосаксите.

    Коментиран от #41, #44

    08:32 11.08.2026

  • 36 Това само показва

    9 1 Отговор

    До коментар #26 от "В РФ има 11 АЕЦ":

    Какъв е фашизмът. Значи те ще "ударят всичките АЕЦ-ове"? Ама то радиацията не избира, тя ще зарази Русия, но и цяла Европа! Евала на тъпите европейци, щом помагат на такива психопати да "победят"! И да "влязат в ЕС"! Тези даже не подозират, с какви чудовища си имат работа. Нали също си затвориха очите и ушите за избиването на над 14000 цивилни покрайнци от руски етнос? Само Полша донякъде разбра, че имат работа с фашисти. А западналите не.

    Коментиран от #53

    08:32 11.08.2026

  • 37 ОБЕКТИВЕН

    13 0 Отговор
    Хайде стига с тоя Пейтриът! Когато го имаше, колко % ракети и дронове сваляше? Я си спомнете. Нямаше и 10%, но, да, за медиите вършеше някаква работа като "сваля над 90 % от руските ракети" :) Междувременно укрите бавно и славно пак губеха село след село. И друго, война с Пейтриът НЕ СЕ ПЕЧЕЛИ едно заради ниското КПД, друго заради цената и трето заради ниския производствен капацитет на американският ВПК. Това са оръжия, с хубав дизайн и безожно скъпи, за сплашване на племена и продажби. Ефективността я виждате.

    Коментиран от #40

    08:37 11.08.2026

  • 38 Това е напълно реално

    3 10 Отговор

    До коментар #31 от "Оня":

    да го направят ако руснаците използват ЯО. Не е нужно да гърмят всичките реактори, стига само един на Ленинградската АЕЦ. Каквото повикало, такова се обадило.

    Коментиран от #39

    08:38 11.08.2026

  • 39 Ако се води такава

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Това е напълно реално":

    Война на пълно унищожение, то защо тогава вече почти унищожените страни от западналите още не са унищожили АЕЦ-овете на унищожителите си? Тука говорим за тотална война вече. В момента, в който една АЕЦ се унищожи, като военна цел, то няма нищо друго, което да спре другите да НЕ използват всякакви други ОМП!!! И целият свят отива на кино. Но щом са тъпи, така ще е...

    Коментиран от #43

    08:51 11.08.2026

  • 40 И с ракети не се

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "ОБЕКТИВЕН":

    печели война. Един Искандер стува $1млн. и носи 500кг. взрив. ТУ-95 носи 15т. бомби или 30 броя ФАБ500 което е много по-евтино. Дори и със свободно падащи бомби никой досега не е печелил война. Докато не стъпи кашика територията не е твоя.

    08:57 11.08.2026

  • 41 Другар капейка

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "Това за изравняване":

    Аааа да ги нямаме тия!!! раша е найнайанайнайнай по всичко нали видяхте как победи гнилия запад в студената война 🤩👍

    09:04 11.08.2026

  • 42 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    От липсата на тия скапани Пейтриъти могат само да се радват укрите, така дбилите от всу няма да удрят жилищни блокове, болници и училища в опита си да свалят руски дронове и ракети! 😅

    09:04 11.08.2026

  • 43 Кои са тъпите?

    0 7 Отговор

    До коментар #39 от "Ако се води такава":

    Кой е заплашил Русия, че ще я напада? Украйна, НАТО? Дори когато две ядрени държави нападнаха Иран никоя от тях не заплаши, че ще употреби ЯО. Друг пример: Двете най-големи, съседни и ядрени държави имат големи гранични спорове за Тибет, Кашмир и какво правят? Бият се с тояги и камъни по границите и имат доста убити от двете страни. За да не ескалират обстановката дори не използват леки оръжия - ето кои са умните. Само оня тъп и пиян Медводков заплашва с ЯО когато е трезвен - добре, че напоследък много рядко му се случва.

    Коментиран от #46

    09:08 11.08.2026

  • 44 Ясно, че си Изравнен в глава Та

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Това за изравняване":

    също, като англо саксонските Ти демоНОкратично завършени и не уядени центове Атлантически Господари

    09:12 11.08.2026

  • 45 Бандерата

    2 2 Отговор
    Междувпрочем смятам че Русия трябва да/ще бъде унищожена, а територията насадена с полезни култури като картофи и слънчоглед!

    09:13 11.08.2026

  • 46 Виж си логиката

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Кои са тъпите?":

    Ядрени държави, нападнали Иран.. но, понеже "без да използват яо, нямало проблем...."? Противоречиш си! Според логиката на бандерите Иран сега имал право да унищожи всички американски и израелски АЕЦ-ове? Щом за бандерите е "нормално", то и за Иран, Ирак, Сирия, Афганистан, бивша Югославия... е "нормално" да унищожат всичките АЕЦове в Европа и в САЩ?

    Коментиран от #54

    09:14 11.08.2026

  • 47 Специалист

    4 0 Отговор
    Защо препечатвате само Дойче веле.Други агенция има СНН Ройтерс Раша Тудей и т.н. Те какво казват.Друга гледна точка.Журналистите какво ви учеха в университета.

    09:16 11.08.2026

  • 48 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    Зеле, продължавай да удряш с дронове, но без да се жалваш, че и теб те удрят. ;)

    09:19 11.08.2026

  • 49 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Другари":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    09:19 11.08.2026

  • 50 Артилерист

    2 0 Отговор
    Продължават масираните руски ракетни, дронови и на голямокалибрени далекобойни реактивни АРТИЛЕРИЙСКИ системи за залпов огън. На прицел са били Киев, Одеса, Днепропетровск, Запорожие. В Киев укрите се опитали да прихванат един Искандер-М и изхабили безрезултатно 4 ракети Пейтриът по 4 милиона всяка. Искандера лети с 2100 м/сек, променя траекторията, пуска топлинни лавушки наоколо и практически е неуловим от ПВО. Укрите са изпратили към 400 дрона към Татарстан. Целта е бил голям комбинат там за високооктанови бензини и керосин, но една част са свалени от руските ПВО средства, а на останалите е подействано с РЕБ и те са се отклонили към жилищен квартал. Съобщава се за незабавен ракетен руски удар по 3-4 площадки в различни райони за изстрелване на дроновете. Днепропетровск, като голям логистичен и военнопромишлен център, е бил на специално внимание. Военни заводи, складове с военна продукция, горивни бази, локомотивни депа, електроподстанции и др. са били обекти на руски ракети и атакуващи Герани. Обобщено, върви усилено укро зануляване, а Тръмп окончателно отказал лиценза за Пейтриъта, за да не попаднел в руски ръце и да му се разгадаят секретите...

    09:20 11.08.2026

  • 51 дедо Драго

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Рускиня":

    Абе и ти да ми паднеш, нема те пропусна, че как съм загорел, не пропускам кyцо, кьoраво, сaкато, че и дpъту!

    09:24 11.08.2026

  • 52 Центове

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Другари":

    Не ли ви втръсна да ви драскат и облъчват за тази война. Не разбрахте ли че британците и Урсула са Сивите Кардинали и го командват ония носен Мравояд - Шут ..как си искат а ако са Изчезне и войната свърши. ..... А сега тълкувайте думичките (Мъртво море, Червено море и Червената скала в Австралия)...
    АВЕ Не Тълкувайте Нищо, Щото Вие Центове Не можете да мислите, па камо ли да тълкувате...а й евреите са ви първи Дружки

    09:24 11.08.2026

  • 53 Значи една

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Това само показва":

    атомна бомба над Киев е добре, но украинците след това да бомбандират някой руски реактор е тероризъм. Пропусна да уточниш, че това са жертвите и от двете страни плюс цивилните жертви. До 31.12.2021г жертвите в Донбас са: 3404 цивилни граждани, около 4400 украински войници и около 6500 проруски сепаратисти.

    09:29 11.08.2026

  • 54 Логиката е, че

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Виж си логиката":

    срещу Иран не е използвано ЯО и те нямат право да удрят американски или израелски реактори. Украинците няма да удрят реактори, но ако Путин изцепи една атомна бомба над Киев ще го направят.

    Коментиран от #59

    09:39 11.08.2026

  • 55 Инна

    1 0 Отговор
    „Москва увеличава производството на балистични и крилати ракети, стремейки се да се възползва от недостига на американски ракети-прехващачи „Пейтриът“.“

    След като прочетох тази статия, имам въпрос: „Какво пречи на „най-мощната“ икономика също да увеличи производството на ракети-прехващачи „Пейтриът“?“
    В края на краищата, САЩ разполагат с всички ресурси за това (за разлика от изостаналата Русия, където са свършили бензинът и яйцата ( по-нататък в списъка ), горят факли по домовете си и използват външни тоалетни).

    Наскоро генерал-майор Вадим Скибицки, заместник-началник на Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната, заяви, че руският военно-промишлен комплекс поддържа високи темпове на производство и превишава плановете. Той отбеляза, че Русия усложнява атаките си и че технологиите се развиват.
    А какво ще стане, ако Западът направи същото?

    Или ето едно интересно съобщение:
    „Експертите смятат, че устойчивостта на руския отбранително-промишлен комплекс се обяснява със създаването на нови технологии.“ През съветския период, производствените мощности и последващата им модернизация."
    До каква степен Съветският съюз изгради производствени мощности, които повече от тридесет години по-късно все още осигуряват отбрана на толкова много страни?

    И къде отидоха подобни производствени мощности в Украйна? Или все още има някои и се унищожават ли с такава трудност именно защото са построени през съветския период.

    Накратко,

    Коментиран от #56

    09:42 11.08.2026

  • 56 Инна

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Инна":

    Накратко, западните лидери биха се справили добре, ако помислят за това, но се опасявам, че просто нямат с какво да мислят.
    Междувременно зимата наближава.

    09:44 11.08.2026

  • 57 а не бе

    1 0 Отговор
    вестник ще им чете на бандероевреите

    10:09 11.08.2026

  • 58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Задача по математика":

    Математиката в ръцете на НЕуките е като автомат в ръцете на маймуна❗
    Ама ти това си го знаеш , нали❗
    Да сравняваш тонове бомби с тонове тротил е като да сравняваш колко е дълга река Дунав с колко е дълго Черно море❗

    10:30 11.08.2026

  • 59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Логиката е, че":

    Индианците не са използвали огнестрелни оръжия срещу бледоликите, но това не е спряло бледоликите да стрелят с пушки и пистолети❗
    Япония не е използвала АТОМНИ бомби но това не попречи на САЩ да хвърлят две такива над Япония❗
    Толкова за ЛОГИКАТА ти❗

    10:40 11.08.2026

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