Дубай написа история в Адриатическата лига с първа титла (ВИДЕО)

Отборът на Дубай постигна исторически успех, след като завоюва първата си титла в Адриатическата лига едва във втория си сезон в турнира. Тимът от Обединените арабски емирства детронира досегашния шампион Партизан, печелейки финалната серия с 3:1 победи, съобщава sportal.bg. В четвъртия мач от финалния плейоф Дубай се наложи драматично с 83:81 и по този начин си осигури шампионския трофей. Решаваща роля за успеха изигра Алекса Аврамович, който реализира два наказателни удара 15 секунди преди последната сирена. В заключителните моменти Карлик Джоунс пропусна възможността да донесе победата на Партизан с последния си изстрел.

Аврамович завърши като най-резултатен играч за новите шампиони с 15 точки. С по 14 точки се отчете Мфионду Кабенгеле, който заслужи и приза за най-полезен играч (MVP) на финалната серия. Джъстин Андерсън и МакКинли Райт добавиха по 12 точки, а Джанан Муса приключи срещата с 11.

За Партизан най-добри реализатори бяха Стърлинг Браун и Айзък Бонга, които записаха по 16 точки.

Сръбският гранд влезе във финалите като действащ шампион на турнира и остава най-успешният клуб в историята на АБА Лигата с общо осем титли. За Дубай обаче това е поредна стъпка в стремителното развитие на клуба – след достигането до полуфиналите в дебютния сезон, тази година тимът извървя целия път до върха и се окичи със златните медали.

