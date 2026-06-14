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Робин Монтгомъри взе титлата в Хертогенбош

Робин Монтгомъри взе титлата в Хертогенбош

14 Юни, 2026 14:35 510 0

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Барбора Крейчикова се отказа

Робин Монтгомъри взе титлата в Хертогенбош - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Американката Робин Монтгомъри спечели титлата на турнира на трева от сериите WTA 250 в Хертогенбош (Нидерландия), без да излезе на корта за финалния двубой, предава БТА. 21-годишната тенисистка, която достигна до основната схема като „щастлива губеща“ от квалификациите, трябваше да се изправи срещу поставената под №8 Барбора Крейчикова в спора за трофея. Чехкинята обаче се оттегли преди началото на срещата заради заболяване.

Така Монтгомъри завоюва първата титла в кариерата си от турнири на WTA и ще направи сериозен прогрес в световната ранглиста, като от понеделник се очаква да намери място сред първите 200 тенисистки в света.

Барбора Крейчикова обясни решението си с официално изявление: „Със съжаление съобщавам, че трябва да се откажа от днешния финал поради заболяване. Чувствах се зле и след консултации с медицинския ми екип стана ясно, че няма да мога да играя. Наистина очаквах с нетърпение възможността да се боря за титлата, но днес това не е възможно. Бих искала да поздравя Робин за фантастичната седмица тук и да ѝ пожелая всичко най-добро до края на сезона.“

Така след впечатляващо представяне през цялата седмица Робин Монтгомъри достигна до най-големия успех в професионалната си кариера и заслужено вдигна трофея в Хертогенбош.


Нидерландия
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