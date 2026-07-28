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Руди Фьолер: Германия не трябва да играе като Аржентина – това не е футбол

Руди Фьолер: Германия не трябва да играе като Аржентина – това не е футбол

28 Юли, 2026 11:31 893 3

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  • юрген клоп

Германия трябва да играе по-добре в защита

Руди Фьолер: Германия не трябва да играе като Аржентина – това не е футбол - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спортният директор на германския национален отбор Руди Фьолер изрази острото си несъгласие със стила на игра, който демонстрира националният отбор на Аржентина.

Фьолер не смята, че Бундестимът трябва да следва примера на „гаучосите“, въпреки че те достигнаха до финала на Световното първенство през 2026 г., където загубиха от Испания с 0:1 след продължения. За разлика от тях, германците отпаднаха още на осминафиналите на турнира, след като бяха победен от Парагвай след изпълнение на дузпи.

„Германия трябва да играе по-добре в защита. Мнозина дават аржентинците за пример. Но аз смятам, че това е лош пример. Изведнъж аржентинците се превърнаха в еталон. Това е малко лицемерна дискусия“, заяви Фьолер.

„Не ми е нужен отбор, който играе като Аржентина. Това няма нищо общо с футбола“, категоричен бе той.

„Да, те бяха действащи световни шампиони и на последния турнир също стигнаха до финала. Но не разбирам защо толкова много хора хвалят този отбор“, добави спортният директор на Германия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    5 1 Отговор
    Германия трябва да играе като Африка и Близкия изток.

    Коментиран от #2

    11:38 28.07.2026

  • 2 ТОЧНО КАЗАНО. ГЕРМАНИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Е най точната от така наречените африкански футболисти Франция Англия. Тя и Испания португал са предимно със собствени футболисти.

    11:44 28.07.2026

  • 3 Лопата Орешник

    1 2 Отговор
    Германия първо трябва да възстанови нивото си до там , че поне да изглежда като евентуален фаворит и да успява да стига поне до топ 8 ако не и топ 4 и чак тогава да дава изявления относно това как играе отбор стигнал два поредни финала и станал световен шампион в един от тях! Не че защитавам Аржентина, но все пак ако не това , то на миналото първенство играха яко! Финала с Франция беше мощен и зрелищен и изобщо от сегашната си позиция швабите са футболно джудже в сравнение с Аржентина!

    12:34 28.07.2026

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