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Турски гранд предложи 40 млн. евро за звездата на Милан

Турски гранд предложи 40 млн. евро за звездата на Милан

28 Юли, 2026 15:00 579 0

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  • рафаел леао-
  • фенербахче-
  • футбол

„Росонерите“ обаче са категорични, че настояват за сума от поне 50 милиона евро и различна формула на сделката

Турски гранд предложи 40 млн. евро за звездата на Милан - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският гранд Фенербахче е направил първа официална оферта за звездата на Милан Рафаел Леао на стойност 40 милиона евро плюс още 2 милиона под формата на бонуси, съобщават италиански и турски медии. „Росонерите“ обаче са категорични, че настояват за сума от поне 50 милиона евро и различна формула на сделката.

Делегация на Фенербахче, водена от директора Джихан Камер, вече пристигна в Италия, като той бе заснет при кацането си на летище „Малпенса“ в Милано. Според информация на Sportitalia офертата е в размер на около 40 млн. евро. Sport Mediaset разкрива и конкретните детайли: 5 милиона евро за наем, последвани от задължително закупуване в края на сезона за още 35 милиона, плюс 2 милиона евро под формата на допълнителни бонуси, обвързани с представянето на португалското крило.

Самoто крило е готово да приеме офертата на турския клуб, където му се предлага заплата от 12 милиона евро на сезон — практически двойно повече от това, което получава в момента на „Сан Сиро“.

Въпреки това ръководството на Милан остава непоколебимо. Италианският клуб вече отправи предупреждение към други заинтересовани тимове като Галатасарай и Бенфика, че ще приеме единствено директен и перманентен трансфер, и няма да се съгласи на схеми с наем и последващо откупуване. На Милан са му необходими свежи финансови средства веднага, за да продължи с селекцията си това лято, след като вече инвестира над 100 милиона евро за привличането на Гонсало Рамос и Марио Хила.


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