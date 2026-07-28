Робърт Дауни Джуниър ще получи рекордна 9-цифрена сума за ролята на Доктор Дуум в новите "Отмъстители"

Американският актьор Робърт Дауни Джуниър ще бъде най-високоплатената звезда в предстоящите филми „Отмъстителите: Възходът на Доктор Дуум“ и „Отмъстителите: Тайни войни“, съобщава Page Six, позовавайки се на източници от филмовата индустрия.

Според информацията носителят на „Оскар“ ще получи общо около 100 млн. долара за двете продукции, в които ще изиграе злодея Доктор Дуум. Договорът му може да включва и участие в друг проект от киновселената на Marvel, но подобна поява засега не е официално потвърдена. Disney, Marvel Studios и представителите на актьора не са коментирали финансовите данни.

Робърт Дауни Джуниър беше в центъра на общата снимка на актьорския състав по време на представянето на Marvel Studios на Comic-Con в Сан Диего. Появата му подчерта новата му водеща позиция във франчайза, след като повече от десетилетие изпълняваше ролята на Тони Старк, известен като Железния човек.

След него сред най-високоплатените актьори се очаква да бъдат Крис Хемсуърт, който се завръща като Тор, и Крис Евънс в ролята на Стив Роджърс и Капитан Америка. По неофициални данни двамата са договорили по около 40 млн. долара за общото си участие в двата филма.

Същият източник оценява общия бюджет на двата нови филма за "Отмъстителите" на приблизително 600 млн. долара. Сумата не е потвърдена от студиото, поради което данните за разходите и хонорарите остават медийни оценки.

„Отмъстителите: Възходът на Доктор Дуум“ е режисиран от братята Антъни и Джо Русо и ще излезе по кината на 18 декември 2026 г. Продължението „Отмъстителите: Тайни войни“ е насрочено за 17 декември 2027 г. Робърт Дауни Джуниър е официално обявен като Доктор Дуум и в двете продукции.

В мащабния актьорски състав участват още Педро Паскал, Антъни Маки, Пол Ръд, Летиша Райт, Симу Лиу, Дейвид Харбър, Флорънс Пю, Джеймс Марсдън, Келси Грамър, Ребека Ромейн, Уинстън Дюк и Хейли Атуел. Marvel събира герои от „Отмъстителите“, „Фантастичната четворка“, „Thunderbolts“ и филмите за Х-Мен в един от най-големите си кросоувъри.

Робърт Дауни Джуниър от години е най-добре платеният актьор в киновселената на Marvel. По медийни оценки приходите му от филмите за Железния човек и Отмъстителите, както и от останалите му появи във франчайза, вече надхвърлят 500 млн. долара.