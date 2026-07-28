Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Робърт Дауни Джуниър ще получи рекордна 9-цифрена сума за ролята на Доктор Дуум в новите "Отмъстители"

Робърт Дауни Джуниър ще получи рекордна 9-цифрена сума за ролята на Доктор Дуум в новите "Отмъстители"

28 Юли, 2026 14:58 730 4

  • робърт дауни джуниър-
  • актьор-
  • хонорар-
  • рекордна сума-
  • марвел-
  • отмъстителите-
  • отмъстителите: възходът на доктор дуум

През годините актьорът остава най-скъпоплатената звезда на Марвел

Робърт Дауни Джуниър ще получи рекордна 9-цифрена сума за ролята на Доктор Дуум в новите "Отмъстители" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският актьор Робърт Дауни Джуниър ще бъде най-високоплатената звезда в предстоящите филми „Отмъстителите: Възходът на Доктор Дуум“ и „Отмъстителите: Тайни войни“, съобщава Page Six, позовавайки се на източници от филмовата индустрия.

Според информацията носителят на „Оскар“ ще получи общо около 100 млн. долара за двете продукции, в които ще изиграе злодея Доктор Дуум. Договорът му може да включва и участие в друг проект от киновселената на Marvel, но подобна поява засега не е официално потвърдена. Disney, Marvel Studios и представителите на актьора не са коментирали финансовите данни.

Робърт Дауни Джуниър беше в центъра на общата снимка на актьорския състав по време на представянето на Marvel Studios на Comic-Con в Сан Диего. Появата му подчерта новата му водеща позиция във франчайза, след като повече от десетилетие изпълняваше ролята на Тони Старк, известен като Железния човек.

След него сред най-високоплатените актьори се очаква да бъдат Крис Хемсуърт, който се завръща като Тор, и Крис Евънс в ролята на Стив Роджърс и Капитан Америка. По неофициални данни двамата са договорили по около 40 млн. долара за общото си участие в двата филма.

Същият източник оценява общия бюджет на двата нови филма за "Отмъстителите" на приблизително 600 млн. долара. Сумата не е потвърдена от студиото, поради което данните за разходите и хонорарите остават медийни оценки.

„Отмъстителите: Възходът на Доктор Дуум“ е режисиран от братята Антъни и Джо Русо и ще излезе по кината на 18 декември 2026 г. Продължението „Отмъстителите: Тайни войни“ е насрочено за 17 декември 2027 г. Робърт Дауни Джуниър е официално обявен като Доктор Дуум и в двете продукции.

В мащабния актьорски състав участват още Педро Паскал, Антъни Маки, Пол Ръд, Летиша Райт, Симу Лиу, Дейвид Харбър, Флорънс Пю, Джеймс Марсдън, Келси Грамър, Ребека Ромейн, Уинстън Дюк и Хейли Атуел. Marvel събира герои от „Отмъстителите“, „Фантастичната четворка“, „Thunderbolts“ и филмите за Х-Мен в един от най-големите си кросоувъри.

Робърт Дауни Джуниър от години е най-добре платеният актьор в киновселената на Marvel. По медийни оценки приходите му от филмите за Железния човек и Отмъстителите, както и от останалите му появи във франчайза, вече надхвърлят 500 млн. долара.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 волан

    0 0 Отговор
    Нека,щом може и го одобряват.

    Коментиран от #3

    15:06 28.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Браво на холивуд

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "волан":

    Големи са. Правят от години филмчета за неврастенични деца... и то успешно..

    15:37 28.07.2026

  • 4 Тоя

    1 0 Отговор
    някак си няма харизма , на мен лично не ми е симпатичен !

    15:55 28.07.2026