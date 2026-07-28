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Георги Пеев: Изключителен приоритет на правителството е подобряването на пътната безопасност
  Тема: Войната на пътя

Георги Пеев: Изключителен приоритет на правителството е подобряването на пътната безопасност

28 Юли, 2026 15:11 489 9

  • георги пеев-
  • пътна безопасност-
  • катастрофи-
  • стратегия-
  • транспорт

Стартирахме още преди три седмици с работната група. Не трябва да работим "на парче", а системно, каза транспортният министър

Георги Пеев: Изключителен приоритет на правителството е подобряването на пътната безопасност - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изключителен приоритет на правителството е подобряването на пътната безопасност, каза министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Той участва в кръгла маса на тема „Пътна безопасност, оценка на риска и ефективно управление на публичните ресурси“, организирана от "Демократична България" в Народното събрание.

Стартирахме още преди три седмици с работната група. Не трябва да работим "на парче", а системно, посочи министърът.

Надявам се, че тази кръгла маса е продължение на инициативите, които правителството предприе. Тази тема е надпартийна и който я направи партийна, жестоко ще сгреши, отбеляза той. Ние приветстваме всякакви добри инициативи като тази, добави Пеев.

За мен най-големият проблем е фрагментираността на системата. Има много институции, министерства и общини, които се занимават с дадена част от системата, няма интегрирани данни, които да се използват и като превенция, каза министърът на транспорта.

Когато оценяваш риска, трябва да знаеш откъде тръгваш и от каква основа, затова трябва да работим с цифри, данни и статистика, която да обработваме адекватно и да прилагаме след това като мерки, обясни той. Акцентираме най-вече върху наказанията и не говорим за превенция и превантивни действия, а комплексните мерки са най-важните, посочи Пеев.

Призовавам да положим взаимни усилия, в рамките на август да разгледаме всички предложения. Всичко, което сътворим в групата, ще бъде комуникирано с различни сдружения и организации, допълни той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗАРАДИ ВАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ

    7 0 Отговор
    НЕ ОСТАНАХА
    ЗДРАВИ
    МЕНТЕНЕЛИ.

    15:16 28.07.2026

  • 2 ма ДУРО

    4 1 Отговор
    бля, бля, - едно огромно комунистическо Б Л Я !!!

    15:17 28.07.2026

  • 3 Кво Ме интересува ?

    3 0 Отговор
    Пътната Безопасност !

    След Като Не Знам !

    Дали Ще Преживея !

    До Утре !

    15:18 28.07.2026

  • 4 Настопроценти

    1 0 Отговор
    Закони за наказване на нарушителите няма в България,свястни закони. А адвокати,прокурори не осъждат виновниците за катастрофите и си им връщат документи,права и автомобили. Системата за наказания отдавна не работи професионално и точно. Както е примерно в Гърция,в Италия и други европейски държави.

    Коментиран от #6

    15:18 28.07.2026

  • 5 Лумпен

    3 0 Отговор
    Приоритет им е ограничения хранилки и глоби
    Да събират за хеликоптери на милицията
    После и за космически кораби
    Дано тогава се изнесат на Марс или по далеч

    15:38 28.07.2026

  • 6 Наказателен кодекс 1968 г

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Настопроценти":

    Българският Наказателен кодекс е обнародван в Държавен вестник, бр. 26 от 2 април 1968 г. и влиза в сила на 1 май 1968 г.

    15:39 28.07.2026

  • 7 Полюцай

    2 1 Отговор
    Боли ме фара !
    Стив си на сянка и си цъкам на телефона!
    Камерката щрака..!
    Заплатената върви ..
    Чакам и за пенсийката ...
    После отначало щото съм незаменим...!

    15:42 28.07.2026

  • 8 8888

    0 0 Отговор
    Изключителен приоритет на правителството е да открадне колкото се може повече пари, защото знае, че няма да е дълго на власт!

    15:48 28.07.2026

  • 9 То и

    0 0 Отговор
    борбата с корупцията и с олигархията бяха приоритет , но думите отлетяха в небесата...... Лъжите са факт !

    16:08 28.07.2026

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