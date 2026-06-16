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Трети отбор от Висшата лига се включи в битката за Тонали

Трети отбор от Висшата лига се включи в битката за Тонали

16 Юни, 2026 06:17 529 0

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Манчестър Сити и Арсенал също следят италианския национал на Нюкасъл

Трети отбор от Висшата лига се включи в битката за Тонали - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Тотнъм се е включил в надпреварата за подписа на Сандро Тонали. Според трансферния експерт Матео Морето клубът от Северен Лондон вече работи по възможността да привлече италианския национал през това лято.

Халфът на Нюкасъл е сред най-желаните футболисти на своя пост в Европа, след като се утвърди като една от ключовите фигури в състава на „свраките“ след трансфера си от Милан през 2023 година.

Интересът на Тотнъм не е случаен. Според информацията привличането на Тонали е сред основните желания на Роберто Де Дзерби, който наскоро пое „шпорите“ и вече работи по изграждането на отбора за новия сезон.

Задачата пред лондончани обаче няма да бъде лесна. В битката за 25-годишния полузащитник са замесени още Манчестър Сити и Арсенал, които също следят внимателно ситуацията около италианеца.


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