Треньор загина при инцидент с джет

Баскетболният треньор Едуард Сандлер загина при инцидент с джет, съобщават медиите в Русия. Миналата нощ той се разбил в язовирна стена, а причините за катастрофата се разследват. 44-годишният наставник на Динамо Владивосток починал още преди пристигането на линейка.

„Това е непоправима загуба за цялата спортна общност на Приморие и руския баскетбол. Едуард Сандлер посвети живота си на развитието на спорта и благодарение на неговата енергия, характер и всеотдайност, Динамо измина дълъг път и постигна значителни победи. За всички, които го познаваха, той завинаги ще остане човек, който истински обичаше баскетбола и Приморския край“, се казва в изявление на Динамо Владивосток.

Сандлер е бил още треньор и на Спартак-Приморие, Сахалин и Восток-65.