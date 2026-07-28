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Треньор загина при инцидент с джет

Треньор загина при инцидент с джет

28 Юли, 2026 12:58 906 1

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Това е непоправима загуба за цялата спортна общност на Приморие и руския баскетбол

Треньор загина при инцидент с джет - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Баскетболният треньор Едуард Сандлер загина при инцидент с джет, съобщават медиите в Русия. Миналата нощ той се разбил в язовирна стена, а причините за катастрофата се разследват. 44-годишният наставник на Динамо Владивосток починал още преди пристигането на линейка.

„Това е непоправима загуба за цялата спортна общност на Приморие и руския баскетбол. Едуард Сандлер посвети живота си на развитието на спорта и благодарение на неговата енергия, характер и всеотдайност, Динамо измина дълъг път и постигна значителни победи. За всички, които го познаваха, той завинаги ще остане човек, който истински обичаше баскетбола и Приморския край“, се казва в изявление на Динамо Владивосток.

Сандлер е бил още треньор и на Спартак-Приморие, Сахалин и Восток-65.


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