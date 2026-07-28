Ангел Орбецов пред ФАКТИ: Иран не се отказва от контрола върху Ормузкия проток (ВИДЕО)

За спирането на офанзивата на САЩ срещу Иран се дават различни възможни обяснения. Едно от тях е свързано с твърденията за изтощаване на американския боен арсенал и по-специално на системите Patriot, които са основен компонент от защитата на американските бази в Персийския залив, подложени на атаки. Става дума и за различни компоненти за системата THAAD, която също е изключително важна, както и за други отбранителни системи. Разбира се, президентът Тръмп не признава това. Той твърди, че Съединените щати разполагат с достатъчно оръжия от всякакъв вид, за да продължат военната операция. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ бившият дипломат Ангел Орбецов.

„От друга страна, през последните дни – в петък и събота – се проведоха преговори между Иран и Оман. Оманска делегация посети Техеран и е представила съществено предложение до иранската страна за създаването на доброволен фонд за осигуряване на сигурността и провеждане на издирвателни операции в Ормузкия проток, както и за гарантиране на безопасността на корабоплаването. Засега няма сигнали, че това предложение е било прието от Иран. Иранската страна признава, че разговорите са били полезни, но трябва да се има предвид, че и при предишни подобни преговори Техеран отказа да се откаже от контрола върху трафика на кораби през Ормузкия проток“, добави гостът.

„Затова можем да изразим съмнение, че настоящите преговори са довели до съществен резултат. Въпреки това диалогът по тези въпроси ще продължи и не е изключено в следващите кръгове на преговорите да бъде постигнат определен компромис“, каза още бившият дипломат.



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