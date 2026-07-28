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Ангел Орбецов пред ФАКТИ: Иран не се отказва от контрола върху Ормузкия проток (ВИДЕО)

Ангел Орбецов пред ФАКТИ: Иран не се отказва от контрола върху Ормузкия проток (ВИДЕО)

28 Юли, 2026 15:07 665 8

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  • война-
  • преговори-
  • оман

Преговорите с Оман са полезни, но засега не дават признаци за реален пробив, казва гостът

Ангел Орбецов пред ФАКТИ: Иран не се отказва от контрола върху Ормузкия проток (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

За спирането на офанзивата на САЩ срещу Иран се дават различни възможни обяснения. Едно от тях е свързано с твърденията за изтощаване на американския боен арсенал и по-специално на системите Patriot, които са основен компонент от защитата на американските бази в Персийския залив, подложени на атаки. Става дума и за различни компоненти за системата THAAD, която също е изключително важна, както и за други отбранителни системи. Разбира се, президентът Тръмп не признава това. Той твърди, че Съединените щати разполагат с достатъчно оръжия от всякакъв вид, за да продължат военната операция. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ бившият дипломат Ангел Орбецов.

„От друга страна, през последните дни – в петък и събота – се проведоха преговори между Иран и Оман. Оманска делегация посети Техеран и е представила съществено предложение до иранската страна за създаването на доброволен фонд за осигуряване на сигурността и провеждане на издирвателни операции в Ормузкия проток, както и за гарантиране на безопасността на корабоплаването. Засега няма сигнали, че това предложение е било прието от Иран. Иранската страна признава, че разговорите са били полезни, но трябва да се има предвид, че и при предишни подобни преговори Техеран отказа да се откаже от контрола върху трафика на кораби през Ормузкия проток“, добави гостът.

„Затова можем да изразим съмнение, че настоящите преговори са довели до съществен резултат. Въпреки това диалогът по тези въпроси ще продължи и не е изключено в следващите кръгове на преговорите да бъде постигнат определен компромис“, каза още бившият дипломат.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    7 0 Отговор
    Иран не се отказва от контрола върху Ормузкия проток.Ако беше България,сигурно щеше да се откаже под натиска на чичо Дончо,но Иран-не.

    Коментиран от #8

    15:09 28.07.2026

  • 2 пиленце

    0 0 Отговор
    Ангел Обецов с две обици на ушите.

    15:11 28.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин

    0 1 Отговор
    Ядреното оръжие ще реши и този проблем. И отново ще ни осигури траен мир!

    15:22 28.07.2026

  • 5 Българин

    0 1 Отговор
    Ядреното оръжие ще реши и този проблем. И отново ще ни осигури траен мир!

    15:22 28.07.2026

  • 6 Железни

    3 0 Отговор
    Иран показва на света, къде е слабото място на САЩ, алчността. Сащисаните знаят, че до победа могат да стигнат само с голяма война, но също знаят, че така ще убият всичките си златни кокошки в този курник. Дилемата е голяма...

    15:22 28.07.2026

  • 7 Рижавия "миротворец"...

    2 0 Отговор
    го бият персите като шкембе у плет!!!

    15:27 28.07.2026

  • 8 Солютно!

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "в кратце":

    Ние се отказахме от Южен поток, от АЕЦ Белене, от нефтопровода Бургас - Александруполис, от два милиарда дълг на Ирак, та от един ормузки проток ли няма да се откажем. Само депутатите не се отказват от заплати иначе от всичко друго се отказват само и само да не им изстине мястото и да си изгубят заплатите..

    15:41 28.07.2026

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