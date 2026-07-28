Смъртните случаи от вирусен хепатит в ЕС са на най-ниското си ниво от 2011 г.

През 2023 г. в Европейския съюз са регистрирани 3172 смъртни случая вследствие на вирусен хепатит - най-ниският брой от началото на събирането на данни през 2011 г., сочат данни на Евростат, предава БТА.

Това представлява спад от 9,3% спрямо 2022 г., когато са отчетени 3499 смъртни случая, и намаление с 53,7% в сравнение с 2013 г., когато жертвите са били 6856.

Статистиката показва, че заболяването засяга по-често мъжете, които представляват 58,3% от всички починали от вирусен хепатит. Освен това инфекцията има значително отражение върху хората в трудоспособна възраст - 35,7% от жертвите са били под 65 години, докато при общата смъртност този дял е 14,8%.

Средно за ЕС през 2023 г. са регистрирани 0,64 смъртни случая от вирусен хепатит на 100 000 души население.

Най-високи нива на смъртност са отчетени в Италия - 1,62 случая на 100 000 души, следвана от Латвия с 1,54 и Австрия с 1,02. Най-ниски са стойностите във Финландия (0,07) и Словения (0,13), докато в Люксембург не е регистриран нито един смъртен случай от вирусен хепатит през 2023 г.

За България показателят е около 0,57 смъртни случая на 100 000 души, което е под средното ниво за Европейския съюз.

Регионалният анализ показва, че 15 региона в ЕС са отчели най-малко 1,5 смъртни случая на 100 000 жители. Сред тях са 10 региона в Италия, два във Франция и по един в Австрия, Румъния и Латвия.

Най-висока смъртност е регистрирана във френските отвъдморски региони Майот и Френска Гвиана - съответно 4,86 и 2,80 смъртни случая на 100 000 души. Следват италианските региони Кампания (2,65), Пулия (2,58) и Сардиния (2,48).

В България Северозападният и Югоизточният район са отчели около 1,5 смъртни случая на 100 000 жители, докато в останалите региони - Югозападен, Южен централен, Северен централен и Североизточен - показателят остава под 0,5 случая на 100 000 души.