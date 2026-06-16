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Наполи урежда първо ново попълнение за Алегри

Наполи урежда първо ново попълнение за Алегри

16 Юни, 2026 09:59 484 0

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  • серия а

Неаполитанците вече водят разговори с лагера на защитника и подготвят първа оферта към Лацио

Наполи урежда първо ново попълнение за Алегри - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Наполи е готов да ускори действията си по привличането на Марио Хила. Испанският централен защитник на Лацио е сред основните цели на клуба за подсилване на отбраната преди новия сезон, пише “Sport Mediaset”.

Според информация от Италия спортният директор на неаполитанците Джовани Мана е провел среща в Милано с агента на футболиста. Основната тема на разговорите е била личният договор на играча, като целта е Наполи да постигне принципна договорка преди официалните преговори с Лацио.

Хила е високо ценен от Масимилиано Алегри, който отдавна следи развитието му и е настоявал за привличането му още по време на престоя си в Милан.

Следващата стъпка за Наполи е да започне преговори с римския клуб. Според информациите от „Диего Армандо Марадона“ подготвят първа оферта на стойност между 15 и 16 милиона евро.

Очаква се сумата да бъде под финансовите изисквания на президента на Лацио Клаудио Лотито, но предложението трябва да покаже сериозните намерения на неаполитанците.

Допълнителен коз за Наполи е желанието на самия футболист да смени отбора. Според италианските медии Хила вече е уведомил треньора Дженаро Гатузо, че иска да напусне Рим през това лято.

Затова се очаква през следващите дни преговорите между двата клуба да навлязат в решаваща фаза.


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