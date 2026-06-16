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Медалист от САЩ'94 се пошегува с ЦСКА след разгрома на Кюрасао

Медалист от САЩ'94 се пошегува с ЦСКА след разгрома на Кюрасао

16 Юни, 2026 06:30 990 5

  • световното първенство-
  • сащ'94-
  • пламен николо-
  • футбол-
  • цска-
  • левски-
  • кюрасао-
  • германия

Сравнението между двата резултата предизвика множество реакции в социалните мрежи, а шегата на Николов бързо набра популярност сред феновете

Медалист от САЩ'94 се пошегува с ЦСКА след разгрома на Кюрасао - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бронзовият медалист от Световното първенство в САЩ'94 Пламен Николов използва социалните мрежи, за да се пошегува с ЦСКА след тежката загуба на Кюрасао от Германия с 1:7 на Мондиал 2026 в Хюстън.

„ЦСКА изпратили телеграма до Кюрасао: Не сте сами“, написа Николов, известен като Пинко, веднага след последния съдийски сигнал.

Коментарът му е препратка към едно от най-болезнените дербита в историята на „червените“ – поражението с 1:7 от Левски на 23 септември 1994 г. Тогава именно Николов пазеше вратата на ЦСКА в мача, който остава най-резултатният и най-тежкият за „армейците“ в историята на вечния сблъсък.

Сравнението между двата резултата предизвика множество реакции в социалните мрежи, а шегата на Николов бързо набра популярност сред феновете.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крушарски

    7 0 Отговор
    "Тогава именно Николов пазеше вратата на ЦСКА в мача, който остава най-резултатният и най-тежкият за „армейците“ в историята на вечния сблъсък." Павеле,Павеле....

    06:45 16.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Красимир Петров

    1 2 Отговор
    А кой е този Пламен Николов

    07:02 16.06.2026

  • 4 Артилерист

    1 0 Отговор
    Представителите от Сухата река в Подуене умират да спекулират със случайни резултати от уреденото за тях вътрешно първенство, но забравят срама за себе си и България на международния терен. Така например, при първото им участие в груповата фаза на Шампионската лига, те получиха 17 гола и вкараха само един, при загубата от Барселона с 4:1. На следващо място, техните "велики" играчи в България нямат нито един реализирал си навън в що годе известен европейски отбор. Нивото им е Мюнхен 1860. Докато ЦСКА е играл на полуфинали за европейско клубно първенство, а наистина ВЕЛИКИТЕ ФУТБОЛИСТИ НА ЦСКА са играли в шампионските отбори на Англия, Испания, Германия, Португалия. И то не само играли, ами са били водещи ФУТБОЛИСТИ като Стоичков в Барселона, Бербатов в Манчестър Юнайтет, Костадинов в Порто и Байерн, Марто Петров в Манчестър Сити, а Любо Пенев беше и капитан на Атлетико-Мадрид и тн. Къде се е доказал този Николов, освен в Подуене, че си позволява да иронизира великия ЦСКА, вместо да застане "МИРНО" И ДА ОТДАВА ЧЕСТ...

    07:12 16.06.2026

  • 5 Кайчо

    0 0 Отговор
    Ха ха и тоя е пияница като идолът им Гунди който пиян уби Котков а МВР го покри...Тия са тумор в българският спорт

    07:13 16.06.2026

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