Бронзовият медалист от Световното първенство в САЩ'94 Пламен Николов използва социалните мрежи, за да се пошегува с ЦСКА след тежката загуба на Кюрасао от Германия с 1:7 на Мондиал 2026 в Хюстън.
„ЦСКА изпратили телеграма до Кюрасао: Не сте сами“, написа Николов, известен като Пинко, веднага след последния съдийски сигнал.
Коментарът му е препратка към едно от най-болезнените дербита в историята на „червените“ – поражението с 1:7 от Левски на 23 септември 1994 г. Тогава именно Николов пазеше вратата на ЦСКА в мача, който остава най-резултатният и най-тежкият за „армейците“ в историята на вечния сблъсък.
Сравнението между двата резултата предизвика множество реакции в социалните мрежи, а шегата на Николов бързо набра популярност сред феновете.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крушарски
06:45 16.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Красимир Петров
07:02 16.06.2026
4 Артилерист
07:12 16.06.2026
5 Кайчо
07:13 16.06.2026