Бронзовият медалист от Световното първенство в САЩ'94 Пламен Николов използва социалните мрежи, за да се пошегува с ЦСКА след тежката загуба на Кюрасао от Германия с 1:7 на Мондиал 2026 в Хюстън.

„ЦСКА изпратили телеграма до Кюрасао: Не сте сами“, написа Николов, известен като Пинко, веднага след последния съдийски сигнал.

Коментарът му е препратка към едно от най-болезнените дербита в историята на „червените“ – поражението с 1:7 от Левски на 23 септември 1994 г. Тогава именно Николов пазеше вратата на ЦСКА в мача, който остава най-резултатният и най-тежкият за „армейците“ в историята на вечния сблъсък.

Сравнението между двата резултата предизвика множество реакции в социалните мрежи, а шегата на Николов бързо набра популярност сред феновете.