Христо Янев очерта основната задача на ЦСКА по време на лагера в Австрия

ЦСКА замина за двуседмичния си подготвителен лагер в Австрия, а старши треньорът Христо Янев коментира ключовите акценти от предстоящата работа на тима – физическата подготовка, селекцията и очакванията за жребия в европейските клубни турнири.

„Очакванията са нормални, както при всяка една друга подготовка, която сме имали. Условията са много добри. Нямаме много време, затова искаме да наблегнем на кондиционните тренировки. Ще се опитаме в краткия период от време да подготвим отбора по най-добрия начин за това, което предстои“, заяви Янев преди отпътуването.

Треньорът коментира и възможността за нови попълнения, като подчерта, че конкретика ще има едва когато трансферите станат факт:

„Можем само да гадаем дали ще се приберем с по-голяма група от футболисти. Ще разберете, когато нещата се случат.“

Относно жребия за европейските турнири Янев бе категоричен, че предпочитания няма:

„Не можем да имаме предпочитания, защото не можем да контролираме жребия. Ще видим кой отбор ще ни се падне и ще подходим към съперника по най-добрия начин.“

Наставникът обърна внимание и на младите играчи, които получават шанс да се докажат по време на лагера:

„Това е техният шанс да видят всичко това, което правим. Начин да се докоснат до отбора и да покажат своите качества, за да разкрият потенциала си.“