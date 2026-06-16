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Христо Янев очерта основната задача на ЦСКА по време на лагера в Австрия

Христо Янев очерта основната задача на ЦСКА по време на лагера в Австрия

16 Юни, 2026 07:00 685 5

  • христо янев-
  • футбол-
  • цска-
  • лятна подготовка-
  • лагер

Треньорът коментира и възможността за нови попълнения, като подчерта, че конкретика ще има едва когато трансферите станат факт

Христо Янев очерта основната задача на ЦСКА по време на лагера в Австрия - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

ЦСКА замина за двуседмичния си подготвителен лагер в Австрия, а старши треньорът Христо Янев коментира ключовите акценти от предстоящата работа на тима – физическата подготовка, селекцията и очакванията за жребия в европейските клубни турнири.

„Очакванията са нормални, както при всяка една друга подготовка, която сме имали. Условията са много добри. Нямаме много време, затова искаме да наблегнем на кондиционните тренировки. Ще се опитаме в краткия период от време да подготвим отбора по най-добрия начин за това, което предстои“, заяви Янев преди отпътуването.

Треньорът коментира и възможността за нови попълнения, като подчерта, че конкретика ще има едва когато трансферите станат факт:
„Можем само да гадаем дали ще се приберем с по-голяма група от футболисти. Ще разберете, когато нещата се случат.“

Относно жребия за европейските турнири Янев бе категоричен, че предпочитания няма:
„Не можем да имаме предпочитания, защото не можем да контролираме жребия. Ще видим кой отбор ще ни се падне и ще подходим към съперника по най-добрия начин.“

Наставникът обърна внимание и на младите играчи, които получават шанс да се докажат по време на лагера:
„Това е техният шанс да видят всичко това, което правим. Начин да се докоснат до отбора и да покажат своите качества, за да разкрият потенциала си.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    5 0 Отговор
    На лагер в Австрия е Литекс, след малко повече от 2 месеца става 10 години ,откакто цска го няма.

    Коментиран от #3

    08:30 16.06.2026

  • 2 Чорбев

    5 0 Отговор
    Основната задача е да се осигури боб-чорба.

    08:37 16.06.2026

  • 3 тоя рогатия

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    пак не е спал да търси статии за ЦСКА , колко жалко е да си динамовец злобар диванен - без козирка :(

    08:37 16.06.2026

  • 4 Милко Балев

    5 0 Отговор
    Австрия не е като Етрополе или Ловеч. Няма ги и бараките в Панчарево.

    08:39 16.06.2026

  • 5 Тюфлеков

    5 0 Отговор
    Мениджжъъри от цяла Европа и то от силните пъървенства, ще чакат "специалиста" от Казанлък да го наемат за треньор в Англия, Испания или Италия

    08:44 16.06.2026

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