Танкер попадна на мина в Ормузкия проток и се взриви

Ситуацията в Близкия изток остава критична, след като Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) и агенция „Тасним“ разпространиха информация за мощна експлозия и последвал пожар на борда на търговски съд.

Според официалните данни на иранските военни, плавателният съд е претърпял инцидента в южната част на стратегическия Ормузки проток.

Причината за детонацията е сблъсък с подводна морска мина. Иранската страна подчертава, че инцидентът е настъпил, след като танкерът умишлено или поради навигационна грешка се е отклонил от строго определения от Техеран безопасен морски коридор в региона.

Напрежение между САЩ и Иран около корабоплаването

От IRGC припомнят, че Иран многократно е издавал официални предупреждения към международните корабни компании. Според разпоредбите на Техеран, всички плавателни съдове трябва да използват единствено одобрения северен маршрут, преминаващ през ирански териториални води.

Иранските сили заявяват, че чуждестранни сили, визирайки САЩ и Централното командване на САЩ (CENTCOM), се опитват да насочват търговския трафик през неоторизирани и опасни трасета. От Техеран бяха категорични, че няма да поемат отговорност за сигурността на кораби, които нарушават въведените навигационни правила. Към момента не се съобщава официално за точния брой на жертвите или за мащаба на екологичните щети и потенциален петролен разлив.