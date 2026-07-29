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Наполи с амбициозни планове за подсилване на защитата: Бадиашил и Тодибо в полезрението на тима

Наполи с амбициозни планове за подсилване на защитата: Бадиашил и Тодибо в полезрението на тима

29 Юли, 2026 06:33 393 0

  • наполи-
  • алесандро бонджорно-
  • беноа бадиашил-
  • челси-
  • жан-клер тодибо-
  • уест хем-
  • италия

Италианският отбор търси свежи попълнения в центъра на отбраната, докато се изправя пред кадрови предизвикателства

Наполи с амбициозни планове за подсилване на защитата: Бадиашил и Тодибо в полезрението на тима - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Наполи вече активно проучва възможности за укрепване на своята отбранителна линия. След като стана ясно, че централният бранител Алесандро Бонджорно ще отсъства дълго време заради предстояща операция на коляното, ръководството на неаполитанците е принудено да търси спешни решения.

Сред най-обсъжданите имена в списъка на Наполи попадат френските защитници Беноа Бадиашил от Челси и Жан-Клер Тодибо, който в момента е част от Уест Хем. И двамата футболисти се считат за перспективни варианти, които могат да внесат стабилност и класа в сърцето на защитата на тима, воден от Масимилиано Алегри.

Въпреки сериозния интерес, преговорите далеч не изглеждат лесни. Челси е поставил цена от 30 милиона евро за Бадиашил и категорично отказва да го преотстъпи под наем, което значително усложнява евентуална сделка. От своя страна, Наполи не е склонен да плати подобна сума, особено предвид необходимостта първо да освободи място в състава чрез продажба на настоящи играчи.

Освен Бадиашил и Тодибо, в полезрението на неаполитанците попада и Федерико Гати от Ювентус. Италианският национал е разглеждан като още една възможност за подсилване на защитата, ако основните цели се окажат недостижими.


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