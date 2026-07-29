Земетресението в Япония: 13 жертви и тежки разрушения ОБЗОР

По Рихтер! Значителни жертви след силното земетресение в Япония! МААЕ отчете, че няма щети по АЕЦ „Сендай“

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи, че няма данни за щети или проблеми с безопасността в японската атомна електроцентрала &bdqu ...