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Земетресението в Япония: 13 жертви и тежки разрушения ОБЗОР

Земетресението в Япония: 13 жертви и тежки разрушения ОБЗОР

29 Юли, 2026 04:14, обновена 29 Юли, 2026 06:39 1 380 4

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Спасителни екипи изваждат оцелели от разрушения мол в Кумамото след мощен трус с магнитуд 7.1

Земетресението в Япония: 13 жертви и тежки разрушения ОБЗОР - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът на Япония Санае Такаичи обяви в сряда сутрин, че най-малко 13 души са загубили живота си в префектура Кумамото след вчерашното земетресение.

  • Инцидент в търговския център: Две от жертвите са млади жени на около 20 години. Те са загинали при експлозия, причинена от вероятна газова утечка, довела до срутването на втория етаж на търговския център Aeon Mall в град Кашима.
  • Пострадали в хартиена фабрика: В град Яцуширо се срути фабричен комин на компанията Nippon Paper Industries. Двама души са намерени в състояние на клинична смърт, а други 7 работници остават в неизвестност под отломките.
  • Десетки ранени в болниците: Само болницата в град Яцуширо е поела около 40 ранени, а други 50 пострадали са настанени в лечебни заведения в град Кумамото. Общият брой на ранените в региона вече надхвърля 100 души.

Мащабни материални щети и блокирана инфраструктура

  • Срутени сгради: Полицията в префектура Кумамото съобщава за десетки напълно или частично разрушени жилищни сгради. На много места са избухнали пожари вследствие на скъсани газопроводи.
  • Транспортен колапс: Железопътният оператор JR Kyushu спря движението на всички влакове в региона, включително на високоскоростните влакове-стрела „Шинкансен“. Пистата на летището в Кумамото бе затворена за часове, а магистралните пътища са силно напукани и блокирани. На гара Яцуширо пътнически влак е дерайлирал и се е преобърнал на една страна.
  • Прекъснато захранване: Около 40 000 до 48 000 домакинства остават без достъп до електричество. Над 40 медицински заведения изпитват сериозни затруднения с водоснабдяването и захранването.
  • Исторически паметници: Част от каменните защитни стени на вековния замък Кумамото – един от символите на японската култура – са се срутили при труса.

Извънредни мерки и евакуация на населението

  • Мобилизация на армията: Японското министерство на отбраната активира над 3600 военнослужещи от Силите за самоотбрана и изпрати 20 самолета за въздушен оглед на щетите и координация на спасителните операции.
  • Масова евакуация: Над 150 000 до 260 000 граждани са получили инструкции да се насочат незабавно към временните евакуационни центрове. Властите затвориха над 150 училища, библиотеки и спортни зали, превръщайки ги в убежища.
  • Предупреждения за следващите дни: Японската метеорологична агенция вдигна първоначалното предупреждение за цунами, но предупреди жителите да останат изключително бдителни през следващата седмица. Очаква се риск от силни вторични трусове с интензитет до 7-ма степен по местната скала Шиндо, както и опасност от кални свлачища. Положението в центровете се усложнява и от високите температури, които се очаква да достигнат 34°C, създавайки риск от топлинен удар за евакуираните.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    Дано се оправят хората.

    06:41 29.07.2026

  • 2 Японец

    1 1 Отговор
    Каква шикирия си направих, осем пъти ме изцеди проклетото земетресение, краката ми треперят!
    Японска шикирия - копаеш дупка в земята, пъхаш уреда, и чакаш земетресението.

    06:45 29.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Търновец

    1 0 Отговор
    Такаичи сан е сред световните най работливи и съвестни лидери и България поне символично да изпрати помощи - консерви и палатки, а защо ние да не приемем 500000 Японци за постоянно у нас? Ние приемаме много Русо Украинци Тюркяни Сирийци - Японците като квалификация морал дисциплина работоспособност са далеч напред и те ще ни научат как се правят мантинели и магистрали и машини. Ако земетръс с такава мощност удари в България особено с този менте цимент от Турция какво ще се случи?

    06:54 29.07.2026

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