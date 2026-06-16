Гана настоява за преосмисляне на визовия отказ за Томас Партей

Властите в Гана отправиха официално искане към канадското правителство да преосмисли отказа си да издаде виза на ключовия полузащитник на националния отбор – Томас Партей. Според информация на BBC, африканската страна е категорична, че решението е "крайно несправедливо" и настоява за повторно разглеждане на случая от страна на канадските имиграционни служби.

Томас Партей, който е на 33 години и играе важна роля в състава на "черните звезди", няма да може да вземе участие в първия мач срещу Панама. Причината – отказан достъп до Канада, породен от текущи наказателни производства срещу него във Великобритания. Футболистът е обвинен в седем случая на изнасилване и едно сексуално посегателство, като всички обвинения са повдигнати от четири различни жени за периода 2020-2022 година. Партей категорично отрича вината си и предстои да се яви пред съда през следващата година.

В опит да защити своя национал, ганайското правителство е поискало от канадските власти да дадат възможност на Партей да подаде ново заявление за виза. Оттам подчертават, че подобни решения не само вредят на спорта, но и поставят под въпрос принципите на справедливост и презумпция за невинност.

Отсъствието на Томас Партей със сигурност ще се отрази на представянето на Гана в предстоящия двубой срещу Панама. Феновете и спортната общественост очакват с интерес развитието на случая, който вече придоби международен отзвук и постави на изпитание дипломатическите отношения между Гана и Канада.