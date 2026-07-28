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Ариана Гранде съди хакери, откраднали десетки нейни неиздавани песни

Ариана Гранде съди хакери, откраднали десетки нейни неиздавани песни

28 Юли, 2026 13:58 612 3

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Хакерите проникнали в профилите на продуценти и фотографи, с които работи певицата и отмъкнали парчетата ѝ

Ариана Гранде съди хакери, откраднали десетки нейни неиздавани песни - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската певица и актриса Ариана Гранде заведе дело срещу двама неустановени предполагаеми хакери, които обвинява в кражба и разпространение на нейни неиздавани песни, видеозаписи, снимки и материали от творческия ѝ процес.

Искът е внесен на 27 юли 2026 г., като ответниците засега са посочени като Джон Доу, стандартно обозначение в американското право за лица с неизвестна самоличност. Ариана Гранде настоява съдът да позволи установяването им и иска делото да бъде разгледано от съдебни заседатели.

Според документите предполагаемите извършители са проникнали в лични дигитални акаунти и устройства на фотографи и музикални продуценти, работили тясно с носителката на награди „Грами“. Така те получили достъп до демозаписи, неиздадени мастъри, кадри от студийни сесии и музикални видеоклипове, които не са били предназначени за публика. Част от откраднатото съдържание впоследствие било продавано в тъмната мрежа срещу значителни суми.

В иска се посочва, че само през 2023 г. са били разпространени 45 неиздавани песни на Ариана Гранде. Певицата твърди, че подобни нарушения се случват многократно от началото на музикалната ѝ кариера през 2011 г., а последният установен случай е от 2024 г.

Изпълнителката вече е говорила публично за проблема. През 2024 г. тя изрази недоволството си от изтичането на песента „Fantasize“, записана първоначално като част от проект, а не за официално издаване под нейното име. Тогава Ариана Гранде предупреди, че възнамерява да потърси съдебна отговорност от хората, които крадат и продават музиката ѝ.

Според източник, близък до певицата, делото има по-широка цел от защитата на един изпълнител. „Артистите имат право сами да решават кога и по какъв начин тяхното творчество да достигне до света“, се посочва в позицията. Искът твърди, че незаконното разпространение е причинило сериозни и непоправими вреди на професионалната дейност и личното пространство на Ариана Гранде.

Съдебната процедура започва в момент, когато американската поп звезда отново е на голямо концертно турне. „The Eternal Sunshine Tour“ стартира на 6 юни 2026 г. в Оукланд и трябва да приключи на 1 септември с последния от десет концерта в лондонската зала O2 Arena. Турнето е първото мащабно концертно завръщане на Ариана Гранде след 2019 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    0 0 Отговор
    Фалшиво е това "Гранде"! Имам хват дебел като кен бира от 500мл., и грандето ако го уцеля ще започне да пре фалцет!

    14:01 28.07.2026

  • 2 Фют

    1 0 Отговор
    Ми що не си ги е държала на хард диск, който не е вързан към компа й.
    Малко като: Аз съм тъпа, ама вие пък сте нахални.

    14:32 28.07.2026

  • 3 бушприт

    0 0 Отговор
    Ариана Гранде е много красиво момиче!

    15:22 28.07.2026