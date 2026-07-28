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Нови скандали в Италия - Паоло Малдини и Леонардо подадоха оставки

Нови скандали в Италия - Паоло Малдини и Леонардо подадоха оставки

28 Юли, 2026 10:00 668 0

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Причина за решението им са разногласия относно избора на нов селекционер на Италия

Нови скандали в Италия - Паоло Малдини и Леонардо подадоха оставки - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Паоло Малдини и Леонардо подадоха оставки от постовете си в Италианската футболна федерация (FIGC) само дни след като бяха назначени, съобщава Sky Sport Italia.

Причина за решението им са разногласия относно избора на нов селекционер на Италия.

Позицията технически директор беше учредена от новия президент на федерацията Джовани Малаго, с цел да се предостави по-голяма автономия и структура на националния отбор. Ролята им бе насочена към обединяване на различните младежки формации и академии, създавайки нова идентичност за италианския футбол.

Проблемите обаче възникнаха, след като първите избори за поста - Карло Анчелоти и Пеп Гуардиола, отказаха предложенията да оглавят италианския национален тим.

Третият кандидат - Андреа Пирло, беше блокиран, след като стана ясно, че е глобален посланик на руската компания.

Напрежението ескалира на фона на информации, че Малаго е блокирал назначаването на Пирло, в разрез с желанията на Малдини и Леонардо, както и поради дълбоки разногласия за следващия кандидат за поста.

Според Sky Sport Italia, Малдини и неговият специален съветник Леонардо са взели решение да подадат оставка, като официално съобщение се очаква още тази вечер.

Двамата бяха назначени на 11 юли, след седмици на интензивни преговори относно проекта и визията за преобразяване на италианския футбол.


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