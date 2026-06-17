Томас Партей загуби обжалването – Гана остава без своя лидер срещу Панама

Полузащитникът на Гана Томас Партей няма да може да играе в ключовия мач срещу Панама на 17 юни в Торонто, след като загуби обжалването си срещу отказа на Канада да му издаде виза. Решението беше потвърдено от Федералния съд в Отава, който отхвърли жалбата, подадена от ганското правителство.

„Решението за отказ на влизане е сурово и изключително несправедливо“, заявиха официални представители преди заседанието.

Проблемите около визата на 33-годишния футболист произтичат от наказателно преследване във Великобритания, където Партей е обвиняем по седем обвинения в изнасилване и едно в сексуално насилие, свързани с четири жени в периода 2020–2022 г. Той не се признава за виновен по нито едно от тях.

Решението означава, че Гана ще трябва да се справя без един от най-опитните си играчи в първия си мач на Мондиал 2026 – сериозен удар за селекционера и отбора, който разчиташе на Партей като ключова фигура в средата на терена.