Лидерът на талибаните ограничи използването на смартфони от афганистански официални представители

Лидерът на талибаните Хайбатула Ахундзада е издал указание в средата на юни, с което забранява използване на смартфони от афганистански официални представители, включително тези в образователни и здравни заведения, предаде ДПА, позовавайки се публикувания днес тримесечен доклад на Мисията на ООН за подпомагане в Афганистан, съобщи БТА.

Според доклада в указанието се посочва, че използването на смартфони се наказва с уволнение и изправяне пред съда.

Някои от министерствата на талибаните тълкуваха инструкцията като забрана за използване на смартфони в офисите, докато други я тълкуваха като пълна забрана за притежанието на собствени устройства. В някои служби смартфоните на служителите дори са били конфискувани и унищожени, се посочва в доклада.

Говорители на правителството на талибаните обаче продължават да използват социалните мрежи, за да информират за ежедневните дейности на съответните им администрации. Няма съобщения за ограничения върху използването на компютри, което продължава да бъде разрешено.

Също така не става ясно дали указанието се отнася за всички афганистански длъжностни лица, или само за силите за сигурност на талибаните.

Членовете на талибаните са активни в социалните мрежи, предимно в "Екс", където водят това, което наричат "медийна война" срещу своите опоненти. Смартфоните се смятат за основно средство за комуникация в Афганистан.