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Лидерът на талибаните ограничи използването на смартфони от афганистански официални представители

Лидерът на талибаните ограничи използването на смартфони от афганистански официални представители

28 Юли, 2026 14:02 729 5

  • талибани-
  • афганистан-
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Според доклада в указанието се посочва, че използването на смартфони се наказва с уволнение и изправяне пред съда

Лидерът на талибаните ограничи използването на смартфони от афганистански официални представители - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на талибаните Хайбатула Ахундзада е издал указание в средата на юни, с което забранява използване на смартфони от афганистански официални представители, включително тези в образователни и здравни заведения, предаде ДПА, позовавайки се публикувания днес тримесечен доклад на Мисията на ООН за подпомагане в Афганистан, съобщи БТА.

Според доклада в указанието се посочва, че използването на смартфони се наказва с уволнение и изправяне пред съда.

Някои от министерствата на талибаните тълкуваха инструкцията като забрана за използване на смартфони в офисите, докато други я тълкуваха като пълна забрана за притежанието на собствени устройства. В някои служби смартфоните на служителите дори са били конфискувани и унищожени, се посочва в доклада.

Говорители на правителството на талибаните обаче продължават да използват социалните мрежи, за да информират за ежедневните дейности на съответните им администрации. Няма съобщения за ограничения върху използването на компютри, което продължава да бъде разрешено.

Също така не става ясно дали указанието се отнася за всички афганистански длъжностни лица, или само за силите за сигурност на талибаните.

Членовете на талибаните са активни в социалните мрежи, предимно в "Екс", където водят това, което наричат "медийна война" срещу своите опоненти. Смартфоните се смятат за основно средство за комуникация в Афганистан.


Афганистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    7 2 Отговор
    Прав е г-н Ахундзада, на интелигентни хора не им трябват смартфони.

    Коментиран от #2

    14:05 28.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вашето мнение

    3 2 Отговор
    Тея са по-демократични от Раша. Не им спират нета.

    14:14 28.07.2026

  • 4 Оня с рикията

    5 1 Отговор
    Да им купи пейджъри... От Израел...

    14:27 28.07.2026

  • 5 Скоро

    2 1 Отговор
    И Путлер лидера на Кремълската банда ще забрани и смартфоните.Започна с Интернет.
    Няма голяма разлика между рашисти-талибани-аятоласи- с.корейци.

    15:06 28.07.2026

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