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Александър Николов отново блести на световната волейболна сцена

Александър Николов отново блести на световната волейболна сцена

16 Юни, 2026 21:19 374 2

Българският национал с ново признание след впечатляващи изяви в Лигата на нациите

Александър Николов отново блести на световната волейболна сцена - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Волейболният талант на България Александър Николов отново привлече вниманието на спортната общественост, след като бе удостоен със званието „Играч на седмицата“ в първия кръг на престижната мъжка Лига на нациите. Младият посрещач, който защитава цветовете на италианския гранд Лубе Чивитанова, демонстрира изключителна форма и се превърна в най-резултатния състезател в началните етапи на турнира.

Рекорден точков актив и лидерство на терена

Със завидните 96 точки, от които цели 87 реализирани в атака, Николов не само оглави индивидуалната класация, но и вдъхнови съотборниците си с борбеност и хъс. Представянето му бе ключово за отбора на България, който под ръководството на треньора Джанлоренцо Бленджини постигна две победи и допусна две поражения в първите си четири срещи от надпреварата.

Българската гордост на международната сцена

Поредното отличие за Александър Николов е ясен знак за неговия възходящ път и утвърждаване сред елита на световния волейбол. Със своята енергия, прецизност и спортен дух, той не само радва феновете у нас, но и прославя българското име на международната сцена.

Очаквания за следващите мачове

След силния старт в Лигата на нациите, очакванията към Николов и националния ни отбор са още по-високи. Българските запалянковци с нетърпение следят всяка следваща изява на своя любимец, който продължава да доказва, че бъдещето на родния волейбол е в сигурни ръце.


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