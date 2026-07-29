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Макрон и Зеленски обсъдиха резултатите от срещата на украинския лидер с Тръмп
  Тема: Украйна

Макрон и Зеленски обсъдиха резултатите от срещата на украинския лидер с Тръмп

29 Юли, 2026 15:52 834 30

  • еманюел макрон-
  • тръмп-
  • володимир зеленски

Зеленски благодари на френския президент за подкрепата му.

Макрон и Зеленски обсъдиха резултатите от срещата на украинския лидер с Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон е провел телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски, съобщи пресслужбата на Елисейския дворец, потвърждавайки по-ранна публикация на украинския президент, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс Зеленски съобщи, че е разговарял с Макрон по време на пътуването си от Вашингтон.

„По пътя си от Вашингтон проведох телефонен разговор с президента Макрон. Информирах Еманюел за подробностите от срещите ми в Белия дом и в Сената на САЩ, както и за настоящите ни перспективи в дипломатическата област“, написа украинският държавен глава.

Зеленски благодари на френския президент за подкрепата му.

„Благодарен съм за готовността на президента Макрон да помогне и да положи всички необходими усилия“, добави той.

От канцеларията на Еманюел Макрон не разкриха подробности за съдържанието на разговора.

Телефонният разговор се проведе ден след срещата между Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон. По време на разговорите двамата лидери обсъдиха възможностите за възобновяване на мирните преговори с Русия, както и планове за производство на американски противоракетни системи „Пейтриът“ в Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 5 Госあ

    18 4 Отговор
    гномчето гледа като пребозало теле, нещо.

    Коментиран от #22

    15:55 29.07.2026

  • 6 Мадам Бриджит

    13 3 Отговор
    - По, мон пети мишоци! Защо още не сте пред палката на мадам?
    Шляаас, тряааас, праас........ точно така, единия главата, другия яйцата.......

    15:56 29.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 11 пешо

    20 2 Отговор
    не виждате ли че никой не се интересува от украйна и зеления наркоман

    Коментиран от #12

    16:00 29.07.2026

  • 12 Антирашист 1927

    3 23 Отговор

    До коментар #11 от "пешо":

    Зеленски е герой ,защитава родината си! Разните там копейки ,рашисти дали знаян какво е родина ?

    Коментиран от #29

    16:07 29.07.2026

  • 13 И Ко стана ся...?!

    14 2 Отговор
    Требе да четем,какво са си казали двама до болка познати Случайници,ли...?!

    16:09 29.07.2026

  • 14 Хаха

    11 3 Отговор
    Еленски иска акъл от индивид, който официално е "женен" за трансдЕдо, че и от време на време изяжда по някой юмрук публично от "жена" си...
    Докъде стигна света и за какво само ни информирате, като "новина"!

    16:10 29.07.2026

  • 15 Инна

    8 2 Отговор
    „Ситуацията, с която се сблъскваме днес, е най-тежката в регистрираната история, най-тежката след Втората световна война“, заяви френският президент Еманюел Макрон в понеделник по време на посещение в Бордо. Той нарече пожарите „напълно безпрецедентни“.
    Най-голямата европейска компания, Avincis, предупреждава, че Европа е неподготвена за по-дълги пожарни сезони. Главният изпълнителен директор Джон Боуг отбеляза, че противопожарните самолети са търсени почти целогодишно, а бюрокрацията и удълженият сезон са изострили недостига на техника и пилоти.
    Според изчисления на Института за световна икономика в Кил, Брюксел е отпуснал 79,34 милиарда долара на Украйна от началото на военната операция до 31 август 2025 г. Средствата, отпуснати от институциите на ЕС (включително Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка), са отчетени отделно от финансовата подкрепа, предоставена на Киев директно от държавите членки. Франция е предоставила 8,61 милиарда долара пряка подкрепа на Украйна (освен програмите за подкрепа на ЕС).
    Френски журналисти, с различни политически възгледи, стигат до едно и също заключение: президентът Макрон, който постоянно повтаря мантри за непоколебима подкрепа за Украйна и отпуска огромни средства за подпомагане на Зеленски, не е щедър, когато става въпрос за французите.
    Жиронда не е Украйна. Франция е в пламъци, но Макрон отпуска пари само на Киев.

    16:13 29.07.2026

  • 16 Лопата Орешник

    8 2 Отговор
    Просто зеле! Толкова е нетактично да имаш среща с някой и после да търчиш при друг и да му снасяш и клюкариш кво сте си говорили! Има да се чуди що се държат с него като куче отвъд океана!

    16:14 29.07.2026

  • 17 Ели

    3 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #28

    16:18 29.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ели

    3 2 Отговор
    Демилитаризацията на у р к и продължава

    Коментиран от #25

    16:19 29.07.2026

  • 21 Квартал 95

    9 3 Отговор
    Зеленото веднага се обади на любимата си Макрон, да му поплаче от лошият чичо Дони (нали някой не вярва на мисирките, че Зеленото е жънал успехи в САЩ).

    16:22 29.07.2026

  • 22 хихи

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    дъртия гном никой не го и виждал. дълбоко в бункера е 😅😅😅

    16:25 29.07.2026

  • 23 Тошо

    7 3 Отговор
    Няма смисъл, всичко което тези правят няма да доведе до нищо положително за Украйна и украинския народ.Този нелегитимния ,само тупка топката и разиграва възможно по дълго.Разбира се и на това ще му дойде края.

    16:27 29.07.2026

  • 24 Как така

    1 0 Отговор
    Никой тъй

    16:31 29.07.2026

  • 25 Точно обратното.

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Ели":

    Вместо да се демилитаризира, Украйна се милитаризира 100пъти повече, отколкото беше преди войната. Това са фактите, за съжаление на русофилите :)

    16:40 29.07.2026

  • 26 истината

    5 2 Отговор
    Войната на НАТО срещу Русия чрез Украйна. Крайно време е този конфликт да се нарича с истинското му име. До момента на укротериторията са унищожени над 30 000 танка и бронетранспортюра, над 35 000 артилерийски установки, 1700 установки за реактивен залпов огън, почти 1000 самолета и хеликоптера и около 200 000 дрона. Това е предоставено от НАТО на Украйна и работи срещу Русия. Предоставено, управлявано, изстрелвано и направлявано по Русия от натовски специалисти. За какво война между Украйна и Русия ми говорите ???

    16:47 29.07.2026

  • 27 Кирпича

    2 4 Отговор
    Изразявам дълбоки благодарности към Факти че вече 2 дни не показват противната физиономия на Путлер.

    16:56 29.07.2026

  • 28 Антирашист 1929

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ели":

    Сега фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #30

    16:58 29.07.2026

  • 29 Оня

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Антирашист 1927":

    Ч.ифут и Родина взети заедно са оксиморон. А ти пРоззздддд, като гъбена спора.

    17:04 29.07.2026

  • 30 Оня

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Антирашист 1929":

    Има само една-единствена страна историята, в която е имало режим тип "фашизъм" - Италия по време на управлението на Дучето. За какви "държавИ" да четем, бе льольооооо ?!????

    17:07 29.07.2026

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