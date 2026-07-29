Макрон и Зеленски обсъдиха резултатите от срещата на украинския лидер с Тръмп

Френският президент Еманюел Макрон е провел телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски, съобщи пресслужбата на Елисейския дворец, потвърждавайки по-ранна публикация на украинския президент, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В публикация в социалната мрежа Екс Зеленски съобщи, че е разговарял с Макрон по време на пътуването си от Вашингтон.
„По пътя си от Вашингтон проведох телефонен разговор с президента Макрон. Информирах Еманюел за подробностите от срещите ми в Белия дом и в Сената на САЩ, както и за настоящите ни перспективи в дипломатическата област“, написа украинският държавен глава.
Зеленски благодари на френския президент за подкрепата му.
„Благодарен съм за готовността на президента Макрон да помогне и да положи всички необходими усилия“, добави той.
От канцеларията на Еманюел Макрон не разкриха подробности за съдържанието на разговора.
Телефонният разговор се проведе ден след срещата между Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон. По време на разговорите двамата лидери обсъдиха възможностите за възобновяване на мирните преговори с Русия, както и планове за производство на американски противоракетни системи „Пейтриът“ в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Госあ
Коментиран от #22
15:55 29.07.2026
6 Мадам Бриджит
Шляаас, тряааас, праас........ точно така, единия главата, другия яйцата.......
15:56 29.07.2026
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11 пешо
Коментиран от #12
16:00 29.07.2026
12 Антирашист 1927
До коментар #11 от "пешо":Зеленски е герой ,защитава родината си! Разните там копейки ,рашисти дали знаян какво е родина ?
Коментиран от #29
16:07 29.07.2026
13 И Ко стана ся...?!
16:09 29.07.2026
14 Хаха
Докъде стигна света и за какво само ни информирате, като "новина"!
16:10 29.07.2026
15 Инна
Най-голямата европейска компания, Avincis, предупреждава, че Европа е неподготвена за по-дълги пожарни сезони. Главният изпълнителен директор Джон Боуг отбеляза, че противопожарните самолети са търсени почти целогодишно, а бюрокрацията и удълженият сезон са изострили недостига на техника и пилоти.
Според изчисления на Института за световна икономика в Кил, Брюксел е отпуснал 79,34 милиарда долара на Украйна от началото на военната операция до 31 август 2025 г. Средствата, отпуснати от институциите на ЕС (включително Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка), са отчетени отделно от финансовата подкрепа, предоставена на Киев директно от държавите членки. Франция е предоставила 8,61 милиарда долара пряка подкрепа на Украйна (освен програмите за подкрепа на ЕС).
Френски журналисти, с различни политически възгледи, стигат до едно и също заключение: президентът Макрон, който постоянно повтаря мантри за непоколебима подкрепа за Украйна и отпуска огромни средства за подпомагане на Зеленски, не е щедър, когато става въпрос за французите.
Жиронда не е Украйна. Франция е в пламъци, но Макрон отпуска пари само на Киев.
16:13 29.07.2026
16 Лопата Орешник
16:14 29.07.2026
17 Ели
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #28
16:18 29.07.2026
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20 Ели
Коментиран от #25
16:19 29.07.2026
21 Квартал 95
16:22 29.07.2026
22 хихи
До коментар #5 от "Госあ":дъртия гном никой не го и виждал. дълбоко в бункера е 😅😅😅
16:25 29.07.2026
23 Тошо
16:27 29.07.2026
24 Как така
16:31 29.07.2026
25 Точно обратното.
До коментар #20 от "Ели":Вместо да се демилитаризира, Украйна се милитаризира 100пъти повече, отколкото беше преди войната. Това са фактите, за съжаление на русофилите :)
16:40 29.07.2026
26 истината
16:47 29.07.2026
27 Кирпича
16:56 29.07.2026
28 Антирашист 1929
До коментар #17 от "Ели":Сега фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #30
16:58 29.07.2026
29 Оня
До коментар #12 от "Антирашист 1927":Ч.ифут и Родина взети заедно са оксиморон. А ти пРоззздддд, като гъбена спора.
17:04 29.07.2026
30 Оня
До коментар #28 от "Антирашист 1929":Има само една-единствена страна историята, в която е имало режим тип "фашизъм" - Италия по време на управлението на Дучето. За какви "държавИ" да четем, бе льольооооо ?!????
17:07 29.07.2026