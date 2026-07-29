Макрон и Зеленски обсъдиха резултатите от срещата на украинския лидер с Тръмп

Френският президент Еманюел Макрон е провел телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски, съобщи пресслужбата на Елисейския дворец, потвърждавайки по-ранна публикация на украинския президент, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс Зеленски съобщи, че е разговарял с Макрон по време на пътуването си от Вашингтон.

„По пътя си от Вашингтон проведох телефонен разговор с президента Макрон. Информирах Еманюел за подробностите от срещите ми в Белия дом и в Сената на САЩ, както и за настоящите ни перспективи в дипломатическата област“, написа украинският държавен глава.

Зеленски благодари на френския президент за подкрепата му.

„Благодарен съм за готовността на президента Макрон да помогне и да положи всички необходими усилия“, добави той.

От канцеларията на Еманюел Макрон не разкриха подробности за съдържанието на разговора.

Телефонният разговор се проведе ден след срещата между Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон. По време на разговорите двамата лидери обсъдиха възможностите за възобновяване на мирните преговори с Русия, както и планове за производство на американски противоракетни системи „Пейтриът“ в Украйна.