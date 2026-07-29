Новият дом на ЦСКА: Стадионът в Борисовата градина придобива завършен вид - ВИДЕО

Стадионът на ЦСКА в сърцето на Борисовата градина вече се доближава до мечтаното си откриване. Последните въздушни кадри, заснети с дрон, разкриват, че тревното покритие е с ясно очертани футболни линии – знак, че арената е почти готова да посрещне първите си мачове. Работата по поставянето на седалките също е в разгара си, а емблематичният надпис "ЦСКА" в сектор "В" – символ на традициите и историята на клуба – е на финалната права.

Всяко кътче около стадиона кипи от дейност. На амфитеатралната зона зад сектор "Г" работниците неуморно монтират новите летви за сядане, които ще осигурят комфорт на феновете. Междувременно, билетният център, издигнат на мястото на старата будка, вече е напълно завършен и готов да обслужва привържениците на "червените".

С всеки изминал ден новият дом на ЦСКА се превръща в истинско бижу за българския футбол. Феновете с нетърпение очакват момента, в който ще могат да заемат местата си и да подкрепят любимия си отбор в обновената арена. Остава само да се поставят последните детайли, за да може "Армията" отново да се изпълни с емоции, страст и незабравими футболни мигове.