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Новият дом на ЦСКА: Стадионът в Борисовата градина придобива завършен вид - ВИДЕО

Новият дом на ЦСКА: Стадионът в Борисовата градина придобива завършен вид - ВИДЕО

29 Юли, 2026 13:05 788 8

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Футболната арена на "червените" се подготвя за голямото си завръщане

Новият дом на ЦСКА: Стадионът в Борисовата градина придобива завършен вид - ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Стадионът на ЦСКА в сърцето на Борисовата градина вече се доближава до мечтаното си откриване. Последните въздушни кадри, заснети с дрон, разкриват, че тревното покритие е с ясно очертани футболни линии – знак, че арената е почти готова да посрещне първите си мачове. Работата по поставянето на седалките също е в разгара си, а емблематичният надпис "ЦСКА" в сектор "В" – символ на традициите и историята на клуба – е на финалната права.

Всяко кътче около стадиона кипи от дейност. На амфитеатралната зона зад сектор "Г" работниците неуморно монтират новите летви за сядане, които ще осигурят комфорт на феновете. Междувременно, билетният център, издигнат на мястото на старата будка, вече е напълно завършен и готов да обслужва привържениците на "червените".

С всеки изминал ден новият дом на ЦСКА се превръща в истинско бижу за българския футбол. Феновете с нетърпение очакват момента, в който ще могат да заемат местата си и да подкрепят любимия си отбор в обновената арена. Остава само да се поставят последните детайли, за да може "Армията" отново да се изпълни с емоции, страст и незабравими футболни мигове.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    2 7 Отговор
    Стадиона е на Литекс, цска го няма ,скоро ще станат 10 години откакто ФАЛИРА.

    Коментиран от #2

    13:09 29.07.2026

  • 2 мууууууууууууууууууууууу

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    муууууууу умирате от мъка лесни-спартак на ЦСКА .... т$hak !

    13:21 29.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нулио

    0 2 Отговор
    Веласкес / Звезди >?

    13:26 29.07.2026

  • 5 Делян Петров!

    2 0 Отговор
    Хубаво! Но покажете на хората и новите таелетните....не за друго, но нов стадион с химически тоалетни от ЕКО ТОЙ ??

    Коментиран от #8

    13:31 29.07.2026

  • 6 Специалиста

    1 0 Отговор
    След като фалира армейската детска градина
    Гришо докара от Ловеч, балканската дружина.
    На Етрополе с лиценза кюрда знаменосец,
    всичките нови армейци, сложени на колец

    Коментиран от #7

    13:37 29.07.2026

  • 7 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Специалиста":

    Ти си специалистът който не знае, че през 2025 г. Гриша Ганчев продаде клуба на Валтер Папазки.
    И този стадион, построен за по-малко от две години /!/ - е едно строително чудо на фона на установените строителни стандарти в последните 30+ години.
    Ако всичко по стадиона и около стадиона бъде довършено по план, ЦСКА, София и България най-после ще имат един свестен дом на футбола! Не виждам смисъл да го плюем, следователно.
    / И само за протокола - не съм фен нито на ЦСКА, нито на Левски/

    13:53 29.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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