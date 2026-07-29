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Левски обяви играчите за битката в Крайова

Левски обяви играчите за битката в Крайова

29 Юли, 2026 15:45 650 1

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В разширения състав за двубоя се завръщат централният нападател Хуан Переа и халфът Мехди Мубарик

Левски обяви играчите за битката в Крайова - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От Левски обявиха група от 23 футболисти за срещата-реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу румънския Университатя в Крайова тази вечер от 20:30 часа. "Сините" взеха аванс от 1:0 от първия мач през миналата седмица в София.

В разширения състав за двубоя се завръщат централният нападател Хуан Переа и халфът Мехди Мубарик, които пропуснаха победата за първенство над Локомотив София в събота, както и възстановеният след травма младежки национал Асен Митков.

Таранът Мустафа Сангаре, който през последните месеци се възстановяваше от операция и не беше пълноценен, записа първи игрови минути през сезона срещу "железничарите" и отново ще бъде на разположение.

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес няма да може да разчита не са възстановяващите се от контузии Стипе Вуликич, Оливер Камдем и Радослав Кирилов.

Групата на Левски за мача с Университатя:

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров;

Защитници: Алдаир Невеш, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Майкон, Алекс Сентейес;

Халфове: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Акрам Бурас, Сержиньо, Мазир Сула, Асен Митков;

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Хуан Переа, Стивън Стоянчов, Мустафа Сангаре;


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  • 1 А.Попов

    3 0 Отговор
    Успех момчета и само Левски!

    16:07 29.07.2026

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