Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Бъдещето на Ормузкия проток! Иран отхвърли предложението на Оман за съвместно управление

Бъдещето на Ормузкия проток! Иран отхвърли предложението на Оман за съвместно управление

29 Юли, 2026 15:53 1 331 54

  • иран-
  • оман-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп-
  • персийски залив

Ескалацията на напрежението доведе до поскъпване на петрола с над 3 долара за барел

Бъдещето на Ормузкия проток! Иран отхвърли предложението на Оман за съвместно управление - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Техеран отхвърли предложението на Оман за регионално съвместно управление на Ормузкия проток, с което попари надеждите за излизане от продължаващата безизходица, нарушаваща търговията в Персийския залив, съобщи високопоставен ирански представител пред "Ройтерс".

Оман предложи план, подкрепен от държавите от Персийския залив, който предвижда съвместно управление на стратегическия воден път и събиране на доброволни такси от преминаващите кораби по модел, сходен с този в Малакския проток. Според предложението Иран няма да упражнява контрол върху пролива.

Техеран обаче определи инициативата като безперспективна. По думите на иранския представител САЩ и Саудитска Арабия оказват натиск върху Оман да придвижи своите "нереалистични планове", а Иран настоява целият входящ маршрут и част от изходящия маршрут през Ормузкия проток да останат под негов контрол. Според него споразумение за съвместен контрол на принципа 50 на 50 с Оман не е в интерес на Иран, въпреки че Техеран определя страната като ценен съсед.

Междувременно Иранската революционна гвардия (IRGC) съобщи, че е спряла три петролни танкера в Ормузкия проток, след като те пренебрегнали предупреждения за "опасен и незаконен маршрут". В изявление военноморските сили на IRGC заявиха, че продължават да поддържат пълен контрол над стратегическия воден път и предупредиха, че "незаконната военна намеса на САЩ" няма да остане без отговор. "Ройтерс" не успя независимо да потвърди тези твърдения.

Ескалацията на напрежението доведе до поскъпване на петрола с над 3 долара за барел. САЩ и Саудитска Арабия нанесоха удари по подкрепяни от Иран групировки в Източен Ирак, обвинявайки ги за атаките с дронове срещу саудитски петролни съоръжения. Иран отхвърли обвиненията, като определи приписването на подобни атаки на Техеран като "голяма грешка в преценката" и "сериозна грешка в преценката".

Иранската революционна гвардия заяви още, че е изстреляла балистични ракети по американски военни обекти в Йордания, докато йорданската армия съобщи, че е прихванала и унищожила пет ирански ракети. Иракските Народни мобилизационни сили съобщиха, че при американско-саудитските удари са били поразени техни щабове и има жертви, ранени и материални щети.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИРАНЦИТЕ ОСВЕН

    28 11 Отговор
    ЧЕ СЕ ОКАЗАХА КОРАВИ СА И ДОБРИ В ДИПЛОМАЦИЯТА.

    Коментиран от #3, #8

    15:55 29.07.2026

  • 2 Герги

    11 25 Отговор
    Бий иранските пижами докато мърдат..вижда се кой ескалира конфликта..

    15:56 29.07.2026

  • 3 гост

    8 14 Отговор

    До коментар #1 от "ИРАНЦИТЕ ОСВЕН":

    разграден двор са,имат късмет че са в Ормуза и там са струпали ПВО...и дронове.

    Коментиран от #9

    15:57 29.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    23 5 Отговор

    До коментар #1 от "ИРАНЦИТЕ ОСВЕН":

    Е то без наземна операция няма как да стане и иранците го знаят . САЩ няма да постигнат абсолютно нищо от въздуха само а няма да рискуват със сухопътна операция и Иран го знае . Явно американците не очакваха иранците да удрят по съседите си и то не само по американски бази … Не виждам полезен ход на американците ше мине някой и друг месец ще обявят победа и ше си ходят . А всички ще плащаме на Иран за протока…

    Коментиран от #51, #53

    16:01 29.07.2026

  • 9 оня с коня

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Струпването не е късмет.
    Някой го е мислил не като нашите.
    Ние сме на кръстопът и сме като разграден двор.

    16:01 29.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 000

    15 5 Отговор
    Сащ са книжен тигър на глинени крака. Вече са свършени. Страхливци.

    Коментиран от #49

    16:03 29.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пезевенк

    8 7 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:05 29.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сащиянците не сполучиха и този път

    2 4 Отговор
    Интересно, Оман са в ролята на чек...джията, а се пънат да управляват.

    Коментиран от #39

    16:10 29.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Гол

    1 0 Отговор
    Авто гол

    16:13 29.07.2026

  • 31 Первезник

    3 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:14 29.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тов. ЧЛЕНИН

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Сащиянците не сполучиха и този път":

    А навремето колко харесвахме Дончо ..

    16:20 29.07.2026

  • 40 Уаз патриот

    1 4 Отговор
    Демилитаризацията на у р к и продължава

    Коментиран от #43, #46

    16:20 29.07.2026

  • 41 Герги

    4 0 Отговор
    ОТКато,така като гледаш коментарите харесват ли ти,по този начин..а...махни коментара,какво се правиш на интересен...

    16:20 29.07.2026

  • 42 Уаз патриот

    1 2 Отговор
    Руски ха ке ри публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на у к раинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:21 29.07.2026

  • 43 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Уаз патриот":

    Луд умора няма..

    Коментиран от #47, #50

    16:22 29.07.2026

  • 44 Уаз патриот

    1 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фа ш и зма, само фашизма ще се нарича дем ок рация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:22 29.07.2026

  • 45 Нннн

    1 0 Отговор
    Тва е се едно турция да затвори Босфора да го минира и нищо да не минава,е другите няма ли да ходят да я сбият!

    16:23 29.07.2026

  • 46 мдааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Уаз патриот":

    Доста се проточи .. Но , има време .. 900 млн. не са никак малко.

    16:24 29.07.2026

  • 47 Уаз патриот

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "гост":

    За престъпленията в Курск, у к р к ки ия я ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    16:24 29.07.2026

  • 48 Бинби

    4 1 Отговор
    Вече е зето решение,следващото име на Персиа че е Изоран.

    16:25 29.07.2026

  • 49 Абе ,

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "000":

    И те , като руzнаците ... 😁

    16:25 29.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 И Садам

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    така мислеше с милионна армия!

    16:42 29.07.2026

  • 52 Томахавка

    0 0 Отговор
    Трябва да се разшири два,три пъти!

    17:03 29.07.2026

  • 53 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Пропускаш най-важното. Кой е най-губещия в момента? Това не са САЩ, а страните от залива разчитащи на износа на петрол и съответно вносителите на такъв. Въпроса е колко още те ще търпят да губят заради една страна управлявана от терористичен режим на аятоласите. САЩ няма да започнат сухопътна операция защото за тях единственото което вече не е обществено приемливо е много жертви сред американските войници. Но има страна която е в региона ненавижда Иран, а е с голяма и много по-добре въоръжена армия която няма скрупули да премаже иранската по суша дори с цената на неминуемите жертвите в такава операция. Всичко зависи кога тя ще загуби напълно търпение и ще затрият напълно аятоласите в Иран. САЩ само чакат и ще осигурят въздушната и логистична поддръжка

    Коментиран от #54

    17:05 29.07.2026

  • 54 Защо

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ами":

    20 % спад на количествата,при над 30% ръст на цените?

    17:18 29.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания