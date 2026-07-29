Бъдещето на Ормузкия проток! Иран отхвърли предложението на Оман за съвместно управление

Техеран отхвърли предложението на Оман за регионално съвместно управление на Ормузкия проток, с което попари надеждите за излизане от продължаващата безизходица, нарушаваща търговията в Персийския залив, съобщи високопоставен ирански представител пред "Ройтерс".

Оман предложи план, подкрепен от държавите от Персийския залив, който предвижда съвместно управление на стратегическия воден път и събиране на доброволни такси от преминаващите кораби по модел, сходен с този в Малакския проток. Според предложението Иран няма да упражнява контрол върху пролива.

Техеран обаче определи инициативата като безперспективна. По думите на иранския представител САЩ и Саудитска Арабия оказват натиск върху Оман да придвижи своите "нереалистични планове", а Иран настоява целият входящ маршрут и част от изходящия маршрут през Ормузкия проток да останат под негов контрол. Според него споразумение за съвместен контрол на принципа 50 на 50 с Оман не е в интерес на Иран, въпреки че Техеран определя страната като ценен съсед.

Междувременно Иранската революционна гвардия (IRGC) съобщи, че е спряла три петролни танкера в Ормузкия проток, след като те пренебрегнали предупреждения за "опасен и незаконен маршрут". В изявление военноморските сили на IRGC заявиха, че продължават да поддържат пълен контрол над стратегическия воден път и предупредиха, че "незаконната военна намеса на САЩ" няма да остане без отговор. "Ройтерс" не успя независимо да потвърди тези твърдения.

Ескалацията на напрежението доведе до поскъпване на петрола с над 3 долара за барел. САЩ и Саудитска Арабия нанесоха удари по подкрепяни от Иран групировки в Източен Ирак, обвинявайки ги за атаките с дронове срещу саудитски петролни съоръжения. Иран отхвърли обвиненията, като определи приписването на подобни атаки на Техеран като "голяма грешка в преценката" и "сериозна грешка в преценката".

Иранската революционна гвардия заяви още, че е изстреляла балистични ракети по американски военни обекти в Йордания, докато йорданската армия съобщи, че е прихванала и унищожила пет ирански ракети. Иракските Народни мобилизационни сили съобщиха, че при американско-саудитските удари са били поразени техни щабове и има жертви, ранени и материални щети.