Бъдещето на Ормузкия проток! Иран отхвърли предложението на Оман за съвместно управление

Техеран отхвърли предложението на Оман за регионално съвместно управление на Ормузкия проток, с което попари надеждите за излизане от продължаващата безизходица, нарушаваща търговията в Персийския залив, съобщи високопоставен ирански представител пред "Ройтерс".
Оман предложи план, подкрепен от държавите от Персийския залив, който предвижда съвместно управление на стратегическия воден път и събиране на доброволни такси от преминаващите кораби по модел, сходен с този в Малакския проток. Според предложението Иран няма да упражнява контрол върху пролива.
Техеран обаче определи инициативата като безперспективна. По думите на иранския представител САЩ и Саудитска Арабия оказват натиск върху Оман да придвижи своите "нереалистични планове", а Иран настоява целият входящ маршрут и част от изходящия маршрут през Ормузкия проток да останат под негов контрол. Според него споразумение за съвместен контрол на принципа 50 на 50 с Оман не е в интерес на Иран, въпреки че Техеран определя страната като ценен съсед.
Междувременно Иранската революционна гвардия (IRGC) съобщи, че е спряла три петролни танкера в Ормузкия проток, след като те пренебрегнали предупреждения за "опасен и незаконен маршрут". В изявление военноморските сили на IRGC заявиха, че продължават да поддържат пълен контрол над стратегическия воден път и предупредиха, че "незаконната военна намеса на САЩ" няма да остане без отговор. "Ройтерс" не успя независимо да потвърди тези твърдения.
Ескалацията на напрежението доведе до поскъпване на петрола с над 3 долара за барел. САЩ и Саудитска Арабия нанесоха удари по подкрепяни от Иран групировки в Източен Ирак, обвинявайки ги за атаките с дронове срещу саудитски петролни съоръжения. Иран отхвърли обвиненията, като определи приписването на подобни атаки на Техеран като "голяма грешка в преценката" и "сериозна грешка в преценката".
Иранската революционна гвардия заяви още, че е изстреляла балистични ракети по американски военни обекти в Йордания, докато йорданската армия съобщи, че е прихванала и унищожила пет ирански ракети. Иракските Народни мобилизационни сили съобщиха, че при американско-саудитските удари са били поразени техни щабове и има жертви, ранени и материални щети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИРАНЦИТЕ ОСВЕН
Коментиран от #3, #8
15:55 29.07.2026
2 Герги
15:56 29.07.2026
3 гост
До коментар #1 от "ИРАНЦИТЕ ОСВЕН":разграден двор са,имат късмет че са в Ормуза и там са струпали ПВО...и дронове.
Коментиран от #9
15:57 29.07.2026
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8 Гост
До коментар #1 от "ИРАНЦИТЕ ОСВЕН":Е то без наземна операция няма как да стане и иранците го знаят . САЩ няма да постигнат абсолютно нищо от въздуха само а няма да рискуват със сухопътна операция и Иран го знае . Явно американците не очакваха иранците да удрят по съседите си и то не само по американски бази … Не виждам полезен ход на американците ше мине някой и друг месец ще обявят победа и ше си ходят . А всички ще плащаме на Иран за протока…
Коментиран от #51, #53
16:01 29.07.2026
9 оня с коня
До коментар #3 от "гост":Струпването не е късмет.
Някой го е мислил не като нашите.
Ние сме на кръстопът и сме като разграден двор.
16:01 29.07.2026
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13 000
Коментиран от #49
16:03 29.07.2026
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15 Пезевенк
Фидел Кастро 1992 г.
16:05 29.07.2026
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25 Сащиянците не сполучиха и този път
Коментиран от #39
16:10 29.07.2026
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30 Гол
16:13 29.07.2026
31 Первезник
Фидел Кастро 1992 г.
16:14 29.07.2026
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39 Тов. ЧЛЕНИН
До коментар #25 от "Сащиянците не сполучиха и този път":А навремето колко харесвахме Дончо ..
16:20 29.07.2026
40 Уаз патриот
Коментиран от #43, #46
16:20 29.07.2026
41 Герги
16:20 29.07.2026
42 Уаз патриот
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
16:21 29.07.2026
43 гост
До коментар #40 от "Уаз патриот":Луд умора няма..
Коментиран от #47, #50
16:22 29.07.2026
44 Уаз патриот
Фидел Кастро 1992 г.
16:22 29.07.2026
45 Нннн
16:23 29.07.2026
46 мдааааа
До коментар #40 от "Уаз патриот":Доста се проточи .. Но , има време .. 900 млн. не са никак малко.
16:24 29.07.2026
47 Уаз патриот
До коментар #43 от "гост":За престъпленията в Курск, у к р к ки ия я ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026
16:24 29.07.2026
48 Бинби
16:25 29.07.2026
49 Абе ,
До коментар #13 от "000":И те , като руzнаците ... 😁
16:25 29.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 И Садам
До коментар #8 от "Гост":така мислеше с милионна армия!
16:42 29.07.2026
52 Томахавка
17:03 29.07.2026
53 Ами
До коментар #8 от "Гост":Пропускаш най-важното. Кой е най-губещия в момента? Това не са САЩ, а страните от залива разчитащи на износа на петрол и съответно вносителите на такъв. Въпроса е колко още те ще търпят да губят заради една страна управлявана от терористичен режим на аятоласите. САЩ няма да започнат сухопътна операция защото за тях единственото което вече не е обществено приемливо е много жертви сред американските войници. Но има страна която е в региона ненавижда Иран, а е с голяма и много по-добре въоръжена армия която няма скрупули да премаже иранската по суша дори с цената на неминуемите жертвите в такава операция. Всичко зависи кога тя ще загуби напълно търпение и ще затрият напълно аятоласите в Иран. САЩ само чакат и ще осигурят въздушната и логистична поддръжка
Коментиран от #54
17:05 29.07.2026
54 Защо
До коментар #53 от "Ами":20 % спад на количествата,при над 30% ръст на цените?
17:18 29.07.2026