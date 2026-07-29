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Ямаха гледа напред: Трудностите в MotoGP днес градят успехите на утрешния ден

Ямаха гледа напред: Трудностите в MotoGP днес градят успехите на утрешния ден

29 Юли, 2026 13:27 317 0

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Японският гигант чертае нов път към върха, въпреки предизвикателствата през 2026 година

Ямаха гледа напред: Трудностите в MotoGP днес градят успехите на утрешния ден - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Текущата кампания в MotoGP се оказа истинско изпитание за отбора на Ямаха. След като Масимо Мерегали, ръководителят на тима, откровено призна за нелека първа половина на сезона, стана ясно, че японският производител преминава през период на преосмисляне и адаптация. Въпреки трудностите, отборът гледа с оптимизъм към бъдещето, вярвайки, че днешните неуспехи ще се превърнат в основа за утрешните победи.

Въвеждането на изцяло новия YZR-M1 с V4 двигател донесе неочаквани главоболия за инженерите и пилотите на Ямаха. Въпреки амбициозния проект, резултатите на пистата засега не оправдават очакванията. Най-доброто класиране за сезона дойде от Фабио Куартараро, който успя да финишира пети в драматичната Гран При на Каталуния. Въпреки това, шампионът от 2021 година заема едва 14-о място в генералното класиране, а съотборниците му Алекс Ринс, Джак Милър и Топрак Разгатлиоглу се намират в дъното на таблицата.

Въпреки разочароващите резултати, Мерегали е категоричен, че този „учебен“ сезон ще се окаже безценен, когато през 2027 година влязат в сила новите технически регулации за 850-кубикови двигатели. „Знаехме, че ще бъде трудно, но всяка трудност е урок. Сега сме в средата на сезона и целта ни е да използваме наученото, за да подобрим представянето си през втората половина на годината“, сподели той пред официалния сайт на MotoGP.


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